Så mye stiger parkeringsavgiftene 1. mars

Fra 1. mars 2020 må du betale parkeringsavgift for elbil på kommunale plasser, og prisen for beboerparkering og avgiftsbelagte plasser settes opp med 20 prosent.

Publisert: 18.02.2020 kl 09:25

OSLO: Det skriver Oslo kommune på sine nettsider.

Blant annet blir det 20 prosent dyrere for beboerparkering fra 1. mars. Det betyr at prisen øker fra 3000 til 3600 kroner. For elbil vil det for første gang koste for beboerparkering, og prisen blir 600 kroner.

Akersposten skrev i september 2019 om hvordan den store parkeringsplassen ved Frognerparken, ved siden av Frognerbadet, for det meste fylles opp av elbiler på hverdager. Disse har hatt gratis parkering. Da uttalte samferdselsbyråd Lan Marie Berg at byrådet vurderte å ta betaling også for elbiler på kommunale plasser.



Fra 1. mars i år vil det koste å parkere elbiler på kommunale plasser i Oslo. Prisen blir 20 prosent av prisen for fossile biler.

Prisen for parkering av fossile biler vil samtidig øke med 20 prosent på kommunale plasser.

Her er endringene for privatpersoner:

Elbiler:

Beboerparkering vil koste 600 kroner for elbiler. Du kan søke om beboerparkering for elbil fra 14. februar 2020.

På avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser må du betale 20 prosent av dagens pris for fossile biler. For eksempel vil det koste mellom 3 og 13 kroner for én time avhengig av hvor i Oslo du skal parkere.

Fossile biler:

Prisen for beboerparkering for privatpersoner blir satt opp fra 3000 kroner til 3600 kroner. Hvis du allerede har beboerparkering, skal du ikke betale noe mer før neste gang du fornyer.

Motorsykkel:

Beboerparkering for fossil motorsykkel vil koste 1800 kroner. Hvis du allerede har beboerparkering, skal du ikke betale noe mer før neste gang du fornyer.

Beboerparkering for el-motorsykkel vil koste 300 kroner. På avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser må du betale 20 prosent av dagens pris for fossil motorsykkel.

Endringer for næringsdrivende:

Elbiler:

Beboerparkering for næringsdrivende med el-personbil vil koste 20 prosent av dagens pris for fossile biler. For én bil blir dette 1200 kroner. Du kan søke om beboerparkering for elbil fra 14. februar 2020.

El-varebiler vil fortsatt kunne parkere gratis på alle kommunale plasser, unntatt ladeplasser. Du må lade og betale på kommunale ladeplasser og hurtigladeplasser der dette er skiltet.

Fossile biler:

Prisen for beboerparkering for næringsdrivende blir satt opp med 20 prosent av dagens pris. For én bil blir dette 7200 kroner. Hvis du allerede har beboerparkering, skal du ikke betale noe mer før neste gang du fornyer.

LES OGSÅ: Vurderer avgift for elbilparkering

Følg Akersposten på Facebook