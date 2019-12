– Samarbeidet viser at klubbene tar jentene på alvor

Idrettslagene Røa, Heming og Ullern inngår nå et tettere samarbeid om jentefotballen. Det gjør de for at flest mulig jenter fra 12 år oppover skal få et best mulig fotballtilbud skreddersydd sine ambisjoner og nivå.

Publisert: 22.11.2019 kl 13:30

RØA/ULLERN/HEMING: Stadig flere jenter spiller fotball, og det opplever de både i Heming, Ullern IF og Røa IL. Sistnevnte er selve lokomotivet i damefotballen i Oslo vest, med sitt lag i Toppserien, men også i de to andre klubbene opplever stor aktivitet i barnefotballen på jentesiden.

Heming opplever for eksempel god aktivitet også i ungdomsfotball og blant de eldre. Heming har både J17-lag og etablerer i disse dager eget seniorlag.

Varierende bredde

Alle tre klubber har imidlertid noen årskull med litt mindre bredde, og når det er færre på trening, kan det fort gå utover kvaliteten på treningen – og dermed også på interessen for å fortsette. Ved å samarbeide tettere kan de tre klubbene legge til rette for at alle kan finne et passende fotballmiljø.

– Det skal gå an å bli god og nå langt i nærområdet. Vi får bedre muligheter til å opprettholde store treningsgrupper, noe som er viktig både for de som vil bli gode, og de som kanskje ikke har ambisjoner om å bli toppspillere, men som gjerne vil spille fotball gjennom ungdomsårene, sier Henrik Mathisen i Røa fotball.

– Det skal være mulig å ha det gøy med aktivitet som gir god utvikling i barnefotballen, samtidig som jentene skal kunne spille fotball langt oppover i ungdomsårene. På toppen har vi et felles mål om å tilrettelegge for at flere lokale jenter skal klare å ta steget opp til det øverste nasjonale nivået, og bli spillere på Røas lag i Toppserien, sier Mathisen. – Derfor vil man for eksempel se at Heming-jenter i 16-17-årsalderen nå vil prøve seg på treninger hos Røa Dynamite Girls, sier han.

– På yngre ungdoms-årskull vil Røa og Heming samarbeide ved å la spillere delta på hverandres aktiviteter, både i trening og kamper, for å lage en best mulig utviklingsarena, sier Heming fotballs sportssjef André Nørbech.

Naturlig steg

Ullern og Røa er naboklubber, og med satsingen rundt Røa Dynamite Girls, er det naturlig at mange at mange av Ullerns jenter i ungdomsalderen skifter til Røa når det passer seg sånn.

Heming på sin side har en egen ambisjon og satsing på jentene.

– Vi skal ha et så godt tilbud i egen klubb at ingen skal trenge å bytte. Men vi ser at et samarbeide med gode naboklubber er viktig for å sikre det beste tilbudet uansett størrelse på kull, sier Nørbech.

– Røa Fotball er et naturlig videre steg for Ullerns ungdomslag for jenter. Vi er glade for å ha en toppklubb som nabo, slik at lange reiseveier ikke er nødvendig når jentene vokser ut av Ullern, sier sportslig leder i Ullern Fotball, Magne Aarvik. Han forteller at størrelsen på årskullene varierer.

– Der det er mange i spillergruppen, kan vi opprettholde et godt tilbud i Ullern lengre. Hvis gruppen derimot består av noen få, men ivrige jenter, er det naturlig å trekke mot Røa tidligere, sier Aarvik. – Vi i Ullern har de siste par årene hatt en tydelig plan om at vi samarbeider med Røa, og starter med samarbeidsaktviteter fra jentene er 12 år. Deretter går veien videre i Røa på det tidspunktet som er riktig for den gitte jente eller gruppe.

Heming har de siste årene hatt et samarbeid med Frigg, men det er nå avsluttet. Derfor er det naturlig å se til andre klubber i vest. Hemings André Nørbech forteller at klubben kommer til å satse videre på egen ungdomsavdeling, men at det blir et tettere samarbeid med Røa. Heming har i inneværende sesong hatt rekordsterke resultater og å øke satsingen på egen ungdomsavdeling.

– Røa har et tydelig og godt sluttprodukt, Røa Dynamite Girls, som er et topplag i norsk fotball. Heming etablerer også et seniorlag, men vi kommer ikke til å konkurrere med Røa. At våre jenter får prøve seg på det øverste nivå gjennom Dynamite Girls er et supert supplement og tilvekst for jentene.

– Vi merker at mange Ullern-jenter ser på Røa-spillerne i Toppserien som forbilder. De ser på dem som «sine», sier Aarvik i Ullern fotball.

Velfungerende, store grupper

Alle de tre sportssjefene forteller om god rekruttering til jentefotballen, men noen av kullene er litt små, og det er spesielt her det er viktig å samarbeide. I tenårene kan hele kull ramle ut av fotballen, og der kan det være enkeltspillere som egentlig ønsker å fortsette, men det blir både kjedelig og lite sosialt når de er få igjen. Da kan det være gull verdt å slå seg sammen med naboene. For noen spillere i Ullern og Røa kan det faktisk bety at man plutselig havner på lag med klassekamerater fra for eksempel Lysejordet eller Bjørnsletta.

– Masse skaper elite, og elite skaper masse. Ved å samarbeide klarer vi å sikre at vi får store kull også oppover i ungdomsårene. Da er jentene med i en velfungerende, stor gruppe og slutter ikke å spille fotball, sier Henrik Mathisen i Røa.