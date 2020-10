– Så lenge det er mulig, kjører vi bare på

Med 1-3 hjemme mot Lyn ser det vanskelig ut for Røa Dynamite Girls med tanke på spill i Toppserien neste sesong.

Publisert: 31.10.2020 kl 18:45

RØA: – Det kunne sett verre ut og så lenge det er mulig, så kjører vi bare på. Men det er jo synd at vi ikke greier å prestere vårt beste i denne kampen, sier Røa-trener Geir Nordby.

Det er fortsatt et lite lys i tunnelen for Røa etter at Kolbotn tapte 1-0 borte mot Sandviken, men fortsatt skal Røa ha hellet med seg i avslutningen. Ikke bare må de vinne sine to siste matcher, borte mot Arna-Bjørnar og hjemme mot nettopp Kolbotn. Kolbotn på sin side må i så fall tape mot Lillestrøm. Tar de poeng der, er det over og ut for Røa før siste serierunde 15. november.

– Det blir en forrykende avslutning og veldig spennende. Vi krummer ryggen vi nå for å gjøre en god uke sånn at vi kan gjøre en bra kamp igjen til helgen, sier Nordby.



– Hva er grunnen til at det har gått så trått som det har gjort?



– Det er små marginer og vi har unge, fremadstormende spillere, og det er klart at de blir bedre for hver kamp og trening de får. Det er også erfaring som pleier å påvirke stang inn i stedet for stang ut. Jeg synes vi har prestert ganske godt og spilt gode kamper, men vi har bare ikke fått det ene poenget eller de tre som jentene egentlig i flere kamper hadde fortjent, forklarer Røa-treneren.

To i mot på fire minutter

Mot Lyn lørdag fikk Røa en pangstart på kampen da Vilde Birkeli la frisparket lekkert inn foran mål hvor Kathrine Winnem Jørgensen stanget inn 1-0 etter elleve minutter.

– Det var et fint dødballmål som Jørgensen satte på hodet i mål, så det var veldig bra, sier Nordby.

Så ødela Røa det for seg selv med to scoringer i mot på fire minutter.



1-1 kom etter 15 minutter hvor Emilie Raaum Closs la inn i Røas 16-meter, og ballen traff Oline Brekke Fuglem i skulderen, hvor den gikk inn bak en utspilt Linn-Mari Nilsen.

1-2 kom etter 19 minutter, da Nilsen fikk en hånd på Camilla Linbergs innlegg, men Sofie Tunes var først på returen og satte den sikkert i mål.

– Det er nok kanskje rutine også som gjør at vi plutselig får høye skuldre, og det er ikke bra. Og så er det veldig uheldig at Vilde Fjelldal blir skadet i den situasjonen før scoringen vår, sier Nordby.



Røa selv slet med å skape sjanser og hadde kun et par store sjanser.

– Vi har noen, men Lyn er et godt organisert lag, så det er vanskelig å score på dem, sier Nordby.

Med 1-2 til pause plasserte Nordby Lois Roche lenger ned på midtbanen, mens Ragne Hagen Svastuen ble flyttet opp i angrepet.

- Hun er større og flinkere til å stå i mot litt press og så er Lois også en ganske smart spiller i forhold til å spille opp, så det funket ålreit, forklarer Nordby.

Og Røa kom mere med i spillet og hadde flere gode sjanser, men manglet både kraft og presisjon i avslutningene.



– Jeg tror nok for det første at vi er litt preget av den situasjonen vi er i, og for unge spillere er det ikke lett å håndtere det i kampens hete, så det tror jeg er den største utfordringen, mener treneren.

Røa hadde en bra sluttspurt uten resultat, og Lyn økte i stedet til 3-1 fire minutter på overtid.



Skade på Fjelldal

Det som også er dårlige nyheter for Røa er at Vilde Fjelldal hinket vekk etter matchen etter smellen i ankelen.

– Hun fikk en grusom takling mot seg og det var ikke bra, så jeg håper at ankelen hennes er intakt. Hun må jo sjekkes opp på det, forklarer Nordby.

Uansett hvordan de to siste kampene ender, ser Nordby lyst på fremtiden.

– Vi ser fremover og det er ikke verdens undergang. Livet går videre, vi kjører på, vi har et bra miljø i Røa, og vi kommer til å slå hardt tilbake, avslutter Geir Nordby.