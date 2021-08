Sammenlign beste virtuelle private nettverk

Med virtuelle private nettverk (VPN) oppnår man økt sikkerhet og anonymitet på nett. Så hvilket nettverk er det beste for bruk innad i Norge?

Publisert: 25.08.2021 kl 11:25

Svaret vil avhenge av formålet med VPN bruken, samt hvilken dekning og hastighet man ønsker. Denne guiden går nærmere inn på hva som bør påvirke valget ditt som forbruker.



4 fakta om tjenestene

1. Serverdekning

Selskapene som tilbyr virtuelle private nettverk har en liste over tilgjengelige servere. Ofte er det snakk om tusenvis av servere spredt utover ulike verdensdeler. Hovedvekten av serverne vil som regel være i Europe og USA.

Før du velger VPN er det derfor smart å sjekke at det finnes en server i området du ønsker å surfe fra.

Merk: NordVPN, ExpressVPN, Surfshark og Mulvad er ikke avsendere av innholdet i denne artikkelen.

Som et eksempel kan vi se på antallet servere som tilbys av 3 av de største VPN leverandørene i Norge.

ExpressVPN: 3.000 servere i 94 land

NordVPN: 5242 servere i 60 land

Surfshark: 3.200 servere i 65 land



Et høyt antall servere betyr ikke automatisk at VPN tjenesten er den beste. Det viktigste er at man kan skaffe et virtuelt privat nettverk med server(e) i det landet man selv ønsker. Ovenfor står kun et utvalg av hvilke servere som tilbys hos 3 leverandører. Det finnes mange andre VPN selskap som kan tilby et høyt antall VPN-servere.

Du kan enkelt sammenligne og finne beste VPN tilbud i Norge på IT Avisen. Her finner du flere detaljer om ulike leverandører med tips og veiledning til valg av virtuelle private nettverk for privat bruk.



2. Kostnad og bindingstid

VPN selskapene kjører til stadighet nye kampanjer og tilbud. Det kan fremstå som at prisene alltid gis med en vesentlig rabatt. Derimot er det liten tvil om at man kan spare mye penger ved å kjøpe abonnementer for lengre perioder av gangen.

For å ta et eksempel vil et månedsabonnement hos NordVPN koste 11,95 dollar (USD). Kjøper man pakken på 12 måneder vil prisen per måned falle til 3,30 dollar (USD). Det betyr at man sparer 72,38% ved å stifte et abonnement med lang varighet. Samme regel gjelder hos nesten alle VPN selskaper, med noen få unntak. Ett av disse er svenske MulvadVPN. Hos sistnevnte er prisen 5 euro per måned, uansett hvilken bindingstid som velges.

3. Test om VPN-programmet fungerer som ønsket

VPN applikasjonene som tilbys av de største selskapene er som regel både brukervennlige og stabile på tvers av ulike platformer. Likevel hender det seg at man opplever markante forskjeller. Et VPN kan fungere utmerket på PC og mobil, men det samme gjelder kanskje ikke ved installasjon på hjemmets router.

VPN leverandørene gir som oftest kundene svært gode avtaler, noe som kan inkludere en refusjonsgaranti på opptil 45 dager. Standarden er derimot 30 dager.

Det betyr at du kan kreve å få alle pengene for kjøpet tilbake hvis du er misfornøyd med kjøpet. Ikke minst: Du får en gratis testperiode hvor du kan sjekke om VPN appen fungerer som den skal, både med operatørsystemet og maskinen du ønsker å bruke.

De beste VPN applikasjonene vil tilby en god brukeropplevelse på tvers av ulike operatørsystemer (OS), såvel som på forskjellige enheter. Test brukeropplevelsen på både data, mobil og Router-oppsett (for streaming av filmer) før du fullfører kjøpet.

4. Bruke gratis VPN? Trå varsomt

Nettet flommer over av tilbud om gratis VPN tjenester. Forbrukere kan benytte et VPN gratis, med de fordelene det fører med seg. Man sparer altså 25-30 kroner i måneden fremfor å betale for programmet med en 2-3 års varighet.

Gratis VPN har vært i søkelyset de siste årene på grunn av en del problemer knyttet til lekkasje av brukerdata. Det ble blant annet avslørt at flere av verdens mest brukte gratis VPN apper lekker data om brukerne sine. Noen så også ut til å inneholde såkalt malware som kan skade enheten det installeres på.

Med en gratis VPN vil også tilbudet av ulike servere være særdeles begrenset. Det er vanlig at man får et sted mellom 2-10 servere å velge fra, i noen få forskjellige land. På toppen av det hele er det vanlig at datamengden man kan bruke begrenses kraftig, f.eks ved at det kun er lov å laste ned maks 10 gb med data per måned. I noen tilfeller vil datagrensen være betydelig lavere.

Derfor er det som oftest ikke noe godt valg å bruke en gratis VPN, med mindre man benytter et selskap som er til å stole på, og kun har et veldig begrenset behov for tjenesten.

De beste gratis VPN programmene vil gi deg over 10GB å bruke per måned, pluss at de ikke sporer aktiviteten din mens du surfer på nett.

Mer om sikkerheten

VPN er muligens best kjent for at det benyttes av bedrifter og statlige aktører for å skjerme data fra omverdenen. Programmet er designet for å kryptere informasjonen som sendes mellom avsender og mottaker. Krypteringsnøklene som brukes varierer, men det kan for eksempel være snakk om en AES-256-GCM krypterings-algoritme.

Her “låses” kommunikasjonen med en unik nøkkel som kun brukeren sitter med. Derfor kan ingen andre i prinsippet lese av innholdet. Bedrifter benytter VPN i utstrakt bruk for å hindre at andre spionerer på kommunikasjonen mellom ansatte. Statlige aktører er også en annen brukergruppe av programvaren.

I 2021 er det derimot ikke så lett å spionere på andre sin internettrafikk som det var tidligere. Nesten alle nettsider er krypterte med en såkalt hyper text transfer protocol, noe man kjenner igjen med delen https:// foran domenenavnet. Det betyr at all trafikk mellom deg som avsender og nettsiden (mottaker) krypteres.

Det betyr likevel ikke at administrator ikke kan se hva du foretar deg på nettsiden deres, inkludert tidspunkt, IP adresse og hvilke sider du leser. Hvis du ønsker å skjerme denne informasjonen kan det være greit å benytte et VPN program. Da vil administrator kun se IP adressen tilknyttet den virtuelle serveren du kobler deg opp gjennom.