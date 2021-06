– Skal være en brobygger mellom ungdom og voksne

– Nå starter vi opp med fire fantastisk flotte ungdommer, sier lederen for den helt ferske Småjobbsentralen Ung innovasjon i Vestre Aker, Stina Åmo.

VINDEREN/VESTRE AKER: «Trenger plenen din en klipp, vinduene dine en vask, eller skulle du gjerne hatt noen som kunne gå tur med hunden din? Våre ungdommer har fått god opplæring i alle disse oppgavene, og de har veldig lyst til å gjøre en småjobb for deg.»

Det kan man lese på Småjobbsentralens nettside. Akersposten møter tre av de fire ungdommene, Theodor Brown, Lorita Ineza og Ingvill Alessandra Bøe Stenseng. Sistemann er Qusi Ghassan Darwish. De er alle videregående skole-elever.

Daglig leder og til vanlig i gang med ulike prosjekter på Vestre Aker frivilligsentral, Stina Åmo, forteller entusiastisk om ideen som nå er satt ut i livet.



– Et av målene med Småjobbsentralen er å gi ungdommene i hvordan man starter et eget firma, og samtidig får de jobberfaring og tjener penger, sier Åmo.

Stor sentral?

Hvis du, enten som privatperson eller gjennom et firma, ønsker å få en jobb gjort, en jobb som egner seg for ungdom, er det bare å ta kontakt med Småjobbsentralen. Det koster 180 kroner timen. 140 av disse går til lønn, 35 til moms, og fem kroner til ulike, mindre utgifter, som VIPPS, forsikring, regnskapsprogram og liknende.

For å administrere oppstarten og holde firmaet gående, har Bydel Vestre Aker bidratt med 750.000 kroner til prosjektet.

– Det har vært vanskelig å starte opp på grunn av pandemien, men nå er vi i gang. Denne uken skal ungdommene allerede i gang med å male vegger her på frivilligsentralen, sier Åmo.



Hun har en drøm om at sentralen kan vokse seg stor og gi mange ungdommer sjansen til å få jobberfaring og lønn.

– Jeg håper vi kan få inn så mange oppdrag at vi kan ha kanskje 30-40 ungdommer i gang, sier Åmo.

– Interessant!

– Hvorfor har dere meldt dere til tjeneste? spør vi de tre unge.

– Jeg har jobbet litt med mennesker tidligere og ville vite litt mer og få mer erfaring, sier Lorita Inez.

– Og tjene litt penger?



– Ja, det også!

– Jeg syntes dette hørtes spennende ut, og det er fint å få litt jobberfaring. Jeg har ikke hatt mange seriøse jobber før, sier Ingvill Bøe Stenseng.



– Dette hørtes interessant ut. Jeg vet ikke helt hva jeg helst vil jobbe med, men jeg vil gjerne starte opp egen business på sikt, sier Theodor Brown.

Være med i driften?

Og nettopp drift av eget firma kan ungdommene få innblikk i ganske raskt. Stina Åmo håper nemlig at noen av ungdommene etter hvert kan bli engasjert i driften av Småjobbsentralen.

– Jeg håper er at noen ungdommer blir inspirert til å være med og drive firmaet videre, sier hun.

Fakta Småjobbsentralen, Vestre Aker:



Telefonnummer:

45 87 66 42 E-mail:

post.uiva@gmail.com Facebook:

Du finner Småjobbsentralen på Facebook ved å søke på "Småjobb Vestre Aker" Nettsted:

https://www.unginnovasjonivestreaker.com/

– Brobygger

Bydelsutvalgsleder Yngvar A. Husebye (H) sier at alle partiene i bydelsutvalget er enige om at det er viktig å gjøre noe for denne aldersgruppen, og for å få ungdom ut i arbeid.

– Det er vanskelig å komme inn i arbeidsmarkedet, og denne sentralen kan gi mange en smakebit på hva som skal til. Her ser vi en mulighet, en hjelp til selvhjelp. Det gir ungdommene et større sosialt nettverk, erfaring og referanser. Det skal være en brobygger mellom ungdom og voksne, sier Husebye. Han legger til at dette kommer i tillegg til bydelens satsing på sommerjobber for ungdom i bydelen, som har et eget budsjett.

Du kan lese mer om Småjobbsentralen Ung innovasjon her, og nå er det bare for oppdragsgivere og ungdommer å melde seg.