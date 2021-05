Ski- og turbro over Holmenkollveien klar til bruk

Ny bro vil gi besøkende i Holmenkollen nasjonalanlegg en trygg overgang over Holmenkollveien både sommer som vinter.

Publisert: 03.05.2021 kl 23:37

HOLMENKOLLEN: Da står broen endelig ferdig etter at den gamle broen som ble satt opp før VM på ski i 1966 over Holmenkollveien, måtte gi tapt da en lastebilsjåfør gjorde en bommert.

Under arbeidet med broen og innsnevring av veien, oppsto det til tider lange køer i Holmenkollveien, til stor irritasjon for mange.

Nå er altså broen på plass og Kultur- og idrettsbygg skriver: