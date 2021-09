Ruter anslår at de vil tape millioner etter dom i Høyesterett

Ruter anslår at de vil tape opp mot 13 millioner kroner i år etter at Høyesterett slo fast at innleide vektere ikke kan holde tilbake snikere.

Publisert: 08.09.2021 kl 15:45

OSLO: To ganger det siste halve året har personer blitt dømt for voldsbruk, men frikjent for vold mot særskilt utsatt yrkesgruppe etter å ha angrepet vektere som har forsøkt å holde dem igjen i billettkontroll på kollektivtrafikk. Det skriver Rett24.

Dommene i lagmannsretten følger en høyesterettsdom fra i fjor der de kom fram til at innleide vektere kun kan holde passasjerer tilbake med makt dersom dette skjer i samarbeid med ansatte i selve transportselskapet.

Få eller ingen av transportselskapene i Norge har i dag egne ansatte billettkontrollører.

– Kritisk for bransjen

Ruter har lagt om rutinene etter dommene, men håper på lovendring. I et brev til departementet fremkommer det at Ruter, som er transportselskapet i Oslo, allerede i år beregner tapet til over 12–13 millioner kroner.

Selskapet forteller at det i grupper på Facebook er spredt informasjon om at vekterne ikke lenger har lov til å holde snikere tilbake, og selskapet er «svært bekymret for hvordan dette vil utvikle seg etter hvert som flere og flere blir klar over dette».



«Oppsummert så er det svært kritisk for bransjen, som allerede har store utfordringer med å sikre sine billettinntekter etter restriksjoner som følge av pandemien», heter det i brevet til departementet.

Vurderer endring

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) understreker at de som benytter seg av kollektivtrafikken, er pliktige å betale for billetten sin.

Han sier hjemmelen for å kunne holde folk tilbake for å ikke ha gyldig billett var kontroversiell da den ble innført tidlig på 2000-tallet, og sier det er derfor det ble satt begrensninger på hvordan og hvem som kunne gjøre denne jobben.

– Departementet er kjent med de aktuelle avgjørelsene som retten har gjort, og vi har mottatt henvendelsen fra Kollektivtrafikkforeningen som ønsker lovendringer på området. Departementet vil gjøre en grundig vurdering av saken før vi tar stilling til spørsmålet om lovendring. Vi vil helt sikkert ha dialog med både Kollektivtrafikkforeningen og andre i dette arbeidet. Her må vi gjøre en grundig og ordentlig jobb, sier Hareide i en epost til NTB.

