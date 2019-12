Så var sesongen over...

Båtsesongen er for lengst over. Men noen forsøker holde det gående lengst mulig. Som denne plastsnekka som ligger fortøyd under jernbane broen på Lysaker. Som man ser må det imidlertid konstatere at den nå har gitt opp.

Publisert: 16.12.2019 kl 13:05

LYSAKER: Ved utløpet av Lysakerelven var det i mange år faste båtplasser og egen båtforening. Bryggene var av typen pælebrygger. Mang en beboer på Lysaker/Lilleaker og omegn hadde båt her. Ved den store flommen i 1987 gikk bryggene tapt og hele båtforeningen flyttet herfra og fikk i stedet plass i Oksnøykilen hvor Lysaker Båtforening i dag holder til.

På bildet her kan man faktisk se rester av pælebryggene – og her har altså flere funnet det greit å ha båten sin - gratis og noenlunde tørt under tog- og veibroer. Men det er ingen tvil om at dette er ureglementert bruk, og dessverre et problem ved at båtene nesten alltid ender som vrak og i verste fall synker.

Denne båten har i et hvert fall sagt takk for seg – men spørsmålet er om hvem som skal sørge for å få den fjernet. Politiet er på saken, men om man finner rettmessig eier, er nok mer enn tvilsomt. Og dermed blir det opp til andre å få den fjernet.

