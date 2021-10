«Sammen er de dynamitt!»

Dette konseptet bør være interessant, for eksempel på Hovseter, skriver Anita Asdahl Hoff (H).

Publisert: 22.10.2021 kl 12:15

Innlegget er skrevet i overenskomst med "Sisters in business". Red.

Anita Leirvik North (H) og jeg har besøkt Sisters in Business (SIB) i systuen/kontoret deres i Asker. 13 innvandrerkvinner sitter ved fabrikk-symaskinene sine og produserer de smarteste og lekreste vesker, forklær, grytekluter mm. av restestoffer og overskuddstekstiler. Og produktene er av høy kvalitet. Til og med Kongens seil er benyttet til store, fargerike handle- og badevesker forteller initiativtagerne Sandra Celine Tollefsen fra Vestre Aker og Farzaneh Aghalo oss.

I 3 timer er vi målløse, imponerte og rørte over det vi ser og hører. Snakk om å etterleve bærekraft-målet ESG (Environmental, Social, Governance) på en forbilledlig måte og integrering i praksis.

Ideen bør være interessant i flere innvandrermiljøer, kanskje også på Hovseter?

På jobben lærer kvinnene den viktige, men «tause» kunnskapen om norsk kultur, samfunn og språk. Vi snakket med alle kvinnene, som kommuniserte på godt norsk. De ga tydelig uttrykk for takknemlighet for å være del av dette fellesskapet og for samholdet det ga dem. Arbeidsplassen er basert på tillit, og de har knapt sykefravær. Ikke sjelden er sykemeldinger lagt til side fordi de isteden har kunnet snakke seg ut av problemene sine. 5 av kvinnene har skaffet seg egen bolig takket være at de kan vise til at de er i 100% arbeid og at bedriften har vært en sikker arbeidsplass i flere år.

Krevende er det selvsagt, hele tiden å sikre fulle ordrebøker.

«Vi kan gjerne ekspandere om vi har en økonomisk trygghet i bunnen», forteller Sandra. Akershusgruppen har for eksempel med sine 16 restauranter i Oslo, forpliktet seg til fast å kjøpe forklær fremover. Flere bedrifter har fått øynene opp for hvordan man kan bidra til forutsigbarhet for SIB ved å bestille produkter. SIB er kreative på ideer som bobler over. Under koronatiden svingte de seg rundt og sydde smittefrakker og munnbind i rekordfart. Nå står snart julehandelen for tur. Ingen ting er så flott som å gi bort en bærekraftig julegave... Det har ført til at flere bedrifter og privat-personer allerede har bestilt gavene sine derfra; tilpasset design, farger og logo. Sjekk hjemmesiden deres: www.sistersinbusiness.no

I oktober 2017 startet SIB systuene på IKEA, som sikkert mange har lagt merke til. Der kan man bestille interiørsøm og reparasjoner.

SIB fikk nylig Vikens Mangfoldspris for 2021; Vel fortjent!

Som politikere opplever vi SIB som et innholdsrikt kinderegg. SIB bidrar til integrering, meningsfulle arbeidsplasser, gir gode ringvirkninger i innvandrermiljøer og for familiene. Til samfunnet bidrar de med skatteinntekter, bedre helse, mindre sosiale utgifter og bærekraftig sirkulærøkonomi.

Kan gode krefter i Vestre Aker og andre bydeler i Oslo la seg inspirere? Sandra oppfordrer til å ta kontakt!

Anita Asdahl Hoff (H)

Nestleder i bydelsutvalget