«Sier ja takk begge deler»

SV lokalt sier at de er for både Folkepark og utbygging, men kan ikke garantere at SV får gjennomslag i byrådet.

SV sier ikke både ja og nei til Folkepark i Bestumkilen. SV sier ja takk til begge deler; Bestumkilen har plass til både Folkepark og andre offentlige bygg og aktivitetstilbud. Området er i dag på ca. 60 mål, og det tilsvarer det dobbelte av Rådhusplassen, og med utfylling blir tomten ca. 80 mål. Plan og bygg har foreslått 44 mål til park inkludert torg og promenade.

Vi i SV foreslår at dette økes til ca. 50 mål, omtrent det samme som Sofienbergparken. Da er det plass til både svømmehall, idrett, skole, kultur, funksjoner byen og bydelen har behov for framover. Det gir også plass for kommunens nye satsing Osloboligen. Bestumkilens folkepark vil dessuten ligge tett på Hengsengkollen og hele Bygdøys naturområder, og utgjør samlet en svært stor park for hele byen.

Vi i SV har fremdeles støtte i Oslo SV og vil bruke alt vi har av påvirkningsmuligheter inn i Byrådet. Men som alle vet så er ingen parti i Norge eneveldig. SV er avhengig av at våre byrådskamerater er enige med oss, og som oss, ser behovet for å sikre kommunens tomter til befolkningens velferdstjenester. SV sentralt vil arbeide for at en så stor kommunal tomt benyttes til mer enn park og svømme- og flerbrukshall. Vi mener at parken blir både hyggeligere og mer brukervennlig når den blir innrammet av et mangfold av aktivitet, slik som resten av byens parker.

Beate Bruun

Leder av BU for Ullern SV

