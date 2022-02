Skal vurdere ny ungdomsskole i Vestre Aker

Skolekapasiteten i bydelen er sprengt, og byrådet skal vurdere ny ungdomsskole. - Det er gode nyheter for alle som bor i Vestre Aker, sier Yngvar A. Husebye og Mehmet Kaan Inan.

Publisert: 07.02.2022 kl 17:15

FRØEN: Akersposten møtte Høyres skolepolitisk talsmann i bystyret, Mehmet Kaan Inan og leder avbydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Yngvar A. Husebye (H), etter at det ble klart at ny ungdomsskole skal utredes i Frøen-området.

Les også: Helomvending for Hoff skole og Smestad skole

Jobbet i mange år

Forslaget fra Høyre og Frp som ble vedtatt i bystyrets kultur- og utdanningsutvalg, lyder som følger: Bystyret ber byrådet vurdere en ny ungdomsskole på Frøen.

- Det er gode nyheter for alle som bor i Vestre Aker. Vi vet det er sprengt kapasitet i bydelens ungdomsskoler. Jeg er glad forat byrådspartiene støttet oss i dette, sier Mehmet Kaan Inan.

- Bydelsutvalget har jobbet med dette i mange år, og at byrådspartiene er med er helt fantastisk. I lang tid har vi pekt på den manglede skolekapasiteten i vår bydel. Dette er gode nyheter for alle barnefamiliene, sier Yngvar A. Husebye.

- Alle henvendelsene vi har fått, viser hvor opptatt barnefamilier er av dette. Nå vil vi at det skal komme en ny ungdomsskole med gode fasiliteter. Takk for det store engasjementet i bydelen og ikke minst takk til våre lokalpolitikere, sier Kaan Inan.

Også Hall

- Tilgang til gode skoler er en av de viktigste samfunnsfaktorene vi har. Et eksempel på det motsatte, er alle elevene som nå får undervisning i brakker på Ris skole, med elever med lang skolevei. I tillegg har de kroppsøvning langt fra skolen, med 25 minutter å gå hver vei. Slik kan vi ikke ha det, understreker Husebye, som håper på ny skole med hallkapasitet.

- Det er også et ønske fra oss når en ny skole skal bygges. Vestre Aker er den bydelen som har lavest hallkapasitet i Oslo, supplerer Kaan Inan og fortsetter:

- Nå skal vi få utredet en ungdomsskole i Frøen-området så raskt som mulig. Jeg er helt sikker på at utredningen vil vise hvilket behov det er for skolen i bydelen. Fremskrivningen viser at det er mange barn som vil ha behov for dette i nær fremtid.

- Det viser også Utdanningsetatens egen redegjørelse, avslutter Husebye.

Følg Akersposten på Facebook