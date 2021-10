– Vi ønsker at så mange som mulig tar influensavaksine, sier bydelsleder Carl Oscar Pedersen i Bydel Ullern. Han sier at det å kunne ta denne vaksinen skal være et lavterskeltilbud.

Publisert: 22.10.2021 kl 12:54

BYDEL ULLERN: – Da kan det tenkes at vi må tenke noe annerledes med hensyn til hvordan vi gjør det i fremtiden. Pandemien lærte oss noe om vaksinering og tilgjengelighet, sier Pedersen, som synes det de gjør på Ullevål Hageby seniorsenter, er meget interessant.

Setter seg på liste

– Sett deg på listen for influensavaksine, oppfordrer Karina Nummedal Shandiz, leder av Ullevål Hageby seniorsenter i Bydel Nordre Aker. Der har en tilbudt influensavaksine til den eldre garde i rundt 20 år.

– Vi bestiller vaksinene fra bydelen, sier miljøarbeider Lisbeth Brønnes, som kan fortelle at dette tilbudet blir svært godt mottatt av innbyggerne.

– Det er stadig flere som kommer og vaksinerer seg mot influensa her hos oss, fortsetter Brønnes.

Eldrebyråden applauderer dette tilbudet og sier:

– Jeg synes det er en veldig god idé. Flere seniorsentre bør tilby influensavaksinering, sier Robert Steen, byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune.

Bydelsutvalgsleder i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H).

Vil følge opp

– Dette er en god idé, sier Carl Oscar Pedersen.

– Vil du følge opp dette?

– Ja, så absolutt, sier Pedersen, som mener at det å gjøre tilbudet lett tilgjengelig, er viktig.

– Tror du at pensjonerte leger eller sykepleiere vil melde seg til tjeneste?

– Ja. Under pandemien opplevde vi at fagfolk meldte seg til en meningsfylt tjeneste, sier Pedersen og legger til at flere frivillige ga uttrykk for glede over at deres kompetanse var til stor nytte for samfunnet.

– Dette vil jeg ta opp med bydelsoverlegen, sier Carl Oscar Pedersen, som legger til at et slikt tilbud trolig vil virke positivt med hensyn til at flere vil søke seg til Ullern kultursenter eller Skøyen aktivitetssenter og det varierte tilbud de to stedene har å by på.

Lavterskeltilbud

– Dette er et lavterskeltilbud som flere bydeler bør følge opp, sier Steen. Han ønsker at det å få tatt influensavaksine bør gjøres lett tilgjengelig for innbyggerne.

– På den måten får vi en høy vaksinedekning, sier Steen, som også er åpen for andre løsninger. Som for eksempel å bruke de bydelsvise vaksinesentrene som ble bygget opp i forbindelse med koronavaksineringen.

– Er det noe vi lærte under pandemien, så er det at en særs god måte å forhindre sykdom og død, er å vaksinere så mange som mulig i risikogruppen.

Steen er ikke i tvil om at det å gjøre vaksinen lett tilgjengelig, vil føre til at flere vil la seg vaksinere. Da vil forhåpentligvis flere slippe å bli smittet.

– Og færre blir smittebærere, sier Robert Steen.

Fikk frivillige

Den gangen da Ullevål Hageby seniorsenter ønsket å sette i gang med dette vaksinetilbudet, ble pensjonerte sykepleiere spurt om å være med. Nå har senteret vaksinert eldre i bydelen mot influensa i mer enn 20 år.

– Da barnelege Helene Pande pensjonerte seg, begynte hun å vaksinere her, fortsetter Brønnes. Pande fikk med seg en annen lege og de holdt på i mange år. I fjor var det to med tilknytning til Rikshospitalet som gjorde jobben. Den ene pensjonert. Den andre i arbeid.

Arbeidet gjøres på frivillig basis.

Snart en dobling

– Det var rundt 70 personer som ble vaksiner her i fjor, forteller Brønnes, som sier at da de starte opp med dette tilbudet var det rundt 40 eldre som benyttet seg av tilbudet. Snart er det en dobling.

– Vi har dessverre måttet avvise noen fordi vi bestiller et visst antall vaksinedoser, sier Shandiz, men legger til at de blir satt på venteliste i håp om at noen ikke kan komme likevel.

– Hvorfor har dette vært så vellykket?

– Det er lettvint og det skjer på et sted hvor de ofte kommer, sier Shandiz, som kan fortelle at de får mange positive tilbakemeldinger.

– Det er en enkel måte å nå ut til innbyggerne på, sier Lisbeth Brønnes.

Er etterspurt

– Folk har for lengst begynt å spørre etter når årets vaksine kommer til oss, sier Shandiz. Vaksinedatoen er i skrivende stund ikke fastsatt.

– Hvordan får en vite om dette tilbudet.

– Vi setter opp en plakat utenfor senteret hvor vi opplyser om tilbudet.

– Er det da førstemann til mølla?

– Ja. I år har vi bestilt 70 vaksiner, sier Shandiz. Hun peker også på at i tillegg gir dette tilbudet andre innbyggere i bydelen en god mulighet til å få vite om hva seniorsenteret har å by på året rundt.

- Det er også av betydning, sier Shandiz. Hun vil at så mange som mulig skal vite om de mulighetene og tilbudene som finnes.

To dager

Vanligvis skjer vaksineringen på én dag, men på grunn av koronaen i fjor, fordelte en det over to dager på grunn av overholdelse av smittevernreglene.

– Hvis det er så populært, hvorfor ikke bestille flere vaksiner og vaksinere over to dager?

– Det bør vi kanskje tenke på, men det er mye arbeid med å få kabalen til å gå opp, sier Karina N. Shandiz. Samtlige som setter seg på liste for å få vaksine, blir oppringt eller får en SMS. De som ønsker vaksine, blir delt inn i grupper og får så tildelt en tid de kan komme.