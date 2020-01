Så mye grasrot-penger får idrettslagene i vest

Grasrotandelen for 2019 viser at mange idrettslag i Oslo vest får inn en solid sum penger fra spillere som har et hjerte for sitt idrettslag.

OSLO VEST: 65.000 nye grasrotgivere bidro sterkt til ny rekord for Grasrotandelen i fjor. Spillerne fordelte nesten 700 millioner grasrotkroner til det frivillige Norge i løpet av året.

Det skriver Norsk Tipping i en pressemelding.

Bare drøyt 1,7 millioner kroner manglet for at Grasrotandelen skulle bryte 700-millionersstreken i 2019. Spillerne fordelte 698.265.345 kroner til norske lag, foreninger og organisasjoner tilknyttet Grasrotandelen, mot 649 millioner i 2018.

Hovedårsaken til økningen på cirka 49 millioner er at stadig flere av Norsk Tippings kunder knytter seg til Grasrotandelen. I 2019 ble det over 65.000 nye givere. Ved utgangen av 2019 hadde Norsk Tipping 1 246.406 grasrotgivere registrert.

Ullern fikk mest

Om det er større spilleglede blant Ullern IFs medlemmer og tilhengere enn blant andre, er ikke sikkert, men i hvert fall er det Ullern IF som får tildelt mest Grasrot-penger fra 2019, med hele 378.814 kroner, fra 684 givere.

Heming og Røa IL får også et solid bidrag til kassen, med henholdsvis 278.852 og 276.281 kroner. For Røas del har mange også gitt sin andel til Røa Fotball Elite, altså Dynamite Girls (66.581 kroner).

Ready er det også mange som har ført opp når de har tippet. De mottar 201.381 kroner.

Selv om dette er gode penger å ta med seg, kan det også nevnes at helt i egen klasse i Oslo troner Vålerenga Fotball, som 4442 mennesker har donert sine grasrotpenger til. De mottar hele 3.690.815 kroner.



I Oslo får idrettslag og andre lag og foreninger utdelt drøyt 58 millioner. Hordaland topper oversikten med 76,4 millioner.

(Nederst i saken finner du oversikt over store og små idrettslag i Oslo vest. Med forbehold om at vi har oversett noen.)

35.000 lag og foreninger

– Grasrotandelen er viktig for den norske frivilligheten. Lag og foreninger får et kjærkomment tilskudd til sin daglige drift. Totalt har vi nå over 35.000 lag og foreninger inne i Grasrotandelen, opplyser Anne Helseth i Norsk Tipping.

239 av de 698 millionene ble generert i årets tredje og siste grasrot-periode, fra 1. september til 31. desember. Disse pengene utbetales til foreningene i disse dager. De øvrige midlene ble utbetalt i etterkant av de to andre opptjeningsperiodene tidligere i 2019.

Slik fungerer Grasrotandelen

Grasrotandelen er en ordning der Norsk Tippings kunder selv kan bestemme hvor en andel av selskapets overskudd skal gå. Ved å registrere en grasrotmottaker på sitt spillernummer, gir spilleren et beløp tilsvarende sju prosent av spillinnsatsen til et selvvalgt frivillig lag eller forening, forutsatt at foreningen har registrert seg som grasrotmottaker i Frivillighetsregisteret.

Det vil si at dersom du er grasrotgiver og spiller Lotto for 100 kroner, gir du automatisk sju kroner til din grasrotmottaker. Dette skjer uten at det går utover spilleinnsatsen, premien og vinnersjansene.



Norsk Tipping er et statlig selskap med enerett på en rekke pengespill på det norske markedet.

Hovedoppgaven Stortinget har gitt Norsk Tipping er å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et offentlig kontrollert spilltilbud og forebygge problemer som kan følge av pengespill.

Hele overskuddet går til samfunnsnyttige formål.

Siden 1948 har Norsk Tipping bidratt med over 153 milliarder kroner (prisjustert) til samfunnsnyttige formål.

PS! Det er ikke bare idrettslag som får grasrot-penger. Det fordeles penger også til kultur, barn og ungdom og mange andre lag og foreninger. Her kan du finne full oversikt (se helt nederst i saken på Norsk Tipping).

Fakta Disse idrettslagene i Oslo vest har fått tildelt grasrotpenger i 2019. Det kan være noen vi har oversett på listen over flere tusen lag og foreninger i Oslo…):

(Antall givere i parentes.)



Ullern IF 378.814 (684) Heming 278.852 (665) Røa IL 276.281 (596) Ready 201.381 (421) Njård 101.343 (269) Oslo GK 88.633 (190) Bygdøy Monolitten IL (BMIL) 86.802 (190) Frognerkilens Båtforening av 1860: 70.175 (136) Røa Fotball elite (damelaget) 66.581 (148) Ullern Tennisklubb 57.735 (79) Holmenkollen Tennisklubb 53.347 (55) Sørkedalens IF 34.541 (72) Oslo Kajakklubb 29.875 (104) Røa Danseklubb 24.988 (27) Kollenhopp 20.729 (72) Oslo Tennisklubb 19.361 (41) Persbråten Basketballklubb 18.108 (47) Oslo Seilforening 16.698 (68) Holmenkollen Sportsklubb 14.930 (17) Sørkedalen Rideklubb 9.652 (25) Bestumkilen Roklubb 7.412 (30) Heming Orientering 4.231 (21) Nordmarka Ryttersportsklubb 924 (6)

