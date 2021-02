I en utfordrende sesong slo skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold (24) fra Sørkedalen til med gull, sølv og bronse i VM i Pokljuka.

Publisert: 22.02.2021 kl 14:25

SØRKEDALEN: – Det var helt fantastisk egentlig, og jeg er så fornøyd med dette VM'et her. Jeg er så stolt over at jeg klarte å få ut mitt beste i et mesterskap, og jeg håper at jeg kan bygge videre på den selvtilliten, og ha troen på at jeg kan få det til når det gjelder, sier Tandrevold.

Hjertet skapte trøbbel

24-åringen hadde ikke den beste oppladningen til VM etter at hun kollapset etter et verdenscuprenn i Oberhof 14. januar og fikk konstatert hjerteflimmer.

– Jeg følte at jeg virkelig var på gang og hadde tatt et steg. Jeg hadde det tøft i januar, da jeg ikke fikk ut det jeg ville. Og så fikk jeg litt utfordringer med hjertet, og da var det veldig godt å kunne reise hjem litt før VM og ha noen dager hjemme, og faktisk fokusere på hvem jeg egentlig var utenfor skiskyting, sier hun.

– Jeg følte at jeg fikk veldig mentalt overskudd av å være hjemme og innse at jeg, Ingrid, har det veldig bra, og at det var skiskytteren Ingrid som ikke presterte, og at alle rundt meg er veldig glade i meg uansett hvordan jeg gjør det, og få litt større perspektiv på det.



Men VM-starten ble ikke den beste i Pokljuka, med 21. plass på sprinte,n før hun fikk opparbeidet litt selvtillit på jaktstarten med en tiendeplass.

– Jeg skjøt veldig bra og følte meg mye piggere helt fram til siste skyting. Jeg kjente mer ro etter det og følte at jeg hadde en ro i løypa og på standplass, og en selvtillit som jeg hadde lyst til å bygge videre på til normaldistansen, forklarer Tandrevold.

Smørerne heiet i crocs

Der gikk hun da seg også inn til en flott bronsemedalje etter fem blanke treff på siste skyting - og kom i mål 1,04 bak gullvinner Markéta Davidová fra Tsjekkia, mens svenske Hanna Öberg ble nummer to.

– På mange normaldistanser har jeg vært med til siste skyting og virkelig skutt om en medalje, og i motsetning til de andre gangene kom jeg på skyting med en ro og en trygghet på at dette har jeg trent på veldig mange ganger, sier hun.



– Denne situasjonen har jeg vært i mange ganger, og denne kan jeg takle i stedet for å tenke at denne situasjonen har jeg vært i og feilet. Skiskyting handler veldig mye om selvtillit og å ha hodet på plass, og jeg føler at jeg fikk det på plass og senket skuldrene. Ikke fokusere på det jeg gjorde dårlig, men på det jeg gjorde bra frem til VM.

Ingrid Landmark Tandrevold og Tiril Eckhoff med medaljer etter fellesstart 12,5 km for kvinner under VM i skiskyting søndag i Pokljuka. Foto: Primoz Lovric / NTB

– Hvordan opplevde du sisterunden?



– Da var det bare å gå alt jeg hadde, jeg fikk gode sekunderinger underveis. Vi har et fantastisk team og støtteapperat. Det var så gøy å gå hvor alle smørerne hadde løpt ut i løypa i crocs og det ene og det andre. De løp rundt og heiet på meg, virkelig jaget meg framover – det var selvfølgelig utrolig hardt, men morsomt. Og jeg følte virkelig at den medaljen var til alle sammen, sier Tandrevold.

Det kuleste stafettgullet

VMs kanskje største høydepunkt var stafetten, hvor Norge gikk inn til sitt tredje strake damestafettgull foran Tyskland og Ukraina.

– Det var helt rått, en dag vi virkelig hadde ladet opp til hele laget og vi hadde lyst til å slå tilbake i dette VM'et. Vi var regjerende mestere og hadde lyst til å vise oss frem. Vi hadde en bra prepp på at dette skulle vi få til, og det var det kuleste stafettgullet vi har tatt. Vi var offensive fra start og skulle prøve å ligge i tet hele stafetten.

