– Se fargene som er i skuddet denne høsten!

Det sier Rita Hartford. I mer enn 20 år har hun sørget for motevisninger. Onsdag klokken 12 er hun i gang igjen på Ullern kultursenter.

Publisert: 21.10.2021 kl 14:00

LILLEAKER: – Det hele begynte på CC Vest for mange år siden da butikkene fant ut at de ønsket å synligjøre sitt tilbud av klær for de godt voksne på en annen måte enn bare å henge i butikkene. Det første moteshowet brukerne på det som da het Ullern Seniorsenter var med på, ble arrangert utendørs på parkeringen på øvre plan, forteller Hartford, som mange husker som både aktivitør og kulturansvarlig ved Ullern Seniorsenter.

VG og TV-innslag

Dette ble så vellykket for CC vest og butikkene at dette ble arrangert flere ganger på rad. Det fikk stor oppmerksomhet med oppslag i VG og TV innslag i Norge rundt.

Det ene førte det andre med seg og det endte med at moteshowene fortsatte inne på Ullern Seniorsenter og som, etter at kommunen overtok driften, heter Ullern kultursenter.

4Men og fire årstider

Det er Fire årstider og 4MEN på CC Vest som sørger for at mannekengene har moteriktige klær på seg.

– I år er det jordfarger, brunt og rødt, som er det helt store, sier Hartford, som nok en gang skal ta publikum igjennom høstmoter for både kvinner og menn.

– Det er så moro å jobbe med de som stiller som frivillige mannekenger, de som jobber back stage samt de to butikkene fordi de er så engasjerte og ivrige, sier Hartford, som synes det er stas å bli spurt om å fortsette med dette. Hun har vært pensjonist i sju år, men er fortsatt aktiv med å arrangere ulike treningskurs i bydelen – blant annet trening for mennesker med Parkinson sykdom.

– Det er helt nødvendig at det er gode medhjelpere også back stage. Der er det litt av en kabal som skal legges, sier Hartford og legger til at mannekenger allerede har vært i butikkene og plukket ut klær som skal vises.

– Det er hurtige skift som foregår på bakrommet, sier Rita Hartford og forteller at plaggene må henge i et visst system for at hele showet skal gå smertefritt.

Etterspurt

– Endelig, sier kulturleder Nina Sivertsen. Koronaen satte i fjor en stopper for denne begivenheten, som mange brukere av Ullern kultursenter ser fram til.

– Dette har vært etterlengtet og etterspurt. Det kan jeg forsikre deg, fortsetter Sivertsen. Hun ser fram til at både menn og kvinner skal vise fram klær på catwalken onsdag 27. oktober klokken 12.

– Det er fire menn og ti damer som i år gleder seg til å vise fram høstens mote.

Vår-moter også?

– Vi har fått henvendelse om vi ikke også kan vise fram vår-motene. Det vil vi selvsagt vurdere, sier Sivertsen, som nå er midt inne i arbeidet med å sy sammen vårens program.

– Jeg skal leke litt med den tanken, sier Nina Sivertsen og smiler. Hun liker tanken, men det er mange brikker som skal på plass for å få laget et godt og variert program som er fristende for den eldre garde.