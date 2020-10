– Skal være lett å komme i kontakt

Bydelene Ullern og Vestre Aker styrker nå sitt tilbud til pårørende, og har fått på plass en pårørendekontakt og en pårørendekoordinator.

Publisert: 05.10.2020 kl 10:55

ULLERN/VESTRE AKER: – Innbyggerne og deres pårørende skal oppleve at det er lett å komme i kontakt med tjenestene, at de blir hørt og får medvirke, forteller pårørendekoordinator Kim Elphinstone.

Tjenestene henger sammen

I praksis er det en direktetelefon som kan ringes, og da kan man snakke uforpliktende og fritt med pårørendekontakten. Tilbudet er et gratis lavterskeltilbud.

Bydel Ullern og Bydel Vestre Aker samhandler på flere områder, og har nå gått sammen om en felles pårørendeinnsats. Som en del av innsatsen, kommer pårørendekontakt-tilbudet. Bydelene er per i dag de første i kommunen som har dette tilbudet på plass.



– Målet med å ha en pårørendekontakt er at kvaliteten på tjenestene styrkes gjennom et samarbeid med pårørende, slik at de opplever støtte og får nødvendig informasjon og oppfølging, sier Kim:

– Vi ønsker at innbyggerne skal oppleve at tjenestene henger sammen og at det ikke er nødvendig å ringe tre kontorer for å ordne tjenestene riktig, men at kommunen selv koordinerer seg for innbyggeren, legger han til.

Formålet med Oslostandarden for pårørendesamarbeid er altså å bidra til at samarbeidet med pårørende skal være systematisk og ikke tilfeldig. En integrert og naturlig del av all tjenesteyting fra kommunen og til innbyggeren.

Hvem er de?

Lidia Maria Berg er pårørendekontakt, og Kim Elphinstone er pårørendekoordinator i begge bydeler. Berg svarer Pårørendetelefonen i åpningstiden, og har ansvar for å direkte følge opp de pårørende og deres henvendelser. Det er også hun som i samtalene tilbyr råd, veiledning, praktisk informasjon, og er en arena hvor pårørende kan lufte tanker og frustrasjoner.

Elphinstone er koordinerende enhet, og jobber primært med å videreutvikle pårørendearbeidet i bydelene Ullern og Vestre Aker.



De to fungerer i team og samarbeider tett rundt ulike henvendelser, problemstillinger og utfordringer som dukker opp.

– Alt drøftes og løses sammen. Denne organiseringen legger til rette for utstrakt erfaringsdeling, veiledning, praktisk samhandling og kompetanseflyt, forteller Kim Elphinstone.

Målsetningen med pårørendearbeidet

Pårørendekontakten skal støtte pårørende og deres interesser og behov gjennom å fungere som rådgiver og støtte før, underveis og i etterkant av pasienten/brukerens behandlingsforløp og -oppfølging.

– I praksis skal pårørendekontakten holde en daglig, direkte dialog med pårørende som ønsker dette, primært gjennom telefon. Fysiske møter mellom pårørendekontakt og pårørende vil forekomme der det er behov for det, forteller pårørendekontakt Lidia Marie Berg.



Pårørendekontakten skal også jobbe med forebyggende og helsefremmende arbeid:

– Jeg skal fungere som en støttespiller for de pårørende, en samtalepartner som direkte kan tilby veiledning til personer i sårbare livssituasjoner, sier Berg, som fortsetter:

– Min rolle kan for eksempel være å gi informasjon om pårørendes rettigheter og ansvar. For eksempel ved henvendelser hvor pårørende har bekymringer som dreier seg om den som er syk, behandlingstilbudet og oppfølgingen, avlastningsmuligheter, samt hva NAV kan hjelpe til med i forbindelse med trygderettigheter for den som er syk, og for den pårørende.

Begge har erfaring som nærmeste pårørende innen rusfeltet og psykiatrien.

Oslostandard for pårørendesamarbeid

Senere i høst skal «Oslostandard for pårørendesamarbeid» implementeres i bydelenes tjenester. Det vil også komme et kompetanseprogram til de ulike tjenestene og etatene, og dette vil rulles ut av pårørendekoordinator og bydelens egne ressursgrupper når det er klart.

– På lokalt nivå arbeider allerede pårørendekoordinator med å innføre de brede føringene fra Oslostandarden i bydelene, sier Elphinstone:

– Dette innebærer en økning av fokuset på at pårørende er viktig og en nødvendig ressurs, i tillegg til utvikling av tilbudene til de pårørende. Pårørendetelefonen er et slikt initiativ. I det daglige arbeides det opp mot ulike tjenester i bydelene, med metodikken, organiseringen og praktisk ivaretagelse av pårørende.

– Her gjøres det mye godt arbeid fra før, men vi trenger alle en bevisstgjøring rundt pårørendes situasjon, og verdien de har for egen del og for den som er syk. Vi lever i et samfunn med økende grad av sosial og teknologisk kompleksitet, og vi må hele tiden arbeide med å videreutvikle også pårørendearbeidet innen ulike felt, avslutter han.



Implementeringen av Oslostandarden vil formelt skje når det medfølgende kompetanseprogrammet rulles ut. Men for bydelene Ullern og Vestre Aker har implementeringen allerede begynt nå som pårørendekontakten og pårørendetelefonen er på plass.

Hvem er pårørende?

Pårørende er ofte familiemedlemmer eller partnere, men kan også være en i det øvrige nettverket til den som er pasient eller bruker. Noen er pårørende i kortere perioder, for andre er pårørenderollen livslang. Når pårørenderollen varer hele livet, stiller det ekstra store krav til samarbeid med kommunen og den det gjelder.

Pårørende finnes i alle aldre, og barn, unge og søsken er også pårørende. I løpet av livet vil de fleste av oss være pårørende. Man kan være pårørende til noen man emosjonelt føler seg nær til, men også til personer man har et anstrengt eller vanskelig forhold til. De ulike rollene og mulighetene til å kunne bistå påvirkes av disse forholdene.

Informasjon om pårørendetilbudet ligger tilgjengelig ved de ulike legekontorene i bydelene Ullern og Vestre Aker.



Faktaboks Kontaktinformasjon:



Pårørendekontakt: Lidia Maria Berg.

Telefonnummer til pårørendetelefonen: 401 094 39 Pårørendekoordinator: Kim Elphinestone

Kim.Elphinstone@nav.no