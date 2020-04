«Rundt 700.000 osloboere skal ha påskeferien sin i byen. Det byr på store utfordringer.» Det skriver byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen.

Publisert: 09.04.2020 kl 08:40

Påskehilsen fra Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling



Påskeuka er i gang, og denne høytiden blir annerledes for oss alle. Det er over tre uker siden tilværelsen vår ble snudd på hodet på ubestemt tid. Vi har vært flinke, vi har holdt ut, og de fleste klarer seg bra. Men i en krevende periode er det viktig å ta en pust i bakken, feire høytid og nyte etterlengtede feriedager.

Oslo er den byen i landet som er hardest rammet av koronakrisen. Vi som bor her har noen spesielle utfordringer fordi vi bor trangere og tettere på hverandre enn de fleste andre nordmenn. Vi ser at smittetallene stabiliserer seg i store deler av Norge, men at de stiger i deler av Oslo. Vi må derfor være årvåkne en stund til.

Oslopåske er et begrep mange kjenner til. Det er den deilige tiden på året da byen tømmes for folk og man har parker, gater og barer for seg selv. I år er det dessverre annerledes. Rundt 700 000 osloboere skal ha påskeferien sin i byen. Det byr på store utfordringer med tanke på smittevern. Samtidig er Oslo en by med mange mange flotte turstier og grøntområder. Dersom man beveger seg litt utenfor allfarvei finnes det gode muligheter for å gå fine nærturer og hygge seg utendørs, samtidig som man har nok plass til å holde avstand til andre. Jeg vil anbefale alle å velge bort de store parkene og turveiene og heller gå på oppdagelsesferd i nærmiljøet sitt.

Innendørs må vi være ekstra oppfinnsomme denne påsken. Vi kan ikke samles til fest eller middager med storfamilien, for da risikerer vi å bli smittet eller å smitte noen vi er glade i. Men vi kan være sosiale! Finn frem gamle spill og ta en runde med de nærmeste. Inviter venner og kjente til et slag Yatzy eller en påskedrink på Facetime. Kanskje får du også tid og ro til å lese den boken du aldri har begynt på?

Det vil heldigvis komme normale dager etter dette. Neste år kan vi trolig igjen dra på hyttetur, på storbyferie eller besøke familie i andre deler av landet. Men akkurat nå gjelder det å følge myndighetenes råd og holde ut litt til. Jo flinkere vi er, jo raskere kommer vi tilbake til normalen. Denne påsken blir nok også den vi kommer til å huske best – så prøv å gjøre det beste ut av den!

Til slutt vil jeg minne om at Oslo kommune har utarbeidet ti byvettregler:



1. Vær mest mulig hjemme 2. Vask hendene ofte 3. Gå tur der du bor 4. Legg turen til andre tider enn midt på dagen 5. Unngå kollektivt hvis du kan 6. Oppsøk nye steder og mindre brukte stier 7. Hold minst en meters avstand til andre når du er ute, og to meter når du er inne 8. Ikke vær flere enn fem mennesker sammen 9. Ikke planlegg fester og vent med store middager til seinere 10. Følg nasjonale regler for karantene og isolasjon

Riktig god påske!

Hanna E. Marcussen

byråd for byutvikling (MDG)

