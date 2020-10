Sier nei til 129 nye parkeringsplasser

Bilia ønsker å anlegge 129 nye parkeringsplasser på Bane Nor sin eiendom på Bestum. Plan- og bygningsetaten avslår søknaden.

BESTUM: I småhusområdet på Bestum ville Bilia anlegge 129 nye parkeringsplasser, noe som har skapt protester i nabolaget og bydelen. I samme område er det fra tidligere gitt tillatelse for 15 parkeringsplasser.

Fremmedparkering

Bydelsutvalget i Bydel Ullern har etter at søknaden om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan er registrert, pekt på at bydelen har gjennomført beboerparkering i området for å motvirke fremmedparkering. Videre viser bydelen til at parkeringsplassen anlegges i et område med trange og til dels fortausløse skoleveier. Bydelen har tidligere anbefalt at området opparbeides til leke- og friområde for barna i nærmiljøet.

Midlertidig

Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsformål byggeområde for boliger. Varigheten av parkeringsplassen har søker beregnet til 5-6 år, inntil planer om boligområde blir realisert.

Søker mener at parkeringsplasser og billagring på området vil være en fordel i et område de mener er i dårlig forfatning og at det vil bli en oppgradering av arealet. Samtidig vil det være en lettelse for et parkeringmessig belastet gatemiljø. Søker viser også til at dette er et midlertidig tiltak, som ikke kommer i konflikt med planstrategi for Oslo eller med byrådets planer knyttet til en grønnere by og sterkere miljøtiltak. Terreng og vegetasjon vil bli ivaretatt. Søker konkluderer med at tiltakets midlertidighet ikke medfører at intensjonen i reguleringsplanen blir vesentlig tilsidesatt.

Grunn for avslag

Plan- og bygningsetaten er ikke enig i denne vurderingen. Etaten mener også at tomten får en uhensiktsmessig høy utnyttelse i forhold til bestemmelsene i reguleringsplanen. I avslaget på dispensasjonssøknaden skriver etaten blant annet:

Tiltaket ligger innenfor et småhusområde, og slik innkomne nabomerknader påpeker, er dette et areal som benyttes som et friområde for nærområdet. Dessuten er det også registrert viktig naturmangfold og bekkeløp innenfor denne delen av eiendommen. Å opparbeide arealet med hele 129 nye parkeringsplasser er ikke i tråd med den øsnkede utviklingen for Oslo og vil bidra til økt trafikk, støy og forurensing. Tomten ligger i nærheten av Skøyen stasjon som er et kollektivknutepunkt, og de omkringliggende arbeidsplassene har derfor svært gode forutsetninger for å benytte kollektivtransport. Det argumenteres med at tiltaket vil motvirke dagens praksis med gateparkering og letter et belastet gatemiljø. Plan- og bygningsetaten viser til at Bydel Ullern har uttalt seg negativt til saken. Det er uheldig at tiltaket bidrar til å motvirke tiltaket om beboerparkering som nettopp er gjennomført for å redusere fremmedparkering i området. Vi er også av den oppfatning at tiltakets varighet på 5-6 år er en lang periode.

Plan- og bygningsetaten har vurdert fordeler og ulemper opp mot hverandre og mener at vilkår for dispensasjon ikke er oppfylt.

Etaten skriver også at de i forbindelse med en eventuell ny søknad kan vurdere etablering av vesentlig færre parkeringsplasser innenfor det reglerte området.

