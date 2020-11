Sende penger til utlandet? Kutt kostnadene

Å overføre penger til utlandet kan koste deg dyrt, med gebyrer som fort spiser opp 3-4% av overføringsbeløpet. Den gode nyheten er at det finnes billigere alternativer, særlig ved pengeoverføringer utenfor EU/EØS området.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan disse tjenestene fungerer, samt på hvilken måte de gjør det mulig å kutte kostnadene.



Dyrt å overføre utenlands

Det internasjonale systemet for pengeoverføringer kan virke uoversiktelig, med ulike gebyrer og reguleringer som avhenger av landet man overfører til. Ett unntak er EU og EØS, der alle medlemsland benytter SEPA. Det står for Single European Payment Area, og er et betalingssystem som gjør det mulig å sende penger billigere mellom hvert av blokk-landene.

Å sende penger til utlandet koster langt mer hvis det er snakk om et land utenfor EU. Her kan gebyrene fort øke til 3-4% av totalsummen, enda det varierer mye mellom hvert mottakerland. Det viktigste er derimot hvilken tjeneste man benytter.

I løpet av de siste 10 årene har det vært en rask utvikling på området, med nye selskaper som forenkler prosessen. Disse aktørene har valgt en annen modell enn bankene, i hovedsak gjennom at valuta veksles direkte mellom brukerne (noe vi kommer tilbake til senere).

Hva du bør vite om gebyrene

Her tar vi for oss hvilke gebyrer man støter på overføring av penger til utlandet. Det inkluderer gebyrer for å sende penger, samt valutavekslingen og merkostnader for mottaker.

Norske banker vil som regel reklamere med en fast gebyrsum for internasjonale pengeoverføringer. Dette beløpet ligger oftest et sted mellom 75 til 350 kroner, med billigere avtaler for eksisterende kunder av banken.

Problemet er at bankene ikke oppgir de øvrige gebyrene, derav valutagebyret og det mottaker må betale for å få pengene på konto.

La oss ta et eksempel: Vi ønsker å sende penger til utlandet (USA), som betyr at norske kroner må veksles til dollar (USD). Da må banken først gå til det internasjonale valutamarkedet (også kalt Forex). Her er det standard at bankene legger til 1,50-2,00 % ekstra på vekslingsbeløpet utover hva de betaler selv.

Så hva betyr det for deg? For det første er det vanskelig å se disse kostnadene på forhånd. Den norske banken vil bare vise deg hvor mye mottaker får i amerikanske dollar, uten å fortelle noe om gebyret for valutavekslingen.

Slik vil det se ut: 10.000 NOK -> 1050 USD. De forteller derimot ikke at FOREX prisen (markedsraten) ville ha gitt deg 1090 USD hvis du kjøpte dollar selv, og at 40 USD er fjernet som et “valutagebyr”.

PS: Som oftest er det heller ikke den norske banken som stikker av med dette gebyret, men heller de internasjonale bankene som håndterer overføringen. Majoriteten av internasjonale betalinger rutes via SWIFT systemet. Her kan pengene gjerne sendes via 4-5 forskjellige banker før de ender opp hos mottaker.

Hva betaler motparten?

Et siste gebyr er det som betales av mottaker. Størrelsen på gebyret avhenger mye av landet man sender penger til, samt hvilken bank man benytter. La oss fortsette med å bruke USA som et eksempel.

For å motta penger internasjonalt på en amerikansk bankkonto er det vanlig å betale minst 25 USD. I noen tilfeller kan det være snakk om enda mer, med opptil 50 USD per inkommende transaksjon (deposit). Dette er ikke noe man får vite om før pengene sendes fra den norske kontoen.

Man ender derfor opp med å betale:

1. Gebyr til banken pengene sendes fra.

2. Gebyr for veksling av valuta (oppgis ikke).

3. Gebyr som belastes mottaker.

Dermed er det lett å se hvorfor kostnadene ofte ender opp med å bli langt høyere enn forventet.

Bruk heller en ekstern tjeneste for pengeoverføring

For å betale internasjonalt er det bedre å benytte en ekstern tjeneste. Tjenestene gjør det mulig å omgå SWIFT nettverket - noe som sparer både avsender og mottaker for betydelige beløp. I tillegg vil beløpet som oftest ankomme langt raskere (gjerne samme dag).

Tjenestene omgår bankene ved å veksle penger direkte mellom hver bruker. Se for deg at du ønsker å sende amerikanske dollar til USA. Samtidig ønsker en annen bruker i USA å sende NOK til Norge. Her gjennomføres en direkte “swap” mellom valutaene, for på den måten å omgå valutagebyret.

I tillegg har de fleste tjenestetilbyderne opprettet egne kontoer i hvert mottakerland (inkludert Norge), som gjør det mulig å omgå de høye gebyrene som belastes mottaker. Ett eksempel er Transferwise, som har valgt å opprette egne kontoer i USA. Dermed kan de frigjøre midler til amerikanske bankkontoer via det som kalles for ACH nettverket. Forskjellen er at ACH betalinger ikke medfører noen gebyrer og at mottaker derfor sparer 25-50 USD per transaksjon.

24 timers garanti

Bruker man disse tjenestene er det også mulig å låse inn valutaene i minst 24 timer. Man vet derfor akkurat hvor mye mottaker vil få på forhånd.

Spar opptil 60%

Velger du å sende penger til utlandet med en spesialtjeneste er det mulig å spare opptil 60% av gebyrene. Unntaket er riktignok overføringer innad i EU. Det laveste gebyret man kan oppnå er for øyeblikket 0,5% av totalsummen man sender.

Å spare en hundrelapp per overføring kan fremstå som lite fristende, men hvis man sender penger til utlandet på jevn basis kan det fort bli snakk om mye penger.

PS: For å overføre penger utenlands via en ekstern finanstjeneste må man verifisere identiteten sin, på lik linje med en norsk bankkonto. Dette tar ca 2-3 dager og deretter kan man bruke tjenesten fritt.