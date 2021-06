Siste nytt fra CC Vest

CC Vest ønsker nye og gamle kunder velkommen til en trygg sommerhandel på senteret.

Publisert: 25.06.2021 kl 12:06

Endelig kan senteret tilby tjenesten «post i butikk», Intersport har pusset opp og åpner ny flaggskipbutikk, og enkelte spisesteder utvider nå åpningstidene. Her er det som skjer på CC Vest i sommer.

Dette skjer

Intersport flaggskipbutikk

Torsdag 24. juni åpner Intersport ny butikk på CC Vest. Butikken er en flaggskipbutikk og vil være med på å sette standarden for Intersports fremtid. Intersport CC Vest vil være tilpasset det nordiske markedet, og har som mål om å være ledende innen sports- og friluftsutstyr.

– Vi har som mål å tilby det beste utstyret til aktivitetene du elsker. Med et ekstra stort fokus på yoga og trening med et eksklusivt utvalgt av merker, sier Kristin Granli som jobber som Marked- og VM ansvarlig for Intersport Norge.

Intersport CC Vest vil by på egne åpningstilbud hele uken, spennende nylanseringer og ønsker nye og gamle kunder hjertelig velkommen.

Velkommen til bords

Tidligere denne måneden fikk endelig serveringstedene ønske nye og faste kunder velkommen til bords igjen. Ifølge lokale retningslinjer er nå også skjenkingen utvidet til midnatt.

– Det har føltes veldig godt å kunne åpne igjen! Vi har hatt flere dager med fullt hus både inne og ute på terrassen, forteller Mats Bunæs, daglig leder hos Mats & Martin.

Bunæs melder også om merkbart god stemning, både blant gjester og ansatte som setter pris på at man endelig kan gå ut igjen.

Mats & Martin tar imot bordbestilling frem til kl 20.00 og holder åpent utover kvelden.

Bordbestilling skjer på telefon: 225 08 300.

Niwa Sushi tar imot gjester og bestilling frem til kl 21.00, og holder også åpent utover kvelden.

Bordbestilling skjer på telefon: 222 29 600.

Nico er kjøkkensjef og Lisa er daglig leder hos Flatbread Factory.

Lisa Andersson, daglig leder hos Flatbread Factory, kan også melde om suksess etter at gjenåpningen ble mulig.

– Etter at vi fikk åpne dørene til restauranten igjen har det vært travelt, men selvfølgelig utrolig gøy. Vi setter så stor pris på kundene våre og de gode tilbakemeldingene vi har fått på både mat og service» sier Andersson.

Flatbread Factory holder åpent fra kl 11.00 og frem til kl 24.00, så lenge det er gjester i lokalet.

Bordbestilling skjer på telefon: 400 38 880.

Flatbread Factory tilbyr også take away i samarbeid med Foodora. Du kan enten hente maten selv eller bestille hjem med bud.

Se CC Vest sine serveringssteder for mat og drikke her.



Lille Lab – En perfekt barnevakt mens du handler

Lørdag 26. juni, klokken 10.00 åpner Lille Lab på CC Vest igjen.

Lille Lab er et engasjerende og underholdende leke- og læresenter for barn mellom 0-6 år. Medlemmer får gratis barnepass i to timer per dag - så rekker du å handle mens barna leker trygt. Lille Lab ligger på 2. plan, ved Mats & Martin. Les mer om Lille Lab her.

Posten åpner på Lille CC Vest

– Tirsdag 29. juni kan vi endelig tilby kundene våre tjenesten «post i butikk», sier senterleder Celine Waldjac.

Lysaker post i butikk» åpner inne i Staples sine lokaler på Lille CC Vest. Lange åpningstider og god tilgjengelighet har gjort post i butikk mer populært enn noen gang. Her kan du både sende, levere pakker, og benytte deg av det tjenestene som et tradisjonelt postkontor tilbyr. Posten holder åpent i Staples sine åpningstider og du henvender deg til butikken for å benytte deg av tjenesten.

Slik skaper vi en trygg sommerhandel

– Vi oppfordrer fremdeles våre kunder til å bidra til en trygg handel og arbeidsplass for våre medarbeidere, sier senterleder Celine Waldjac.

Se CC Vest sine tiltak for en trygg handel her.



*Bruk hele åpningstiden