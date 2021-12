Skiføre på skogsbilveier

Kuldegradene er stabile, men litt lite snø forhindrer gode forhold for skiløperne i marka. Men det er muligheter.

Publisert: 26.12.2021 kl 10:30

MARKA: «Det eneste vi fortsatt mangler, er mer snø,» skriver Skiforeningen på morgenen andre juledag på sine nettsider.

De skriver videre at det blir lite preparering utenom kunstsnøanleggene slik forholdene er nå.

Her er føremeldingen til Skiforeningen

Her er mulighetene:

Skiforeningen informerer:

Likevel er det fullt mulig å få seg en fin skitur på skogsbilveier mange steder, det er etterhvert blitt en fast, fin såle av is og snø som er grei å gå på. Vær likevel obs på at partier med mindre snø og is plutselig kan dukke opp, så ta det med ro. Innimellom er det også satt spor, selv om det ikke alltid fremkommer av den lokale føremeldingen - ta det som en positiv overraskelse underveis! Noen steder er det fortsatt hardt og isete, og lite egnet for skigåing. Best forhold er det der det var litt struktur på snøen fra før, typisk der man sparte på den gamle snøen fram til sluttet av forrige uke – som i Romeriksåsene, ut fra Svartbekken og på Deledalsveien sør for Bjørnsjøen. Vil du være sikker på en skitur uten et eneste gruskorn i sporet, og med nykjørte spor, er et av de mange kunstsnøanleggene i Oslo og omegn det beste valget. Mange har nå en runde på rundt 3 km med supre forhold. Sjekk lokale føremeldinger for oppdatert status. Her er noen utgangspunkt for turer på natursnø rundt Oslo: Sjonken

Svartbekken (gå på beina de første 500 m)

Kjekstadmarka (Lyfjellveien)

Sørkedalen (Gråseterveien)

Solli (lysløypa) (gå på beina de første 500 m)

Solemskogen

Skytta For øvrig er det skimuligheter flere steder på Østlandet, bl.a. i Nannestad, på Lygna, Raufoss, etc. Sjekk preppestatus i kartet og lokale føremeldinger. Mange Markastuer er åpne igjen i dag, de by på god julstemning, husk bare munnbind og god avstand. Mange vann er nå frosset til og er farbare der løypetraseene er merket med bambusstikker. Det kan være god is fra land, men åpne områder i inn- og utløp pga. strømninger i vannet. Snøen på isen skjuler svake punkter, så utvis stor varsomhet. Skal du prøve skøytene er det lurt å ha en partner med, samt nødvendig sikkerhetsutstyr.

PS! Det er en liten mulighet for mer snø i løpet av julen. Natt til tirsdag kan det komme snø, ifølge Yr.no.