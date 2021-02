Områdereguleringen for Skøyen var sist på høring i 2019/2020, og i januar i år sendte Plan- og bygningsetatens (PBEs) nytt planforslag, som i liten grad har hensyntatt gjentatte innspill fra bydelen (mulighetsstudien), velforeningene og innbyggerne.

Publisert: 25.02.2021 kl 17:45

Det er snakk om en planprosess som nå har vedvart i drøye ti år. Høyre, sammen med et samlet bydelsutvalg, reiser nå spørsmål om nytteverdien av medvirkningsprosesser, når gjentatte innspill ikke blir hensyntatt. For samarbeidspartiene (H, V og MDG) har det vært viktig å involvere de ulike gruppene i bydelen, for eksempel gjennom folketråkk. For ungdommen kreves særskilte tiltak, for eksempel gjennom å involvere de nærmeste videregående skolene.

Høyre sier tydelig nei til høyhus. Maksimalt 12 etasjer, og da kun på de mest sentrale områdene, slik at det ikke dominerer bybildet. At Skøyen skal bli en del av «høyhusstrategien» til byrådet ønskes ikke velkommen av Ullern Høyre. Paradoksalt nok kan denne strategien rive bort grunnlaget for områdereguleringen som nå er til høring og behandling ved å åpne for å bygge høyhus opp mot 35 etasjer.

Betonghallene på Thune er industrihistorie. Veksthuset var tidligere lokalene til en av Oslos fremste mekaniske bedrifter, Thunes mekaniske verksted. Thunes mekaniske verksted er et unikt og verneverdig bygningsmiljø, egnet for å bli en kulturell og kommersiell oase. Høyre mener det er viktig å ivareta historien, og sier tydelig nei til PBEs nye planforslag. Det åpner opp for betydelig påbygg, som vil ødelegge for den historiske arkitekturen. I tidligere planforslag har Thune-området vært regulert til bevaring, for å nettopp ivareta industribebyggelsen i området.

Skolesituasjonen i Ullern er som kjent svært prekær, og mangelen på skoleplasser fører til en uholdbar situasjon for unge familier i bydelen. I dag er situasjonen på ungdomsskoletrinnet prekær, ettersom byggingen av Hoff skole har blitt utsatt fra 2021 til 2028. Samtidig ser man at den planlagte skolen med to paralleller på ungdomstrinnet, allerede har blitt for liten. Høyre mener det bør sees på om skolen nå må bli en ren ungdomsskole, og at man tillegg må bygge en ny barneskole i området. PBEs forslag om 5000 nye boliger i Skøyenområdet vil forsterke behovet for ytterligere skoleplasser for barna. Høyre mener nå at den planlagte skolen på Hoff bør få snarlig byggestart og ikke vente på en stadig forsinket områderegulering, som i tillegg bør inkludere enda en ny skole på Skøyen.

Høyre ønsker et levende Skøyen, der hensynet til mennesker og et godt bomiljø settes i høysetet. Skøyenområdet må preges av mindre gjennomgangstrafikk, med et godt kollektivtilbud som ivaretar grønne lunger, tilgang til sjøen og rekreasjonsområder. Det vil være en forutsetning å få en god sammenblanding av boliger, næring og kultur, og ikke minst ta høyde for at sosial infrastruktur er tilstrekkelig. Nå har vi mulighet til å legge premissene for en moderne ny «landsby» nær byen, som tar hensyn til fremtidens miljøutfordringer på en smart måte.

Carl Oscar Pedersen

Leder av Bydelsutvalget i Bydel Ullern

Ingrid Hopp

Nestleder av Bydelsutvalget i Bydel Ullern og gruppeleder for Høyre

Tore Strandskog

Leder for Ullern Byutviklingskomite