«Se på mulighetene!»

Publisert: 01.01.2021 kl 10:25

Framtid er noe underlig noe. Tiltrekkende og skremmende på samme tid. Mulighetene ligger der framme, men det gjøre også det som vi ikke vet noe om. Vi står på terskelen til et nytt år. Det ligger ubrukt tid foran oss. Dagene i 2021 skal fylles med noe – og du og jeg er med på å velge hvilke farger disse skal få. Noe blir vi felles om. Noe vil bare være mitt og noe er det bare du som kommer til å oppleve.



Det året som nå har gått over i historien, ble et år ulikt alt det vi kjente fra før. Den 30. desember i 2019 skrev jeg i www.akersposten.no at alle tiår har sine særpreg, og jeg lurte på hva som kom til å gjøre 20-tallet forskjellig fra det tiåret vi forlot. Nå vet vi hva som kommer til å prege hele samfunnet i år framover. Jeg trodde ikke det ville bli en brå overgang til 20-tallet. Der tok jeg skammelig feil.

12. mars i fjor ble Norge stengt ned. Pandemien måtte slås ned. Herr og fru Corona skulle ikke få gjeste alle og enhver, men… smitten var kommet til landet. Luftbåren, og våre to bydeler var hardt rammet. Da vi forlot 2020, var det lite smitte i Bydel Ullern og Vestre Aker.

Pandemien har virkelig slått til, men her i landet er antall smittede og døde heldigvis lavere enn i andre europeiske land. Når vi får presentert tallene for verden, forstår vi virkelig at det er snakk om en verdensomspennende sykdom hvor over 1,7 millioner mennesker har mistet livet.

Det ikke å kunne være sammen med andre slik vi pleier, er belastende når det står på over så lang tid – et maratonløp. Det er en stor utfordring at vi ikke vet hvor langt det er igjen til målstreken! Mange opplever å tappes for krefter – fordi det er andre mennesker som tilfører energi og gir livet mening.

Vi vet ikke om hyggesamværet i julen og feiringen av det nye året har gitt viruset mulighet til å spre seg til mange flere. Vi vet ikke hvordan de mer smittsomme virus-variantene kommer til virke inn på våre liv. Vi vet ikke om det kommer nye innstramninger.

Det vi vet, er at de nasjonale tiltakene fortsetter et par uker inn i 2021. I midten av januar – om ikke før – kommer en ny vurdering av situasjonen.

Uansett hvordan situasjonen er idet vi begynner på det nye året, må hver og en av oss forsøke å skape noe godt ut fra det ståstedet vi har og de mulighetene som tilbys. Vi har selv et ansvar for å gjøre det beste ut av det ståstedet vi har – både rent personlig, men også når det gjelder den situasjonen vi som samfunn er i.

Når vi nå tar de første skrittene inn i de neste 365 dagene, vet vi faktisk mye mer enn da vi ble rammet. Vi har forhåpentligvis begynt å fatte håp om at vi kan begynne å se slutten på den store og omfattende smittespredningen. Det som virkelig er håpefullt, er at vi akkurat har begynt på en omfattende vaksinering. Helt på tampen av fjoråret ble den første sprøyten satt på en nordmann. Hver person skal ha to doser med 21 dagers mellomrom. Det er de sykeste og de eldste som står først i køen sammen med helsepersonell som står midt i krigen. Per i dag vet vi ikke helt effekten av vaksinen så usikkerheten blir med oss selv om alle nå setter sitt håp til at dette er begynnelsen til et åpnere samfunn.

Det er å håpe at når vi kommer til sommeren, så begynner hverdagen å bli mer lik den vi kjenner fra før dette korona-viruset spredde seg til alle kontinenter. Det er frivillig å ta vaksinen og den er gratis.

Mye er fortsatt uavklart, men utviklingen av denne og andre vaksiner gjør at jeg ser lyst på livet og på 2021. Forhåpentligvis får vi mulighet til å ta del i aktiviteter vi var avskåret fra i fjor eller – hvis nye dører åpner seg – kan begynne med. Kanskje ligger det noe nytt og spennende der foran et sted?

Hvem vet hva framtiden har å by på? Jeg håper at hver og en får mange gode dager i 2021.

Riktig godt nytt år!

Bjørg Duve

journalist