Seniorsenter og fysioterapeuter reddet

Voksende motstand mot å nedlegge Vinderen seniorsenter og påstander om alvorlige konsekvenser for bydelens fysioterapitilbud, fikk politikerne til å gå i tenkeboksen på nytt.

Publisert: 04.09.2020 kl 15:45

VESTRE AKER: Bydelsutvalget (BU) i Bydel Vestre Aker opphever deler av vedtak i krisebudsjettet som ble vedtatt i juni. Det innebærer videre drift av Vinderen seniorsenter og at oppsigelse av avtalehjemler i fysioterapitjenesten blir trukket.

Advarte om konsekvenser

Det var knyttet spenning til de to fremlagte forslagene til vedtak, som Høyre og Venstre la frem under torsdagens BU-møte, som ble holdt digitalt på Teams. Før selve møtet startet var det publikums halvtime, hvor flere grep ordet i anledning disse to sakene.

I forbindelse med vedtaket om at 3,2 millioner kroner skulle kuttes i fysioterapitjenesten, advarte regionleder i Norsk Fysioterapeutforbund, Karianne Bruun Haugen, mot hvilke konsekvenser man sto overfor med et slikt kutt, hvor stillingshjemler ble trukket. Hun pekte på manglende konsekvensutredninger og at mange barn og voksne med stort behov for fysioterapitjenester ville bli skadelidende. Uten behandling av disse vil resultatet bli en enorm belastning for bydelen i fremtiden, mente Bruun Haugen.

Hennes uttalelser fikk støtte av Erik Aarum, styremedlem i Norsk Manuellterapiforening, som også advarte mot inndragning av stillingshjemler.

1300 mot nedleggelse

Styreleder i Vinderen Helselag og leder av brukerrådet ved seniorsenteret, Bente Moe, advarte sterkt mot den vedtatte nedleggelsen av Vinderen seniorsenter. Helselaget arrangerer en rekke aktiviteter ved seniorsenteret og styreleder pekte på at det planlagte seniorsenteret ved Diakonhjemmet ikke er en erstatning for dagens seniorsenter, blant annet på grunn av beliggenheten.

Hun fortalte at 1300 personer hadde signert på et opprop mot nedleggelse og at fortvilelsen var stor blant dagens 700 brukere og 70 frivillige. Et sammensveiset miljø ville bli brutt opp og mange ville miste tilhørighet og det spesielle samholdet på dagens seniorsenter. Konsekvensene av dette for bydelen kunne bli økte sykehjemsplasser og større behov for hjemmetjenester. Det ble også rettet kritikk mot manglende medvirkning i prosessen.

Bente Lindbak i Midtstugrenda aksjon for Vinderen seniorsenter, holdt en appell hvor hun også sterkt gikk imot mot nedleggelse og støttet Bente Moes argumenter for å opprettholde driften.

Les også: «Et rop om å bli sett og hørt»

Kritikk

I forbindelse med disse to temaene, var det flere av BU-representantene som mente at de visste for lite om konsekvensene av egne vedtak og at bydelsadministrasjonen ikke hadde vært tydelige nok med hensyn til konsekvensene forut for vedtakene. Det ble til gjengjeld rettet kritikk mot enkelte representanter som ikke hadde deltatt på budsjettmøtet, som var forløpet for vedtakene. Med det mistet man også viktig informasjon.

Les saken: Dramatisk for bydelen – må spare inn 58 millioner kroner

Arbeiderpartiets Peter Hausken mente at representantene som sto bak vedtaket om krisebudsjett, måtte forstå at dette vil få konsekvenser for de områdene som ble rammet. Det var også bydelsutvalget selv, som hadde vedtatt at innsparingen og nedbetalingen av gjelden på 58 millioner kroner skulle skje over to år, hvor også møtestedet Hovstua og TT-tjenesten blir rammet.

Vedrørende Hovstua, mente MDGs Knut Frederik Horn at antall brukere av Hovstua var underkommunisert og at det å flytte møtestedet til Pilotveien medførte store vansker for blant annet rullestolbrukerne.

Les saken om Hovstua/Pilotveien: – Jeg har gitt opp, jeg nå

Vedtakene

Her er forslaget fra Høyre om Vinderen seniorsenter, som ble vedtatt av BU med 14 mot en stemme. Representantene for Høyre, Venstre, Ap, MDG og Frp stemte for, mens SVs representant stemte imot.

"Vestre Aker bydelsutvalg endrer vedtak av 18.6.2020 om midlertidig budsjettreduksjon for Vinderen seniorsenter med 2 millioner kroner. Bydelsutvalget avsetter med dette 2,3 millioner kroner for seniorsenteret, hvilket betyr at det vil bli opprettholdt et seniorsentertilbud i lokalene på Vinderen også etter at Nasjonalforeningen for folkehelsen legger ned sitt tilbud i de samme lokalene i inneværende år. En slik budsjettavsetning gir alle berørte parter anledning til å finne frem til de samlet sett beste løsningene, som også inkluderer mulige samarbeid med seniorsenteret på Røa, det kommende aktivitetssenteret i Diakonveien og Vestre Aker Frivilligsentral. Inneværende års budsjettpost for Vinderen seniorsenter skal derfor opprettholdes, og det skal avsettes 2,3 millioner kroner for budsjettåret 2021. Bydelsadministrasjonen får i oppdrag å se på alternative driftsløsninger og fremlegge et forslag for bydelsutvalget i møtet den 15. oktober 2020".

Venstre og Høyre fremmet endringsforslaget om avtalehjemler i fysioterapitjenesten, som ble vedtatt med 13 mot to stemmer. Arbeiderpartiets to representanter stemte imot. Og dette er vedtaket:

«Vestre Aker bydelsutvalg endrer vedtak av 18.06.2020 om å redusere avtalehjemler til fysioterapi. Inneværende års budsjettpost for avtalehjemler i fysioterapi skal derfor opprettholdes og oppsigelse av hjemler skal trekkes. Reversering av vedtaket legger til rette for at berørte parter kan involveres i arbeidet med fremtidens fysioterapitilbud i Bydel Vestre Aker.»

Følg Akersposten på Facebook