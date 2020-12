– Inngåtte avtaler gjelder. Hovedregelen er at samværsavtaler bør følges også nå, sier Jonas Kambestad Hågensen i Bufdir.

Delt bosted, samvær, smittevern og Covid-19. Mange barn føler frykt, utrygghet og bekymringer. Det gjør også foreldre som er i konflikt. Hensynet til barnets beste er grunnleggende når man vurderer hvordan samvær skal gjennomføres. Hovedregelen er uansett at samværsavtaler bør videreføres også nå.

Avtaler videreføres

– Dette er midlertidig, sier advokat Thea Totland. Det er enda viktigere enn ellers å være rause. Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen varer. Men ting vil før eller siden normalisere seg igjen.

– Hovedregelen er at samværsavtaler bør videreføres også nå, sier senior kommunikasjonsrådgiver Jonas Kambestad Hågensen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Det er mye annet som er annerledes enn vanlig, og da er det viktig for barnet at noe fortsetter som før. I de aller fleste tilfeller er det riktig og viktig for barn å ha mest mulig normal kontakt med begge foreldrene sine.

– Utover dette kommer ikke Bufdir med spesifikke anbefalinger, annet enn å følge smittevernrådene – som endrer seg hele tiden.

For å begrense smitte av koronaviruset er det mange ting å tenke på. En ting som opptar mange foreldre i familier med delt bosted, er hvordan de best mulig kan legge til rette for at hverdagen skal bli forutsigbar for barna. Da det er disse det handler om.

– Inngåtte samværsavtaler gjelder så lenge dere ikke har blitt enige om noe annet, også i den situasjonen vi er i nå.

Barna først

Thea Totland er spesialist i barns rettigheter og har arbeidet som barneadvokat siden 2005. Hun er daglig leder for Barneadvokatene.

Nå som vi går inn i en høytid som er viktig for mange, og hvor det er mange følelser, maner hun til raushet og fleksibilitet.

– Når det er jul, må man prøve å finne fleksible løsninger, og jeg oppfordrer foreldre til å sette barna først.

I begynnelsen av pandemien var det knyttet mer usikkerhet rundt samvær og karantene, men det er mer regulert i dag. Inntrykket hennes er at de fleste foreldre finner gode løsninger og samarbeider godt.

– Men det finnes klart unntak. Hvis du er en type person som vil ramme den andre gjennom barna, bruker man vel koronasituasjonen til det.

Dersom en av foreldrene er smittet av koronaviruset, og barnet derfor er i karantene, kan barnet likevel følge samværsavtalen og være hos den andre forelderen. Men barnet må da være i karantene i det andre hjemmet. Hvis barnet har symptomer på sykdom, er det i de fleste tilfeller best at barnet holdes i ro i det ene hjemmet fram til barnet har vært symptomfritt i ett døgn.

– Hvis den ene forelderen mister tid med barnet i julen, kan det tapte samværet erstattes med nyttår. Vanskeligere er det ikke, sier hun.

– Det skal legges til rette for at man unngår situasjoner som lett kan føre til smitte. Dette gjelder særlig ved overleveringer, utetid og for samvær som typisk er av kortere varighet. Det er viktig å bruke sunn fornuft og samarbeide så godt det lar seg gjøre også i tilfeller der foreldrene har en underliggende konflikt.

Avslutningsvis opplyser Bufdir at det viktigste er å trygge barna. Mange barn kan oppleve situasjonen, slik den er nå, som utrygg. Man må snakke med barna på et nivå som passer deres modenhet, samt skjerme barna for konflikt.