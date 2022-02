– Et verdivalg, sier Håvard S. Abrahamsen om overgangen fra finans til å bli ny generalsekretær for Skiforeningen.

Publisert: 17.02.2022 kl 16:25

RØA/MARKA: – Skiforeningen skaper fantastiske opplevelser for barn og voksne, og jeg gleder meg veldig til å starte som generalsekretær, sier Røa-mannen Abrahamsen.

– I snart 140 år har Skiforeningen vært en viktig del av mange folks liv, og tilrettelagt for unike opplevelser til alle årstider i Marka. Foreningen har også en helt sentral rolle i Holmenkollen. Jeg ser veldig frem til å fortsette dette viktige arbeidet sammen med de ansatte og styret i Skiforeningen, grunneiere, støttespillere, samarbeidspartnere, kommuner og de mange frivillige, sier han.

Viktig for så mange

Håvard S. Abrahamsen (56) bor på Røa, er gift og har tre barn. Han er utdannet siviløkonom og revisor, og har 17 år bak seg på ledernivå i PwC, som administrerende direktør og partner. Han har også vært konsernsjef i Oslo Børs VPS.

– Dette er et verdivalg. Jeg har lyst til å bruke min erfaring og mitt engasjement for et arbeid i en organisasjon som gjør så mye viktig for så mange, sier Abrahamsen.

Allerede 1. mars er han på plass i Skiforeningens lokaler i Holmenkollen.

– Å være på tur på ski, sykkel eller til fots i Marka, gir så mye. Variasjonene i opplevelsene er helt unikt, sier Abrahamsen, som vokste opp i Ski og Ås og gikk mye på ski i Østmarka. Vangen skistue var et fint turmål.

– Da jeg studerte i Oslo, ble jeg bedre kjent i Nordmarka. De siste årene har jeg også brukt Vestmarka og Bærumsmarka mye. De to yngste barna mine har hatt sommerjobb på Kikutstua, sier han.

Fremtidsrettet

– Vi er svært fornøyde med at Håvard takket ja til jobben. Han har en spennende bakgrunn kombinert med et stort hjerte for alt Skiforeningen driver med, sier Skiforeningens styreleder Stian Berger Røsland.

– Han er rett person til å ta Skiforeningen videre inn i fremtiden. Det er mange store og spennende prosjekter å ta tak i, sier Røsland.