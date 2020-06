Selvaag gir Kikutkollen til folket

Det var en høytidelig og spent stemning, da Selvaag inviterte til møte med kaffe og boller på Kikutkollen klokken 08.30, torsdag morgen.

KIKUTKOLLEN: Hva var det Selvaag ville formidle denne morgenen? Kunne det være et nytt utkast av «A house to die in» eller andre byggeplaner? Skulle han annonsere at byrådet hadde gått inn for å kjøpe tomten? Konsernet har fått en del pepper for å ha gjerdet inn kollen i forbindelse med sikringsarbeider. Var det noe nytt i forbindelse med det?

Etablerer naturpark

På toppen av Kikutkollen samlet det seg en gruppe mennesker med lokal tilknytning. Flere politikere fra bydelen møtte opp. Representanter for kunstnerkolonien på Ekely var invitert. Representanter for Skøyen Miljøforum var til stede sammen med andre lokale organisasjoner. Sentrale politikere fra byråd/bystyre var ikke til stede, så var de da heller ikke invitert. Selvaag har tidligere uttrykt at selskapet er oppgitt over manglende dialog med byrådet, med hensyn til fremtidig bruk av Kikutkollen.

GODE NYHETER: Selvaag inviterte til kaffe og boller på Kikutkollen og det smakte godt med den store nyheten om naturpark fra Olav H. Selvaag. Foto: Vidar Bakken

Olav H. Selvaag i Selvaag gruppen ønsket velkommen og fortalte litt om hva som hadde skjedd med Kikutkollen i de 50 årene den har vært i Selvaags eie.

- Vi har hele tiden hatt som ambisjon å gjøre Kikutkollen til at attraktivt sted å være. I 2020 er det faktisk 100 år siden Selvaag ble etablert og vi har nå funnet ut at vi vil etablere en naturpark her, innledet Selvaag, noe som medførte spontan applaus fra de fremmøtte.

- Og med det tenker vi å fjerne gjerder, åpne opp porter og gjøre dette til den grønne oasen som jeg vet veldig mange av dere setter pris på og som jeg tror fremtidige generasjoner i Oslo vil ha masse glede av. Vi er stolte av å kunne gjøre dette i en tid da grønne lunger i sentrumsnære områder er viktig, sa Selvaag, som understreket at utviklingen av naturparken ville skje i samarbeid med ulike fagmyndigheter og landskapsarkitekt for å ta vare på de spesielle kvalitetene på kollen.

- Vi åpner porten umiddelbart. I første omgang tenker vi å gjøre noe med stier, kanskje sette ut benker, kanskje få litt kunst og også sikre området der det trengs, blant annet rundt antikvariske verdier. Vi gleder oss til at dette skal bli et sted for alle, hvor folk kan kose seg i generasjoner fremover, sa Selvaag.

Utrolig glad

Leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H), takket på vegne av bydelen.

- Jeg er utrolig glad for dette. Det er en raus gave til Ullerns befolkning. At vi har fått denne løsningen er vi utrolig glade for. Tusen, tusen takk på vegne av alle i bydelen, hvor vi mangler denne type områder. Det er et vakkert sted og igjen tusen takk på vegne av befolkningen i Ullern, sa Pedersen.

TUSEN TAKK: BU-leder Carl Oscar Pedersen takket på vegne av bydelen. Foto: Vidar Bakken

En representant for kunstnerkolonien på Ekely takket Selvaag for denne gaven på vegne av hele kunstnerkolonien og også på vegne av Munch. Hun viste til hvor stor betydning dette landskapet hadde for Munch.

Venstres representant i bydelsutvalget Margrethe Geelmuyden, har i flere sammenhenger jobbet for å få åpnet Kikutkollen og har hatt dialog med Selvaag i saken.

- Det er stort at Selvaag nå har gjort seg til skytsengel for Kikutkollen. Det er faktisk historisk og jeg og alle i Venstre deler takknemligheten som er uttrykt her, sa Geelmuyden.

- Måtte du inspirere alle utbyggere på Skøyen, kom det spontant fra Odd Einar Dørum.

Deretter var det fjerning av porten, hvor Margrethe Geelmuyden var med på å løfte porten vekk, sammen med Olav Selvaag og Carl Oscar Pedersen.

- Jeg tror faktisk det er bra at området forblir på private hender. Når kommunen får kloa i grøntområder ser vi altfor ofte at de blir brukt som reservetomter for gode formål, enten det er barnehager, vannverk, sykehjem eller ambassader. Bruken av Husebyskogen er et eksempel på det. Kikutkollen er nå i gode private hender og det blir en glede å følge med fremover, sier Geelmuyden til Akersposten.

Olav Selvaag var glad for den fine responsen, ikke minst fra kunstnerkolonien.

- Dette skal som sagt ble til glede for fremtidige generasjoner. Dette er en perle, hvor vi vil skape glede og opplevelser. Dette blir først og fremst en naturpark hvor det skal være trygt å være og hvor vi må sikre vegetasjon, biotoper og de antikvariske restene på tomten, sier Selvaag til Akersposten, som er åpen for å skape kunstopplevelser i naturparken.

