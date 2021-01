Så mange er vaksinert i Ullern og Vestre Aker

I både Ullern og Vestre Aker vaksineres det så fort vaksinene ankommer. Fremdeles er det aldersgruppen over 85 år som vaksineres.

Publisert: 29.01.2021 kl 11:00

ULLERN OG VESTRE AKER: – I Bydel Ullern har vi nå satt 561 vaksinedoser. Fra onsdag til lørdag vil vi fortsette med vaksineringen i Hoffsveien 48, sier kommunikasjonsrådgiver Siri Dobloug i Bydel Ullern.

– I Vestre Aker har vi fått vaksinert 622, sier Inger Thommessen, rådgiver i bydelsdirektørens stab i Bydel Vestre Aker.

Det betyr at tilsammen 1183 innbyggere i Ullern og Vestre Aker så langt er vaksinert, i tillegg til beboere på institusjoner.



– Til uken vil vi starte opp vaksinering på vårt permanente vaksinesenter på Hovseter skole i Hovseterveien 74, fortsetter Thommesen. Dette gjelder beboere i Vestre Aker.

5000 flere doser

Det er meldt at Oslo får 5000 flere vaksiner levert neste uke enn det som tidligere var fordelt fra Folkehelseinstituttet.

– I Vestre Aker forventer vi derfor å få levert ut de resterende antall doser vi trenger for å fullføre førstedose-vaksinering av 85+ gruppen, til neste uke, sier Thommessen. Deretter vil de kunne starte å vaksinere neste innbyggergruppe – de fra 75 til 85 år.



Bydel Ullern forventer også flere doser. Tempoet i vaksineringen er helt avhengig av hvor mange doser som blir tildelt.

Ektepar sammen hvis mulig

– Går alt etter planen, vil de over 85 år i Bydel Ullern bli vaksinert i Hoffsveien 48. I midten av februar flytter vi til Noreveien 26 hvor vi er i ferd med å opprette vaksinesenteret, sier Dobloug. Hun opplyser at en kan ta kontakt med Ullern kultursenter på telefon 905 93 532 for å bestille transportbilen til vaksinesenteret. Tjenesten er gratis, men gjelder ikke lørdagen.

– Neste uke får vi 768 doser pluss 42 til helsepersonell, sier Dobloug.

– Hva med ektepar og samboere, kan de komme sammen?



– Så langt det er mulig kan de gjøre det. Vi vil forsøke å få det til at en kan komme sammen, sier Dobloug og gjentar at det er bydelen som ringer.

Svar på ukjent nummer

En del mennesker tar ikke telefonen nå en ser at det er et ukjent nummer.

– For all del. Ta telefonen selv om du ikke kjenner nummeret! Vi ringer fra et mobiltelefonnummer, sier Siri Dobloug. Hun kan ikke si noe om hvor mange doser som kommer i uke seks.

I Vestre Aker er det i alt 1184 personer over 85 år, sier Thomassen og legger til at da gjenstår det 560 innbyggere i denne aldersgruppen før en starter med neste prioriteringsgruppe. Vestre Aker har et bookingteam.

– De er i full sving med å ringe alle innbyggere over 85 år for å avtale tid for vaksinering til kommende uke. Det skjer fortløpende, sier Thommessen og oppfordrer innbyggerne til å gå inn på www.norge.no og sjekke hvilken kontaktinformasjon som ligger der.



– Hvis det er feil, så oppdater, oppfordrer Inger Thommassen. Det er den informasjonen bydelen går etter.