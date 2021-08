Skjemt, vin og opplevelser

– Det er et veldig variert program. Dette gleder jeg meg til, sier Marit Fabritius, leder av brukerrådet ved Ullern kultursenter.

Publisert: 27.08.2021 kl 11:15

BYDEL ULLERN: – Jeg ser virkelig fram til at aktivitetene kommer i gang i igjen denne høsten, fortsetter Fabritius. Hvis smittesituasjonen tillater det er det meningen at aktivitetene skal komme i gang fra mandag 13. september. Alle aktiviteter følger anbefalingene fra offentlige helsemyndigheter.

– Derfor må en være klar over at aktiviteter kan endres på kort varsel, sier Fabritius og legger til at det er smart å følge med på facebook og eventuelle oppslag.

Programmet for Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter er sendt til alle over 67 år i Bydel Ullern. Mange tilbud er gratis, men det er også tilbud om aktiviteter hvor påmelding kreves.

– Når kan en begynne å melde seg på kurs?



– Påmeldingsstart er mandag 30. august for begge sentrene, sier Fabritius og legger til at det er en egen påmeldingsslipp i programmet. En kan også benytte følgende e-postadresser: kultursenteret@bun.oslo.kommune.no eller hvis det er aktiviteter på Skøyen aktivitetssenter: aktivitetssenteret@bun.oslo.kommune.no

Allsang, pub og synstest

– Vi er så glade for at vi kan si velkommen, sier Gry Olaussen, miljøterapeut ved Skøyen aktivitetssenter.

– Det skal bli så godt å høre allsang igjen, fortsetter Olaussen, som legger til sangen kommer i gang allerede 10. september og er gratis.

– Pubkveldene fortsetter, sier Gry Olaussen. Her settes det sosiale virkelig i høysetet.

– Pubquiz blir det også.

Det blir anledning til å ta synstest også i høst. Optiker Hans Petter Beldring kommer 16. og 17. november til Skøyen aktivitetssenter. Også de som vanligvis besøker Kultursenteret, må møte opp på Skøyen aktivitetssenter.

Både skjemt og vin

– Det er en mangslungen foredragsserie. Jeg er så glad for at vi begynner med skjemt. Først ut er Even Saugstad. Han skal snakke om by-originaler i Oslo. Men vin står også på programmet. Forestillingen «Dypt nede i det blodrøde vinglasset» med Hege Tunaal og vinmonopolsjefen, som skal snakke om polets rolle under koronaepidemien, ser jeg fram til.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik kommer og skal snakke om noe helt annet – nemlig Hans Nilsen Hauge. En mann til inspirasjon og forargelse.

Prisen for å komme inn og høre gode foredrag, er 65 kroner.

– Vi oppfordrer til mest mulig elektronisk betaling. Enten ved å bruke bankterminalen i kafeen eller vipps ved døren inn til salen.

I ny drakt

– Kulturfredagene er litt annerledes i år, og vi tilbyr opplevelser både i kafeen, i salen og ute i byen, sier Fabritius. Hun ser for eksempel fram til et besøk på Deichmann i Bjørvika, Fredsprisutstillingen på Nobels fredssenter og omvisning i Operaen.

– Hva med våre kjære trubadurer?



– Selvsagt er de med, sier Fabritius. – Det blir blant annet trubadur-jul, jazzkafé, bokkafé og klaver spill i løpet av høsten.

Viktig i hverdagen

– Vi er veldig glade for samspillet med bydelen. Jeg tenker her på møteserien MandagsSTOPPEN. Her inviteres innbyggerne til samtaler om hva som er viktig i hverdagen, sier Fabritius. Møtene er en del av Aldersvennlig by-opplegget, og en seniorveileder er alltid til stede på møtet og etterpå, slik at en kan spørre om bydelens tjenester og tilbud.

– Dette er et sted hvor en kan møte og diskutere med forskjellige samfunnsaktører. Det blir ofte spennende samtaler, sier Fabritius.

Denne høsten kommer bydelsoverlege Olaf Hesle og to seniorveiledere, som vil fortelle hvordan en kommer i kontakter bydelen og hva bydelen kan gjøre for deg.

– Samtalen med psykiater Tormod Huseby om «Hvorfor er vi redde for å være oss selv», blir jo interessant, fortsetter Fabritius og legger til at musikk og helse også står på programmet.

MandagsSTOPPEN begynner 27. september. Allerede 9. september starter Forum for dagsaktuelle temaer. Begge disse har gratis inngang.

– Ta vare på programmet. På de første sidene vil en finne en masse nyttig informasjon om hvordan en kommer i kontakt med bydelen og hvilke tilbud som finnes, sier Marit Fabritius. Her finnes både telefonnumre og åpningstider for ulike hjelpetilbud. Høstens program er utvidet med fire sider og gir god informasjon til innbyggerne også om hva bydelen kan tilby den enkelte innbygger.

Data – hjelpes meg

– Fortsatt kan en få hjelp med data – både individuelt og som kurs, sier Fabritius og legger til at hun er meget glad for at Ullern videregående skole stiller opp. Data-elever skal undervise i blant annet sosiale plattformer, Teams og FaceTime.

Samfunnet blir stadig mer digitalisert, og det er en utfordring både for den enkelte og for offentlige myndigheter om hvordan denne utviklingen skal foregå. Begge sider er engstelige for å skape et utenforskap. Da Norge ble koronastengt, ble alle vitne til hvor fort digitaliseringen gikk.

Rosa busser og p-plasser

Transporttjenesten som har vært knyttet opp til de to sentrene, er lagt ned. Bydelen anbefaler innbyggerne å bruke Aldersvennlig transport – også kalt de Rosa bussene. De kjører fra dør til dør. Dette gjelder for personer over 67 år.

Parkeringsplassene bak huset er ikke lenger tilgjengelige. Ikke sjelden er det en utfordring å finne parkeringsplass i nærområdet. Det er nok en grunn til å benytte de Rosa bussene.

SeniorEXPO

Akersposten har ved et par anledninger omtalt arrangementet SeniorEXPO, som går av stabelen 14. september på Harbitz Torg på Skøyen. Det omtales også i programmet. Arrangementet skal holdes på området som heter innendørs handelstorg. Bydelen er med på å legge til rette for dette arrangementet, som begynner klokken 13.00 og varer til klokken 18.00. Arrangementet er i samarbeid med Bo Hjemme Lenge.

LES OGSÅ:

– Du må ikke slutte å planlegge livet ditt selv om du er godt opp i årene

– Du må selv styre alderdommen



– Vi ønsker at innbyggerne skal ha bedre mulighet til å kunne skaffe seg kunnskap om de tilbudene som finnes og som kan gjøre det slik at tilværelsen blir enklere, sier Bente Otto, leder av avdelingen for helse og mestring i Bydel Ullern.

– Det er viktig for alle å ha følelsen av å mestre sitt eget liv, sier Otto og legger til at det gjelder i alle aldre, ikke bare når en drar på årene.

– Vil du bestemme over eget liv må du ta aktiv del i hvordan det skal være. Du må selv styre alderdommen. Vi kan ikke gjøre det for deg, men vi kan bidra, sier avdelingsdirektør Bente Otto og legger til at det er fri inngang og gratis arrangementer. Temaene er hverdagsteknologi, juss, råd og tips.