– Det var en alt for spennende stafett, og jeg hadde hjertet i halsen i tre etapper etter at jeg gikk, og det var nesten verre å se på enn å gå, ler Tandrevold.

Skulle gå det remmer og tøy holdt

Selv var hun spent foran sin etappe og brukte et ekstraskudd. Som alle andre slet hun med å holde følge med Italias Lisa Vittozzi, men gikk seg opp fire plasser på sisterunden og vekslet med Tiril Eckhoff på en andreplass.

– Jeg er ikke så vant til å gå førsteetapper, og det er kanskje ikke en etappe jeg har trives så godt med hvor det er rask skyting og offensivitet på standplass. Det er ikke min sterkeste side ennå, men jeg klarte å gå mitt eget løp og holde hodet kaldt, fokusere på meg selv. Vi hadde bestemt oss for å gå alt remmer og tøy kunne holde på sisterunden, og jeg synes vi gjorde en hederlig innsats hele gjengen, forteller Tandrevold.

Fantastisk sølv

På VM's siste dag - fellesstarten på 12,5 kilometeren søndag, skjøt hun 19 av 20 treff og gikk i fra Marte Olsbu Røiseland på sisterunden og tok sølv bak østerriske Lisa Hauser, mens Eckhof ble nummer tre.

Selv beskriver Tandrevold det som en fantastisk dag.

– Jeg tror det var et av de beste rennene jeg har gått i hele mitt liv, og jeg følte at jeg beholdt roen på skytebanen i går også, og gjorde ting i mitt tempo. Jeg hadde også en veldig bra dag i sporet fysisk, og sisterunden måtte jeg nesten se på nytt. Jeg husket ikke hva som hadde skjedd, for jeg var så sliten, sier hun.



– Men jeg fikk virkelig noen nye krefter og et nytt gir å gå med da jeg skjønte at det sto om medaljer. Jeg tror kanskje at bronsen på normaldistansen gjorde at jeg klarte å senke skuldrene i går og bare gjøre jobben, ikke fokusere på at dette var siste mulighet til medalje, forteller Tandrevold.

Spesiell korona-sesong

Denne sesongen har vært utforende for skiskytterne med korona og restriksjoner.

– Jeg er utrolig imponert over hvordan det internasjonale skiskytterforbundet har organisert og hvor profesjonelt det har vært med testing og systematisk og hvor ryddig ting har vært. Samtidig har vi det mest profesjonelle støtteapparatet i alle ledd, både sportssjef, trenere, utøvere og smørere. Vi har hatt veldig gode og strenge forholdsregler og gjort det vi kan for å holde oss friske. Jeg er utrolig takknemlig ovenfor IBU (det internasjonale skiskytterforbundet) og støtteapparatet vårt som har gjort sitt ytterste for at vi kan gjøre jobben vår vi også, sier 24-åringen.

Samtidig forstår hun at enkelte kan reagere på at skiskytterne har reist utenlands for å konkurrere.



– Jeg mener oppriktig at alle vil jo gjerne gjøre jobben sin, og dette er jobben vår. Selvfølgelig er det noe vi driver med fordi vi synes det er gøy, men det er også levebrødet vårt. Så jeg er utrolig glad for at vi har kunnet få konkurrere og få resultater ut av den jobben vi har lagt ned, sier skiskytteren.

Hjemom

– Hva tenker du om resten av sesongen?



– Vi er hjemme nå i en uke før det er tre uker til på tur, og jeg er utrolig motivert og klar for å bygge videre på det jeg har gjort. Samtidig er jeg ikke akkurat i noen kamp om den gule trøya, men jeg er fortsatt med å kunne kjempe om ungdomstrøya som er for de under 25 år. Det er virkelig en motivasjon til å kjempe for hvert eneste skudd, hver eneste meter i løypa, og virkelig stå løpet ut. Jeg tror vi kan ha en fordel nå mot slutten når folk begynner å bli slitne. Jeg tror det norske laget er et av de best trente lagene og noen av de som kan takle siste delen av sesongen best, avslutter Tandrevold.