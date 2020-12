– Sammen står vi sterkere

2020 har vært et turbulent år, også for Ullern Fotball. Da er det godt å ha stødige samarbeidspartnere å stå med. – Sammen er vi sterkere, sier markedssjef på CC Vest, Heidi J. Larsen.

Publisert: 17.12.2020 kl 10:05

ULLERNBANEN: I tøffe tider står vi sammen, sies det. Det gjelder i høyeste grad for Ullern Fotball og CC Vest, som er klubbens hovedsponsor av breddefotball og gir navnet til stadion, CC Vest Arena.

Styrket samarbeid

Samarbeidet partene mellom står i dag sterkere enn noensinne, og det har nå blitt tydelig markert på stadion: På den nordlige kortsiden, bak det ene målet, er det hengt opp et 14 meter langt banner med påskriften «CC Vest Arena». Det er hvitt og rødt, akkurat som klubbfargene. Bokstavene er nesten like store som spillerne på G2011, som gledelig stiller opp på trening – turbulens eller ikke.

Under dagens trening ligger tåken lavt og regnet pøser ned. De tar en pause fra trening for å bli med på et bilde foran det nye banneret, som lyser opp i flomlysene mot den mørkeblå vinterhimmelen. I forgrunnen møtes knyttnevene til sportslig leder Magne Aarvik og markedssjef på CC Vest, Heidi J. Larsen.

– Noe av det beste dette året, må ha vært da jeg så spillerne komme tilbake på trening etter nedstengingen i vår, sier sportslig leder Magne Aarvik.

Likeledes var det tøffeste å måtte stenge ned, å si nei til spillerne som ville trene. Aarvik er en mann som brenner for Ullern og spesielt de yngste. Nå håper han at corona-tåka er i ferd med å lette, slik at det igjen skal bli mulig å rette blikket framover. Han får støtte fra Heidi Larsen, som nettopp har fått en omvisning i den nye klubbhallen som ligger helt inntil fotballbanen.

– Det er jo blitt så flott her, med tribune og den splitter nye hallen. Og tenk, den har man ikke engang kunne tatt skikkelig i bruk, enda den har stått ferdig i månedsvis. Det burde jo vært en skikkelig åpningsfest med masse mennesker her, men sånn har det jo ikke blitt, sier Larsen.

Avlyste arrangementer

Larsen står i midtsirkelen på fotballbanen og ser seg rundt. Regnet har avtatt noe, men 2011-guttene holder intensiteten oppe, like ivrige som alltid. Forhåpentligvis kan de snart se fram mot kamper igjen. 2020 har vært året der høydepunktene har blitt avlyst, det ene etter det andre: Seriespill, Ullern CC Vest Cup og selvfølgelig Elveløpet, som har blitt viktig også for CC Vest, og Larsen selv.

– Jeg husker tilbake til det aller første Elveløpet, i 2003. Jeg hadde akkurat startet i jobben på CC Vest. Den gang var det 30 deltagere, sier Larsen og smiler mens hun mimrer seg tilbake i tid.

I fjor var det rundt regnet 500 deltagere som løp langs elva, og det var håp om at enda flere skulle vært med i år. Det ble det dessverre ikke noe av, så folkefesten har måttet la vente på seg.

– Kanskje neste år! Det bare må vi få til, slår Larsen fast og får støtte fra Ullerns styreleder Nils-Einar Eliassen, som har stilt seg i ly under taket ved inngangspartiet til den nye hallen.

Da Eliassen planla for åpning av hallen tidligere i vår, endte det i stedet opp med nedstenging og permitteringer: https://akersposten.no/galleri/vis_galleri/ny-flott-og-stengt/3f.122

Nå ser det litt lysere ut igjen, heldigvis. Ingenting er avklart ennå, men det lever et håp om at man i løpet av 2021 kan begynne å nærme seg «normalen». Elveløpet holdes tradisjonelt i september. Med en tilsynelatende effektiv vaksine rett rundt hjørnet, er det kanskje lov å håpe at det snart kan bli folkefest igjen.

Takker for støtten

I mellomtiden fortsetter treningene på CC Vest Arena. For mange av spillerne er treningene ukas høydepunkt, kanskje spesielt i den tiden vi er i nå. De fleste av de naturlige samlingspunktene er blitt revet bort, og juletrefesten på skolen ble det kanskje heller ikke noe av. Da er det godt å vite at man kan se fram til å møte vennene og spille fotball hver uke.

Aarvik tenker tilbake på året som er gått, og innrømmer at det har vært vanskelig. Samtidig er det grunn til å være tilfredse, fordi man har klart det såpass bra og fortsatt holder det gående. Ullern var faktisk en av de første klubbene (om ikke den første, red. anm.) til å stenge ned, allerede før myndighetene iverksatte de nasjonale tiltakene. Klubben var også først ut fra startgropa da det ble åpnet opp igjen, da med helt nye rutiner og retningslinjer på plass.

– Det var en helt ny treningshverdag som vi alle måtte tilpasse oss til. Det var rart, men også en spennende utfordring. Vi ble nødt til å tenke nytt, finne nye løsninger. Og det har vi klart godt, synes jeg. Trenerne, spillerne, foreldrene og alle involverte fortjener skryt for jobben de har gjort, sier Aarvik.

Samarbeidspartnerne og sponsorene har også vært svært viktige, kanskje mer enn noen gang i denne perioden. Der er Aarvik krystallklar.

– Ingenting av det vi har fått til hadde vært mulig uten støtten fra dem, så vi er evig takknemlige, slår Aarvik fast og møter blikket til Heidi J. Larsen, som nikker bekreftende.

– Vi er stolte av å sponse Ullern Fotball. Sammen står vi sterkere, bekrefter Larsen, markedssjef i CC Vest.

David Rydningen

Ullern Fotball