– Sammen kan vi få til alt

– Det er gjort et formidabelt arbeid, sa rektor, som takket alle involverte parter.

SLEMDAL: Egentlig skulle en skolegård badet i sol vært full av elever, lærere og mange inviterte gjester til denne helt spesielle anledningen, men koronareglene gjorde at det ble litt annerledes. Alle fikk imidlertid med seg åpningen av nye Slemdal skole, for i klasserommene var det live streaming fra skolegårnde.

Det er fire år siden elever og lærere ikke hadde noe valg. Skolen var så sliten at den ikke lenger var brukbar til formålet, og det ble starten på en lang periode i andre lokaler. Hovedbasen har vært på FO-bygget på Huseby, men også andre steder har huset Slemdal skole, som for eksempel Holmen og Midtstuen skole.

Slik beskrev rektor Vegard Kjesbu skolen de forlot sommeren 2016:



– En fryktelig nedslitt skole, hvor inneluften var så dårlig at selv om man luftet med alle vinduene åpne gjennom et friminutt, ble grenseverdiene for CO2 overgått etter fem minutter med undervisning. Gymsalen var så å si ubrukelig, og garderobene tror jeg ikke du ville gå inn i. Evakuering ved brann var svært problematisk. Tilstanden var så dårlig at vi forlot bygget før planene for nytt bygg og rehabilitering var godkjente, sa rektor, som understreket at det har vært mye flytting i løpet av disse årene.

Han viste til dagens sjettetrinn som eksempel. De hadde sitt første skoleår på gamle Slemdal skole, gikk andre og tredje år på FO-bygget, fjerde trinn på Holmen, femte trinn på FO-bygget, og sjette trinn nå på nye Slemdal skole.



– Dere har vært på litt av en reise, sa han.

Reisingen har også bestått mye av bussing, påpekte han og fortalte at de grå bussene fra Unibuss tilsammen i disse fire årene har tilbakelagt en avstand som nesten er like langt som til månen og tilbake!

Transformasjon

I sin tale til elever, ansatte og gjester kunne rektor Vegard Kjesbu fortelle om hvordan Slemdal skole har gjennomgått en transformasjon i forkant av – og under – ombyggingen. Det er ikke bare fasilitetene som har blitt bedre.

– Slemdal skole slet med høye mobbetall, en rekke krevende klassemiljøsaker, lav tillit i foreldregruppen, konflikter i personalet og fullstendig gjennomtrekk i ledelsen. Årene i utlendighet har vært brukt godt. Skolen som flytter inn på Slemdal, kan vise til de laveste mobbetallene i Osloskolen, høy tillit i foreldregruppen, stabilitet i ledelsen og et ypperlig arbeidsmiljø.



– Tilsammen har vi nå et bygg og et skolemiljø som sammen kan få til alt, sa rektor Kjesbu.

– Imponerende

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen takket både elever og ansatte for at de har vært så tålmodige de siste årene.

– Jeg tror dere er rimelig glade for at det nå er historie. Det er imponerende at dere har holdt ut. Det skal jo ikke være sånn, at dere skal måtte forholde dere til så mange skoler og steder å drive undervisning på. Dere har gjort det beste ut av det, og det står det stor respekt av.



Hun viste også til at hun hadde lest i avisen at bussjåførene kom til å savne Slemdal-elevene, at de hadde blitt glad i elevene.

– Det skal dere ta til dere. Dere er fine folk, rett og slett, sa hun.

Mimret

Av tidligere Slemdal-elever som var invitert, var Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre. Han fikk også sagt noen ord fra scenen, hvor han blant annet var inne på likheter og forskjeller på Slemdal skole den gangen og nå.

