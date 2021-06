– Sinnsykt kult om han hadde klart å komme tilbake fra den nedturen

Etter en knalltøff kreftbehandling er Amund Vold fra Vinderen og Oslo Kajakklubb (23) tilbake for fullt, og sammen med broren Eivind (28) satses det mot VM etter at OL røk.

Publisert: 25.06.2021 kl 08:58

VÆKERØ/VINDEREN: – Nå ble det ikke OL på oss, og når det er OL-sesong, så dreier sesongen seg om det. Da pleier det ikke å være så mange andre konkurranser. Men siden OL ble utsatt til i år, så skal det være et VM også i midten av september. Det blir det det som er det neste målet, sier Amund.

En tredjeplass i OL-kvalifiseringen i A-finalen på K2 1000 meter i Ungarn holdt ikke for brødrene Vold for å komme til OL, men de gir seg ikke så lett der de sitter ved lokalene til Oslo Kajakklubb på Vækerø.

– Vi må bare prøve å få nullstilt litt, men vi har hatt en drøm i mange år at vi skal padle sammen i OL. Nå gikk det ikke denne gangen, men vi må også tenke på at det er mange andre konkurranser enn bare OL. Det er liten trøst akkurat nå, så er det vanligvis fire år til neste OL. Nå er det bare tre, sier Amund.



Selv har han allerede i ung alder hevdet seg internasjonalt etter én gull- og to bronsemedaljer i U-23 VM i 2018, og fulgte opp med én sølv- og en bronsemedalje i U-23 EM i 2019.

– Treningen gikk veldig bra inn mot 2019-sesongen, og jeg følte at nå kunne jeg virkelig ta steget til eliten i senior, og det gikk jo egentlig ganske bra. Jeg tok verdenscupseiere, så jeg følte at jeg var i gang med et lite gjennombrudd, sier Amund.

Så kom nedturen.

Fra VM-forberedelser til cellegift

23-åringen fra Vinderen var i gang med forberedelsene til VM i Ungarn 2019 da han begynte å føle seg slapp og fikk tatt blodprøver hos Olympiatoppen.

Svaret fra legene var brutalt; padleren hadde leukemi.

– Det var da jeg kom hjem fra U23-VM at jeg begynte å føle at noe ikke var som det skulle, men jeg hadde aldri tenkt på kreft i det hele tatt. Ingen i familien vår har hatt det, og jeg hadde ikke noe erfaring med det. Jeg som følte at jeg var så topptrent, hadde levd så sunt. Så når jeg får den beskjeden på sykehuset, så er det helt…, hva skal man si? Det kan skje hvem som helst, forklarer Amund.

Amund forteller at opptreningen etter behandlingen har vært tøff. Foto: Privat

– Hvordan var behandlingen?



– Jeg husker da jeg begynte på cellegiften, så var det veldig vondt. Da hadde jeg vondt i hodet hele tiden og var kvalm. Jeg følte meg rett og slett bare råtten i kroppen. Men jeg følte på en måte at jeg vendte meg litt til det, at jeg tålte behandlingen ganske bra. Sikkert fordi at jeg var i ganske bra fysisk form, og jeg følte at dette kan jeg komme meg igjennom, sier han.

Så kom en ny sjokkbeskjed om at cellegiften ikke fungerte som de håpet, og skulle de ha en sjanse til å kurere kreften, måtte det benmargstransplantasjon til. Heldigvis ble eldstebror Lars Christian en god match som donor.



Operasjonen ble gjort i desember 2019, og Amund måtte tilbringe julen i isolasjon.

– Han reddet jo livet mitt. De har jo også et stort register hvor de kan finne donorer, men jeg følte at det var en ekstra betryggelse at det var storebror som var donor. Da visste jeg hvor det kom fra. Jeg bytter jo på en måte ut en del av meg selv med noen andres. og da var det veldig fint å kunne vite at det er en jeg kjenner godt, sier han.

– Immunforsvaret som jeg fikk av storebroren min begynner å angripe kroppen, og det kunne begynt å angripe huden og organer, så det kan bli alvorlig. Det har jeg heldigvis sluppet helt unna, så jeg har vært heldig der med at det har fungert såpass bra, sier Amund.

Amund Vold har kommet imponerende raskt tilbake etter kreftsykdommen. Foto: Solfrid Therese Nordbakk

Fikk korona ett år etterpå

Nøyaktig ett år etter kreftdiagnosen fikk 23-åringen beskjeden om at han var smittet av korona-viruset.

– 8. august 2019 fikk jeg kreft, og 8. august 2020 fikk jeg korona, så det er en litt ulykkesdag for meg akkurat det der. Jeg håper det blir bedre i år, sier han.



Storebror og makker Eivind beskriver det som en tøff tid, men påpeker også at det er mange lyspunkter.

– Det har vært en spesiell og vanskelig periode, men vi må se lyspunktene i det hele også. Han har klart å bli frisk og kommet ganske sterkt tilbake selv om vi selvfølgelig ønsker enda mer, så er det mye å glede seg over, sier Eivind.

Og han mener selv at det inspirerer.

– Jeg har tenkt litt at det hadde vært sinnsykt kult om han hadde klart å komme tilbake fra den nedturen og vise at det er mulig å komme tilbake fra noe sånt. Det hadde gjort det enda større om vi hadde klart å levere noen gode resultater. Det har vært litt av drømmen, forklarer Eivind.

For Amund har veien tilbake til toppidretten vært tøff.

– Jeg husker at da jeg begynte å trene meg opp igjen, orket jeg ingenting. Jeg syntes det var nok med å gå en tur på ti minutter, og det er litt kontrast fra der jeg var før. Jeg har aldri skjønt meg på folk som ble sliten av å gå opp en trapp, da har jeg tenkt at «nei, det er lett». Så jeg har kjent på begge sider av det, sier han.



– Men så merket jeg at det gikk fort fremover. Kroppen husker litt hvor den har vært før, og jeg merket fra uke til uke at her er det forbedringer, at jeg klarte mer og mer, forklarer han.

En ny økt på vannet i Bestumkilen. Foto: Solfrid Therese Nordbakk

Har en felles drøm

Amund og Eivind har et nært forhold i dag som makkere i kajakken, men slik har det ikke alltid vært.

– Det var rart at han torde å bli med meg og begynne å padle da vi var små, ler Eivind.

– Hvordan da?



– Vi kranglet mye, og jeg var kanskje litt for hard med han til tider, men så har det utviklet seg til å bli et veldig godt brødreforhold. Vi støtter hverandre og gjør hverandre gode. Jeg er veldig takknemlig for det nå. Nå har vi også vært lagkamerater, og vi har hatt dette felles målet, og den historien som har vært med sykdommen. Det gjør det ganske spesielt, sier 28-åringen.

At de satser sammen, har vært viktig for han.

– Jeg tror at det til tider har vært avgjørende for meg. Det er til tider utfordrende å drive med en idrett som padling økonomisk, og man setter mye til side for å bruke tiden sin på dette. Det at jeg har hatt Amund, har gitt meg veldig stor motivasjon til tider, forteller Eivind, som selv har levert en rekke NM-gull og to bronsemedaljer i EM i sprintpadling fra 2017 og 2018.