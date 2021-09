Silje sikter mot VM-spill

Innebandydamene til Monolitten ledet mesteparten av kampen, men tapte til slutt 8-9 etter «sudden death» i Skøyenhallen i eliteserien lørdag. Men med knallhard jobbing, tre målpoeng (to mål og en assist) og bestemannsprisen viste Silje Karlsen Auestad (23) at hun kommer til å bli en å følge med på denne sesongen.

Publisert: 26.09.2021 kl 11:10

SKØYEN: – Jeg synes det er ganske herlig, for jeg føler at det er en hederspris for at man har jobbet hardt og gjort en god innsats. Vi kjempet hardt, men dessverre holdt det ikke helt i dag, sier Auestad.

23-åringen tok steget opp da hun kom til Monolitten fra 2. divisjonslaget Lye i 2019 – og overgangen var brutal.

– I starten hadde jeg melkesyre i beina i et helt år, for det var så mange vendinger, og ting gikk så mye fortere. Men etter det andre året, så har jeg klart å hente meg inn igjen så jeg får ikke syre i beina lenger. Men nivåforskjellen er klart større, sier Auestad.



Forrige sesong ble det tolv målpoeng på ti kamper før sesongen ble avsluttet, men denne sesongen har hun åpnet med fire målpoeng mot Sarpsborg og tre målpoeng mot Sveiva, innsatsen har blitt lagt merke til av landslagsledelsen. I august var hun på sin første landslagssamling.

– Jeg har vært på to samlinger, og nå skal vi på ny samling i oktober. Vi fikk ikke spilt 6-nasjoners, så jeg håper jeg får muligheten i VM i november, smiler 23-åringen.

– Hva har uttak til landslaget gjort med deg?



– Jeg får en selvtillitsboost til å jobbe enda hardere for å bli bedre, at jeg kan jobbe mer med finpussen. All den jobben jeg har gjort har lønnet seg med de målpoengene jeg har fått i dag. Jeg finpusser teknikken selv, og når jeg først får komme på landslaget, så ser jeg at det lønner seg med jobben jeg har gjort, forteller Monolitten-spilleren.

Fra 5-1 til 6-6

Da Sveiva besøkte Skøyenhallen lørdag, fikk Monolitten en litt heldig start da Sveiva-keeperen fomlet ballen inn i eget mål etter fire minutter.

Selv om Sveiva hang bra på de første 20 minuttene, så var keeper Alice Marie Clausen god mellom stengene og plukket de de første åtte skuddene fra gjestene.

Nitten minutter ut i kampen økte Wilma Nathalie Pallman til 2-0, og Andrea Cecilie Borgen Gulbrandsen ville ikke være så mye dårligere da hun puttet 3-0.

Tolv minutter ut i andre periode ledet hjemmelaget 5-1. Så gikk det meste galt.



Monolitten virket usikre, og Sveiva fikk styre mye av spillet. Seks minutter ut i tredje periode utlignet Bertine Aas Hansen til 6-6 for Sveiva.

– Når de først scorer, så har vi en tendens til å grave oss selv litt ned, og det gjør at de får masse energi og så begynner de å bøtte inn mål. Da blir vi usikre og vi graver oss enda mer ned. Med én gang vi begynner å score igjen, så hever vi oss. Det var litt dårlig mentalt i dag, sier Auestad.

Selv tok hun først ansvar da hun sendte Monolitten opp i 7-6 – og da hun to minutter før slutt utlignet til 8-8.

– Det var veldig herlig å få den siste, for det var veldig nervepirrende å ligge under 8-7 og så klarte jeg å score det siste målet, og det var bra laginnsats av venninnen min som sendte en så god pasning. Så den var ferdigscoret. En fantastisk følelse egentlig, sier Auestad.



Men i sudden death maktet Monolitten bare å score på ett av straffeslagene og dermed vant Sveiva 9-8.

– Nå har jeg vært i Monolitten i fem sesonger, og jeg tror ikke at vi har vunnet en straffekonkurranse. Så når det blir straffekonkurranse for oss, så har vi tapt litt på forhånd, sier trener Robert Henriksen.

– Er det ikke da på tide å vinne en?

– Vi hadde forhåpninger om å vinne en i dag, men når vi scorer på én og de scorer på tre av fire, så er det greit. Da fortjener vi ikke bedre, forteller Henriksen.

– Har mistet defensiv trygghet

Monolitten gjorde en sterk sesong i fjor, da de hadde tredjeplassen på tabellen med nitten poeng før sesongen ble stoppet på grunn av koronapandemien i januar. Siden da har flere reist fra klubben.

Blant annet har kaptein Lisa Johanna Djurberg, Emily Johnsson og Lisa Holmberg reist hjem til Sverige.

– Vi kjørte på med fire backer i fjor, og vi har mistet tre av dem, så vi har mistet defensiv trygghet. Spillerne som styrer oppspillene, er tøffe i duellspillet og bidrar gjerne med noen backskudd. De som kommer inn, er unge og gjør sitt beste, absolutt. Men de er ikke helt på samme nivå ennå. Men i løpet av én til to sesonger håper jeg jo at de er der. Akkurat nå sliter vi litt, sier Henriksen.



Monolitten vant 7-4 over Sarpsborg i første match og ligger på en tredjeplass etter to kamper.