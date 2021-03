– Roter man rundt her, kan man finne alt mulig rart

– Noen sier at det er en institusjon som blir borte, og det stemmer veldig godt, sier Johan Ditlev-Simonsen og Jan Gulseth når de nå hjelper sin venn med å avvikle legendariske Vinderen Antikvariat.

VINDEREN: Det er drøyt 40 år siden Helge Rønnevig Johnsen (73) startet antikvariatet i det velkjente apotekhuset rett ved Vinderenkrysset. Her har bokentusiasten, som har bodd blant annet på Holmen – nå på Midtstuen – levd ut sin store lidenskap. Tusener på tusener av bøker har skiftet eier, og Rønnevig Johnsen og hans lille butikk har vært kjent og kjær for veldig mange.

Nå er han blitt syk, og dermed er det tid for å avvikle antikvariatet. Han har fått hjelp av to gode venner, Johan Ditlev-Simonsen og Jan Gulseth. De kan selv se tilbake på utallige besøk hos Helge og bøkene hans, og de har mange gode minner.



– Helge har kunder som har vanket her siden de var fem-seks år gamle og var med mor og far her, sier Gulseth. – Antikvariatet har vært et samlingspunkt for bokelskere og en fin varmestue for venner og kjente av Helge.

– Dette stedet har vært en god kilde for mange til å hente kunnskap, sier Ditlev-Simonsen.

Enorm kunnskap

De to beskriver Helge Rønnevig Johnsen som en mann med en enorm kunnskap om bøker.

– Antakelig er han den i landet med aller størst kunnskap om bøker, sier Ditlev-Simonsen.



– Ja, det er en dristig påstand, men han har virkelig en enorm kunnskap, sier Gulseth.

– Helge er genuint interessert i mennesker og i historie. Han har jo bodd lokalt i området hele tiden, og han har sikkert vært innom 2/3 av alle husstandene i området for å se på boksamlinger, sier Gulseth.

De to trekker spesielt frem hukommelsen som en av hans største egenskaper.

– Helge har en unik hukommelse. Det som blir fortalt eller lest, det sitter! sier Gulseth.

(Saken fortsetter under bildet.)



Tusenvis av bøker, og bare en drøy måned før lokalene skal være tomme. Er du på jakt etter en bokskatt, må du melde deg nå!

Opphørssalg

Til antikvariatet har folk kommet på jakt etter gamle tegneserier, historiebøker, skjønnlitterater og mye mer, men det er en tid for alt. Storhetstiden for Vinderen Antikvariat var nok på 80- og 90-tallet, før den digitale verden gjorde sitt inntog for alvor.

– Noen sier at det er institusjon som blir borte, og det stemmer veldig godt, sier Ditlev-Simonsen.

– Nå skal antikvariatet legges ned, og alt skal ut før 1. mai. Det er litt ekstra komplisert med opphørssalg på grunn av korona, sier han. – Derfor trenger vi litt ekstra drahjelp!



Ønsker man å ta turen innom for å se om det er noe av interesse blant de flere tusen bøkene fordelt over to etasjer i butikken, er det bare å ta kontakt med Ditlev-Simonsen.

– Vi kan ikke ha 15 personer stående utenfor døren her samtidig, påpeker han. – Vi skal følge korona-restriksjonene.

– Er du på jakt etter en bokskatt, kan det hende du finner den her. Roter man rundt her, kan man finne alt mulig rart! Nå har vi 50 prosent på alt, sier han og forteller at innehaver Helge Rønnevig Johnsen alltid har vært opptatt av at bøkene finner sitt rette hjem.

– Ordentlige bøker skal til ordentlige hjem, mener Helge, smiler Ditlev-Simonsen.

Er du interessert i å ta en kikk, ta kontakt med Johan Ditlev-Simonsen på tlf. 99 25 11 20.



