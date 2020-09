Siste nytt om fortau på skoleveien

Det har vært et betydelig politisk press for å få på plass fortau i Voksenkollveien, fra de nye boligfeltene og ned til Voksenkollen stasjon.

VOKSENKOLLEN: Akersposten har hatt en rekke artikler om denne saken i flere år om alle utsettelsene av bygging av fortau på denne strekningen, uten at dette har kommet på plass. Beboere skriver til Akersposten at de på nytt gruer seg til en fortausløs vinter, med utrygge forhold for barn på vei til skole og barnehage.

Prioritering og utsettelse

I januar i år sendte Plan- og bygningsetaten (PBE) en henvendelse til Bymiljøetaten (BYM), hvor de viste til at byrådsavdeling for byutvikling ville ha fortgang i saken.

PBE skriver: Vi ber dere igjen om å prioritere ferdigbehandling av byggeplanen dere har til behandling.

PÅ den annen side gir PBE utbygger Solon med boligfeltet på østsiden av veien, en utsettelse på ett år for ferdigstillelse av fortau frem til 31.12.2020. Solon har forpliktet seg til å opparbeide fortau langs de to boligfeltene og ned til Lysebuveien. Utsettelsen skjer på grunn av at fortau skal samordnes med de planlagte gravearbeidene som Vann- og avløpsetaten har i området i forbindelse med prosjektet høydebasseng Tryvann og ny ledning frem til Voksenkollveien 49/51.

Så skjer det at prosjektet høydebasseng blir satt på vent i sommer, på grunn av at reguleringsplanen den er bygget på ikke er vedtatt av Miljøverndepartementet. Blir det da ytterligere forsinkelser på opparbeidelse av fortau på denne strekningen og hva med resten av strekningen ned til Voksenkollen stasjon? Vi spurte PBE om dette.

PLANLAGT FORTAU: Gul markering viser utbygger Solons del av opparbeidelsen av fortau ned til Lysebuveien. Rød markering viser den delen av fortauet som skal opparbeides av utbygger på vestsiden av veien. Når dette står ferdig er usikkert. Google Maps

Opprettholder fristen

Senior kommunikasjonsrådgiver i Plan- og bygningsetaten, Atle Jan Larsen svarer på mail:

Bymiljøetaten har godkjent byggeplanen for hele veistrekningen, fra Voksenkollen T-banestasjon til og med enden av utbyggingsområdet på vestsiden av Voksenkollveien. Plan- og bygningsetaten har vært i kontakt med Solon Eiendom, som etter krav i reguleringsplanen skal opparbeide fortau langs boligene på østsiden av Voksenkollveien. De opplyser at de i løpet av kort tid vil sende inn byggesøknad for fortauet fra enden av utbyggingsområdet på vestsiden av Voksenkollveien, til og med Lysebuveien. De vil kunne starte arbeidet med bygging av fortau så snart det foreligger tillatelse fra oss. Frist for opparbeidelse av dette fortaustrekket er fremdeles 31. desember 2020, uavhengig av Vann- og avløpsetatens arbeid med nytt VA-anlegg. Det resterende fortaustrekket, fra Lysebuveien til Voksenkollen T-banestasjon, skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest for alle boligene i utbyggingsprosjektet på vestsiden av Voksenkollveien. Der gjenstår bygging av boligene i felt B. Dette feltet må være ferdigstilt innen 1. juni 2022.

