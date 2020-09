Hovedstadens nye, moderne trikker skal gi plass til dobbelt så mange reisende som i dag. Den første nye trikken er nå på vei til Oslo, og Sporveien starter testkjøringen allerede i oktober.

Publisert: 09.09.2020 kl 14:35

OSLO: – Blå-trikken har en helt spesiell plass i hjertene til Oslo-folk. Trikken er også en utrolig viktig del av vårt kollektivsystem. Med 87 nye trikker kan vi transportere opp til 100 millioner passasjerer i løpet av et år. I 1994 var jeg miljøbyråd, og fremmet avgjørelsen om å anskaffe den ene trikketypen vi har i byen i dag. De har tjent oss godt i 25 år. Nå får vi på plass Oslotrikken som folk kommer til å reise med de neste 25 åra, eller enda lenger, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Det skriver Sporveien i en pressemelding onsdag.

I 2018 inngikk Sporveien kontrakt med den spanske leverandøren CAF om levering av 87 nye, moderne trikker til hovedstaden. Trikkene er en del av Oslo kommunes omfattende satsning på trikketilbudet i byen. Samtidig får også trikkeinfrastrukturen, bygatene og trikkens baser en oppgradering.

– Nye trikker i Oslo er bra for klimaet, bra for oppvoksende generasjoner og for alle oss som er glad i kollektivtrafikken. Dette byrådet er tydelig i sine prioriteringer: Vi vil bygge ut kollektivtilbudet med flere avganger og bygge flere sykkelveier samtidig som biltrafikken skal kuttes med 20 prosent innen 3 år, og en tredjedel innen 2030. Trikken er viktig for Oslo; den er utslippsfri, etterspurt av de reisende og har høy kapasitet. Trikken passer utmerket inn i et bilfritt byliv. Dette er fremtidens byreise, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Lan Marie Nguyen Berg.

Oslo har aldri før gjort en så omfattende fornying av trikketilbudet som det som nå pågår.

- Om bare noen uker har vi den første av Oslos 87 nye trikker på plass. Jeg gleder meg til å komme i gang med testkjøringen på de flotte, oppgraderte sporene som er lagt rundt i byen. Aldri før er det satset så tungt på trikk i Oslo. Innen 2024 vil de nye trikkene ha erstattet dagens gamle trikker, sier Cato Hellesjø, leder av Oslos trikkeprogram og konsernsjef i Sporveien.

Cato Hellesjø, leder av Oslos trikkeprogram og konsernsjef i Sporveien.

Plass til flere reisende

Med 87 nye trikker på vei, 16 flere enn i dag og med plass til hele 220 passasjerer per trikk, øker kapasiteten betydelig. Flere dører, universell utforming og ingen trapper vil bidra til å gjøre trikkens tidsbruk per holdeplass kortere enn i dag. Enkelt sagt, trikken blir et mer effektivt fremkomstmiddel for deg som reiser med trikken.

– Kundene er godt fornøyd med trikken, og de nye trikkene blir et viktig bidrag i arbeidet med å utvikle og forbedre kollektivtilbudet i Oslo. Punktlighet, komfort og tilgjengelighet trekkes ofte frem for å beholde den høye kundetilfredsheten. Jeg gleder meg til de reisende kan gå om bord i de nye trikkene for første gang, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Den høye passasjerkapasiteten per trikk, bidrar også til at trikken kan frakte enda flere reisende per avgang sammenlignet med andre transportformer.

– Nå legger vi grunnlaget for fremtidens byreise i Oslo. Det handler ikke bare om at det er hyggelig med trikk i gatene, men om å ha et kollektivtilbud som både er attraktivt, robust og kostnadseffektivt. De som reiser med oss ønsker hyppige avganger.Det skal være enkelt å ta trikken. Det fornyede og moderniserte trikketilbudet i Oslo skal sikre det. Gjennom den økte kapasiteten kan vi nå løse en enda større del av Oslos behov for bærekraftig og utslippsfri transport fremover, sier Birte Sjule, administrerende direktør Sporveien Trikken AS.

34 meter trikk, nå er de første trikkene på vei fra Spania til Oslo.

Snart kan alle ta trikken

Gjennom hele anskaffelsesprosessen har det blitt lagt stor vekt på å involvere ulike representanter for de reisende, ansatte og ulike interesseorganisasjoner for å sikre at trikkene dekker de ulike brukernes behov.

– Vi gleder oss veldig til den første av de nye trikkene kommer. Sporveien og Ruter har gjort et svært godt arbeid med brukermedvirkning i hele prosessen. Det har gitt trikker det er like lett å komme på og bruke uavhengig av om du er rullestolbruker eller gående. Jeg ser fram til endelig å kunne rulle inn på trikken, sier Magnhild Sørbotten, leder for Norges Handikapforbunds samferdselsnettverk og regionleder i NHF Oslo.

Omfattende testkjøring

I første omgang er det to trikker som kommer til Oslo i løpet av høsten. Den første allerede i slutten av september. Det kommende året skal de nye trikkene testes på skinnene i Oslo, og det skal gjennomføres nødvendig opplæring av personell før trikkene er klare til å frakte reisende i hovedstaden.