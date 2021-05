Selma (18) satser i basketballens hjemland

Selma Nybø Vangstein bytter de neste årene Ullern basket og Oslo med college og USA når hun fra høsten av skal kombinere idrett og utdanning.

Publisert: 16.05.2021 kl 09:50

ULLERN: – Jeg gleder meg jo veldig mye. Jeg har alltid vært veldig glad i skolen og hatt lyst til å sette det først, men jeg har ikke hatt lyst til å slutte med basketball heller. Så jeg måtte finne en måte hvor jeg kan drive med begge deler på et høyere nivå, sier Vangstein.

For hun vet at det er det vanskelig å få gjort her hjemme, og for to år siden begynte hun å leke med tanken om studier i USA.

Kontakt med mange skoler

– For to år siden tok jeg kontakt med en venn av meg, som spiller squash i 3. divisjon i USA, og fikk høre litt om hvordan han gjorde det. Vinteren for halvannet år siden begynte jeg å sende ut de første mailene til colleger, forklarer Oslo-jenta.

– Hvor mange skoler har du vært i kontakt med?



– Jeg sendte ut mailer til omtrent hundre skoler på alle forskjellige nivåene og jeg har snakket med omtrent 20 av de coachene over mail, sier 18-åringen.

Vangstein forteller at hun har gått igjennom en litt annerledes prosess på sin vei mot studier i USA enn mange andre som drar for å kombinere idrett med skole.



– Det er en del som får tilbud om plass på basketlag gjennom kontakter de har i utlandet eller trenere som kjenner trenere i utlandet, og får tilbud gjennom det. Det handler også om at siden jeg skal spille på en 3. divisjonsskole, så har jeg måttet søke på skolen og komme meg i gjennom det akademiske, mens de som for eksempel spiller annendivisjon blir tatt opp bare igjennom basketen, sier Vangstein.

Mye research

Valget falt til slutt på Carleton College i Northfield, Minnesota, og tidlig i september setter hun seg på flyet til USA.

Allerede har hun tilregnet seg en del informasjon om skolen og har blant annet hatt en del kontakt med trenerne til basketlaget.



– Jeg vet ganske mye om hvordan laget trener og hvordan de spiller, og så har jeg gjort ganske mye research om skolen på forhånd sånn at jeg er godt kjent med det faglige programmet på forhånd. De er for eksempel kåret til det niende beste liberal arts-college i USA, og de er de aller beste på å lære bort til bachelor-studenter. Så jeg gleder meg veldig til å få jobbe med gode professorer, sier ungjenta, som skal studere fysikk og astronomi.

– Hva vet du om nivået på basketballen der borte?



– Jeg har sett på en del kamper og treninger der borte, og nivået virker omtrent som det vi har her, kanskje litt høyere. Og jeg kommer til å trene med en coach som har veldig mye erfaring fra basketen og som har spilt selv også. Det gleder jeg meg mye til, sier Vangstein.

– Kan dette gjøre deg til en bedre spiller?



– Det tror jeg absolutt. Det handler jo både om at det faktisk er et annet nivå der som jeg får prøvd meg på og veldig mange andre flinke spillere på laget som jeg får lære av. Men også det at det er mye å lære under en ny coach, for hun har en annen basketfilosofi, så jeg får lære andre deler av idretten, forklarer hun.

Tror på Ullern

Vangstein har den siste sesongen vært kaptein for Ullerns kvinnelag i BLNO-serien hvor de ble nummer to i seriespillet etter at sesongen ble avsluttet tidligere i år på grunn av korona-pandemien.

I løpet av tolv kamper scoret hun 305 målpoeng og selv sier 18-åringen at hun har lært mye av sesongen som kaptein.

– Som kaptein har jeg ansvar for det sportslige, men også det sosiale i laget, og det har gjort mye med meg som person, jeg har lært mye av det. I tillegg har det hjulpet meg å komme inn på college, å ha det som en del av profilen min, mener Vangstein.

– Hva tror du om Ullern neste sesong?



– Jeg tror at vi har fått sammen et lag som ser veldig bra ut foran neste sesong. Så jeg tror vi kommer til å se veldig bra utvikling på de spillerne vi har og at vi kan gjøre det bra neste sesong også, avslutter Selma Nybø Vangstein.