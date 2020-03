- Saltingen har eksplodert

Det er sterke reaksjoner på at Oslo kommune har tredoblet saltforbruket på veiene, mens Statens Vegvesen har halvert sitt forbruk.

SØRKEDALEN: Hva kan grunnen være til at det unødig saltes flere ganger i døgnet på Oslos veinett? Det vil medlem av bystyrets Samferdsels- og miljøutvalg, Camilla Wilhelmsen (Frp) vite.

Saltbiler i skytteltrafikk

- Jeg har fremmet et forslag til bystyret om å utfase bruk av veisalt i Oslo, for nå har saltforbruket i Oslo nådd slike høyder at noen må sette foten ned, særlig når vi vet hvilke skader et økende saltforbruk medfører, sier Camilla Wilhelmsen (Frp), som har tatt opp problemstillingen med byrådet i flere omganger.

Mange reagerer på at saltbilene går i skytteltrafikk til alle døgnets tider og at det saltes på tørr veibane. Veiene gjennom Sørkedalen og Maridalen er eksempler på veier som Wilhelmsen mener gir et bilde på overdreven salting.

Salting av veibanen er viktig for at det ikke skal dannes en snø eller issåle. Det gjør også at veien blir lettere å brøyte. Tørr veibane saltes, når det for eksempel er ventet underkjølt regn, rim eller snøvær. Salt skal i minst mulig grad brukes til å tine snø og is, og man ønsker i størst mulig grad å bruke saltet for å forhindre isdannelse og for å hindre oppbygging av snøsåle ved snøvær.

Til alle døgnets tider

Akersposten møtte Wilhelmsen og løypebas i Skiforeningen, Per Gulbrandsen i Sørkedalen.

- I 25 år har jeg kjørt ut og inn av dalen og aldri har jeg opplevd maken til saltforbruk som i år. Det har gradvis tiltatt de siste fem årene, men denne sesongen overgår alt, sier Gulbrandsen.

Han vet at salting på tørr veibane er forebyggende for isdannelse og dannelse av snøsåle.

- Slik det er i dag så saltes det til alle døgnets tider. Saltet tiltrekker seg fuktighet. Saltet på tørr veibane tiltrekker seg fuktighet og danner en slags saltlake. Hvor galt dette kan være ser vi når alle lokalveiene har tørr fin veibane lenge etter at hovedveien er saltet. Slik jeg opplever det, saltes det konstant uten å vurdere forholdene. Hva er vitsen med å salte tørr veibane når det er fem varmegrader og det ikke er utsikt for nedbør, spør Gulbrandsen, som også forteller at kollegaer i Skiforeningen er opprørte over mengdene med salt som brukes.

Tredoblet saltingen

- Jeg får høre at saltforbruket skyldes klimaendringene og graden av trafikksikkerhet. Det er jo vanskelig å forstå når Statens vegvesen har klart å halvere saltforbruket på riksveiene i Oslo de siste årene, mens Oslo kommune har tredoblet saltforbruket de siste tre sesongene til mer enn 26 000 tonn i sesongen 2018/19. Statens Vegvesen har klart å redusere på saltforbruket ved å endre på betalingsmodellen, fra å godtgjøre ut fra mengden salt som brukes til å betale entreprenøren for tiden de er ute på veiene, sier Wilhelmsen.

Hun viser til en rapport som Bymiljøetaten utarbeidet i 2016, som viser at saltet skader vegetasjon langs vei og sykkelveier. I tillegg medvirker salting til økt korrosjon i metalldeler i biler, sykler, veirekkeverk og bygninger, samtidig som saltet virker nedbrytende på vegdekket.

- Vår drikkevannskilde Maridalsvannet ligger også inntil veien som jeg ser blir overdrevent saltet. Dette har også med dyrevelferd å gjøre, hvor saltblandingen tærer på labber til hunder og katter.

SALTDEPONI: Fra Spania kommer mengdene med salt som brukes på veien. Her på Filipstadkaia. Foto: Camilla Wilhelmsen

Uansett værmelding

Gulbrandsen peker på at han har folk i dalen med seg når han forteller at mange er oppgitt over den stadige saltingen.

- Tidligere var vi vant med brøyting og god strøing i dalen. Nå opplever vi stadig gjørmete slush som følger med saltingen og som kastes opp på bilen og understellet. Det er ekstremt utrivelig og etter min mening unødvendig når tørre vinterveier blir omdannet til våte veibaner. Jeg har naturligvis forståelse for at man forebygger når det er snakk om for eksempel underkjølt regn, med det er noe helt annet når man salter flere ganger om dagen uansett hva værmeldingen sier. Jeg har snakket med en av sjåførene som kjører saltbil. Han var helt enig i at all saltingen var galimatias. Man må jo da spørre hva som er grunnen til dette, sier Gulbrandsen.

- De samme reaksjonene har vi fått fra beboere i Maridalen. Byrådet har svart at de har stilt strengere krav til salting i sine kontrakter med entreprenørene i område vest, uten at vi kan se at dette har hatt noen effekt, snarere tvert imot. Nå forventer jeg at byrådet tar saltingen på alvor og iverksetter tiltak som blir retningsgivende for entreprenørene, uten at dette skal gå utover sikkerheten. Det har Statens vegvesen klart, som vi også kan lære noe av. Vegvesenet har fokus på unødvendig salting, sier Wilhelmsen.

