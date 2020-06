«Samfunnet åpnes, men er forandret»

Jeg er ikke i tvil om at mange i den eldre garde har savnet å komme til Ullern kultursenter. Et kjærkomment treffsted for folk over 60 år. Her henter mange deilige opplevelser, og en er med på å skape gode stunder for en selv og andre – noe som er livsviktig for den psykiske helsen. Vi mennesker er helt avhengig av andre mennesker - menneskelig kontakt er livsviktig.

Publisert: 22.05.2020 kl 12:35

Derfor er det godt at Kafé Uller åpner dørene på mandag klokken 10.00. I første omgang er det snakk om at maks 20 personer kan besøke kafeen samtidig. Alle smittevernhensyn må følges.



Alle må bruke antibak når en kommer inn samt overholde en meters avstand – hvis en ikke tilhører samme husstand. All mat lages på bestilling, som tas ved bordene og kundene oppfordres til å betale med bankkort. Bruk av mobiltelefoner, er heller ikke tillatt. Det kommer av at disse er en smittekilde. Av Ullern kultursenters facebookside går det fram at det ikke blir gjennomgang mellom den gamle og nye bygningen. Skal en til frisørene Anne eller Jørgen, eller få stelt føttene hos Vigdis, må en gå inn døren til nybygget.

Etter at viruset mer eller mindre stoppet verden, har det skjedd flere endringer.

Under korona-krisen ser det ut til at folk søker tilbake til tradisjonelt kosthold. Det virker som om mange i disse dager lager mer mat fra bunnen av. Det er sunt. En av grunnene er trolig at en del har fått bedre tid til matlaging, men en kan ikke se bort fra at folk også har fått seg en vekker. Hva spiser vi og hvorfor? Det brukes lite antibiotika i norskprodusert mat – det gir trygghet. I tillegg er den kortreist.

Det siste er virkelig blitt satt på dagsorden da en hel verden ble stengt ned og transport ble minimalisert. At en har et ønske om å støtte norske produsenter, er trolig også en av faktorene som spiller inn når vi nå går i butikken og handler inn. Vi har ganske enkelt sett hvor viktig bøndene er. Ønsket om å støtte den norske bonde, påvirker også.

– Vi har tillit til norskprodusert mat.

Det sa Annechen Bahr Bugge, forsker og ekspert på forbrukeradferd og kultur, ved Oslo Met til nrk.no tidligere i denne måneden. Et innslag på NRK 1 for ikke lenge siden viste at folk søker til Bondens marked og til norskprodusert mat.

Det å komme seg ut på tur, er så absolutt satt på dagsorden. Folk tar bena fatt eller trår til på sykkel. Det er med på å bedre folks helse. Enkle øvelser til bruk i stuen, blir til stadighet vist på TV. Kanskje noen synes det er en god idé når aktivitetsstedene og -arenaene ble lukket. I tillegg vet vi vet at det å gå, er noe av det lureste vi gjør for vår egen helse. Vi er skapt til å gå.

Mange land rapporterer at det er færre som får hjerteinfarkt i disse tider. Det gjenstår å finne ut hvorfor, men det kan virke som om renere luft kan spille inn. I områder som har vært veldig forurenset, er det flere som dør av korona enn av infarkt, melder nrk.no

Det er registrert at utslippene av CO₂ falt kraftig. Enkelte dager i april var de globale utslippene 17 prosent lavere enn normalt, viser en fersk studie. Forskningsleder Glen Peters ved Cicero Senter for klimaforskning, uttalte til NRK at dette er kjempestore endringer. Ifølge studien var norske utslipp på det meste rundt 10 prosent lavere enn normalen.

Glen Peters har – sammen med forskere i andre land – foretatt den første studien av hvor mye korona-tiltakene har påvirket de globale utslippene av klimagassen CO₂. Forskerne har sett på utslippene dag for dag fra 1. januar til 30. april i år. I fjor slapp verden ut rundt 100 milliontonn per dag. 7. april i år var tallet nede på om lag 83 millioner tonn CO₂.

Ifølge en ny rapport fra Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) er lufta i Norge blitt betraktelig bedre denne våren. N02-utslippene har falt, og det er mindre svevestøv. De helsemessige konsekvensene av dette, vites ikke riktig enda. Men de er der. Tendensen er den samme over hele Europa. Mindre reising og lavere strømforbruk, spiller inn på folks helse. Stengte kullkraftverk har en synlig effekt.

Hva vi gjør og hvordan vi gjør det, påvirker både dagliglivet og globale forhold.

Vi er blitt gode på å vaske hender, holde avstand, hoste i albuen og holde oss hjemme når vi blir syke. Det har ført til flere andre smittesykdommer også er blitt redusert i denne tiden.

Dette viser at for mange mennesker går mye i en positiv retning.

Men vi vet også at mennesker sliter psykisk i disse tider. Det gjelder både unge og gamle. Det å bli så isolert, fører mennesker inn i ensomhet og isolasjon. Mange som bor alene kan få det ekstra tøft, men også ektefeller og samboere kan oppleve noe av det samme når det er lagt sterke begrensninger i det å omgås andre. En del fikk oppleve besøksforbud og det ble sorgtungt. Sorg kan tære på helsen.

Det er godt at samfunnet begynner å åpne opp, slik at vi mennesker – som er et flokkdyr – kan flokke oss igjen. Men forsiktig. Viruset er klar til å erobre arenaen igjen hvis vi ikke fortsetter med å holde ut og holde avstand – noe som betyr å holde en ikke-fysisk kontakt.

Viruset er en vanskelig samboer og vil være det til vaksinen kommer. Men vi må få samfunnet opp å stå før den tid. Inntil det skjer, må vi finne måter å leve side om side med denne krevende samboeren – en følgesvenn vi ikke ser.

Bjørg Duve

journalist