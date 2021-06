– Russen tar smitteutbruddet på alvor. Det er veldig pågang av russ her nå, og vi har satt inn ekstra mannskaper, sier leder for Feberpoliklinikk Vest, Stig Asplin.

Publisert: 03.06.2021 kl 10:15

HOFF/OSLO VEST: De siste to dagene har smittetallene i Oslo vest skutt i været etter at det har brutt ut smitte blant elever på flere av de videregående skolene i vest, blant andre Ullern og Persbråten.

Torsdag morgen er tallenes tale klare: Hele 38 nye smittede i Bydel Vestre Aker og 10 i Ullern.



All russefeiring er satt på vent, og russen oppfordres nå til å teste seg. De er lagt opp til dropin-testing på Feberpoliklinikk Vest på Hoff.

Leder for klinikken, lege Stig Asplin, sier til Akersposten at russen har tatt oppfordringen seriøst.

– Det er veldig pågang av russ her nå, og vi har satt inn ekstra mannskaper. Vi hadde nesten 200 russ innom til testing her i går. Da vi åpnet i dag tidlig, sto en gjeng og ventet på å slippe inn. De tar dette alvorlig, sier Asplin.

For at smittebølgen skal slås effektivt ned, er Asplin opptatt av at smitten sprer seg minst mulig videre fra ungdommene.

– Russen bør holde avstand til egen familie. Det er nesten så man bør anse russen som smittet før de har fått resultatet av testen, sier han.



– Ser dere allerede eksempler på at familiemedlemmer er smittet?

– Det er for tidlig å si. Noen av de som kommer hit nå, har jo vært i kontakt med smittede bare for et par dager siden, sier Asplin, som ikke har noen problemer med å se hvordan korona-smitten kan spre seg raskt blant russen.

– Jeg ser det jo bare når de står i kø her at de ikke følger korona-restriksjonene. De står for tett, sier han.

