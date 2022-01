«Skatepark eller fotballbane?»

I realiteten er denne banen den eneste muligheten til å skaffe bydelen en ny 11-bane, og dette behovet er i høy grad til stede, skriver Frank Aubert, Vestre Akers Skliklub.

Siden 1991 har Vestre Akers Skiklub driftet nåværende Voksen grusbane etter avtale med Oslo kommune. Voksen skole bruker banen i skoletiden. Idrettslaget er også drifter av Voksen kunstgressbane og Voksen Flerbrukshall. Anleggene, inkludert grusbanen, driftes etter avtale med Bymiljøetaten (BYM). I tillegg har VASK byggeklar tomt for nytt garderobeanlegg ved kunstgressbanen.

Sommeren 2020 fikk vi (VASK) informasjon om at en gruppe foreldre ønsket at det ble bygd en aktivitetspark (les skatepark) på grusbanen. Det ble avholdt et møte om saken, der VASK stilte med 2 styrerepresentanter. På møtet, som i alle fall undertegnede oppfattet som et rent informasjonsmøte, opplyste VASKs representanter at saken ville bli behandlet på neste styremøte. På dette styremøtet ble foreldregruppas forslag avvist, og man oversendte en fyllestgjørende forklaring på vårt standpunkt.

Litt historikk:

Banen ble bygd sent på 50-tallet, da som 11-bane. Grunnet manglende vedlikehold var banen ubrukelig i begynnelsen av 90- årene. Sammen med Ready fikk VASK tillatelse av kommunen v/Park- og Idrettsvesenet om å bygge om banen til grusbane, samt å sette opp lysanlegg. Alt dette på egen kostnad. Senere ble banen skilt ut i fra Voksen skole og fikk eget gårds- og bruksnummer. Området ble regulert til «idrettsbane», ikke «skole» som noen påstår.

I 1997 ble det såkalte «Nybygget» på skolen oppført. Tross motstand fra VASK valgte man å ta 10 m. av banen til prosjektet. Etter dette, ble banen for smal til 11- fotball, og brøytingen til vinterfotball opphørte.

Mulig å gjenopprette banens bredde?

I realiteten er denne banen den eneste muligheten til å skaffe bydelen en ny 11-bane, og dette behovet er i høy grad til stede. Målene til en 11-bane kan gjenopprettes ved at det anlegges en forstøtningsmur etter banens lengderetning mot nordøst. Her skulle det ikke være noen formelle hindringer; samme eiendom, ingen kabler, ingen rør i grunnen. Kostnadsoverslag må innhentes.

Overordnete planer?

Det fremkommer at det i møter mellom NFF Oslo (Oslo Fotballkrets) og Bymiljøetaten er drøftet muligheten for her å kunne opparbeide en ny kunstgressbane med undervarme.

Dette prosjektet er på et tidlig stadium. Som 11-bane vil et slikt prosjekt bli langt mer etterspurt for bydelens mange fotball lag.

Hovseter Friplass

På det vi før kalte for «Orebanen», etter Orebakken borettslag som alle trodde eide området, planlegger kommunen nå Hovseter Friplass, ifølge Akersposten.

Det er bevilget 18,7 mill. til prosjektet. Hva den skal inneholde, er ukjent, men vi tipper på aktiviteter for ungdom. Kanskje kan det bli plass for en skatepark også? Det er bare 250 m fra grusbanen og til Friplassen!

Frank Aubert

Vestre Akers Skiklub