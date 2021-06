«Sårbare elevers behov kan ikke snakkes bort»

Den rødgrønne skolepolitikken fungerer, skriver Hanne Løfsnes, Peter Hausken, Vibeke Nenseth og Ellen Lange.

Publisert: 23.06.2021 kl 15:20

I politikken har vi god tradisjon for å ta ballen, ikke spilleren. Å beskylde en politisk motstander for å være en løgner, tar fokus vekk fra det vi er uenige om.

I vår bydel forsøker vi stort sett å komme til enighet om uttalelser på tvers av politiske skillelinjer, for at synspunktene våre skal stå sterkere i den videre politiske og byråkratiske saksgangen. Da bydelsutvalget i Vestre Aker forrige uke behandlet Skolebehovsplanen 2021-2032, prøvde vi å bli enige om en enstemmig uttalelse på vegne av bydelen vår. Vi i de rødgrønne partiene deler Høyres bekymring over utfordringer med kapasiteten og kvaliteten ved bydelens skolebygg. Men vi er ikke enige i at skolene i bydelen driftes på grensen til det uforsvarlige.



Osloskolenes driftsbudsjetter er høyere enn under det borgerlige byrådet. Elever i Osloskolen har fått bedre gjennomsnittskarakterer både i ungdomsskolen og videregående. Flere består og gjennomfører skoleløpet. Den negative trenden på yrkesfag har snudd, og veksten i antall lærlinger er større i Oslo enn ellers i landet. Den rødgrønne skolepolitikken fungerer. Fokuset på å utjevne forskjeller i skolen er fortsatt like viktig som da fellesskolen ble bygget ut.

Spesialklassene er et byovergripende tilbud, hvor barn fra alle bydeler stiller likt. Behovet for flere spesialplasser er en overordnet sak som hører hjemme i Skolebehovsplanen når man skal planlegge behovet for skolebygg og klasser. Å planlegge for at også sårbare elevers behov tas med i betraktning når nye skolebygg skal prosjekteres og bygges er ikke detaljstyring, men en måte å sikre at flere barn får plassen de ønsker og har behov for. Dét mener vi i Ap, MDG og SV er å gi elever like muligheter i skolen.

Hanne Løfsnes (Ap)

Peter Hausken (gruppeleder Ap Vestre Aker bydelsutvalg)

Vibeke Nenseth (gruppeleder MDG Vestre Aker bydelsutvalg)

Ellen Lange (gruppeleder SV, Vestre Aker bydelsutvalg)