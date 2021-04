Rosa busser nå på kryss og tvers i fire bydeler

Fra kommende uke kan man ta de rosa bussene hvor som helst innen de fire bydelene som tilbyr rosa busser, Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og Sagene.

Publisert: 27.04.2021 kl 18:25

ULLERN/VESTRE AKER: – Dette er svært gledelig, sier bydelsleder Carl Oscar Pedersen i Bydel Ullern. Hans kollega i Vestre Aker følger opp:

– Dette er en nyhet mange vil sette stor pris på, sier Yngvar A. Husebye. Han legger til at han har fått flere henvendelser fra innbyggere som ønsker at tilbudet utvides.

– Utvides til å omfatte hva?



– At en også skal kunne bestille den aldersvennlige transporten om søndagene og at det er for tidlig å slutte klokken 18, sier Yngvar Husebye.

Er man ute på en hyggelig middag, kan det å avslutte allerede da, oppleves som for tidlig.

En kommune

– Utvidelsen til å omfatte de fire nevnte bydelene, er kjempebra. At bussene kjører mellom alle bydelene, er absolutt veien å gå. Oslo er én kommune, sier Pedersen og legger til at han håper at en på et tidspunkt kan bruke de rosa bussene over hele byen.

– Det å slå sammen de fire bydelene, er et første skritt, sier Carl Oscar Pedersen. Han har vært urolig for at dette tilbudet ville stoppe under pandemien.

Populært

De rosa bussene – eller aldersvennlig transport som det står på bussene – er et populært tilbud til alle over 67 år i de fire nevnte bydeler.

I en periode har det vært mulig å reise mellom bydelene Ullern og Vestre, men Akersposten erfarer at det nå også er mulig for passasjerer fra disse bydelene å reise til og fra Nordre Aker og Sagene også.



Akerspostens journalist har ved et par anledninger ringt 23 24 28 50 og blitt opplyst at dette nå er mulig. Fra byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester for Akersposten opplyst at det utvidete gjelder fra kommende uke.

Selv om Majorstuhuset ligger utenfor, så kjører bussene også ned til dette trafikk-knutepunktet. Bussen kjører deg også til Vestre gravlund, så langt som til Bogstad gård og Frognerseteren innen våre to bydeler. Om en bruker rullestol eller rullator, så er ikke det noen hindring.

– Du kan ha med deg en venn, uavhengig av alder, som betaler for den billetten han eller hun vanligvis kjøper ved bruk av offentlig kommunikasjon, sier Tord Arve Holmedal, leder for bestillingstransport.

Ring eller bruk app

Bussene kjører mandag til lørdag mellom kl. 10.00 og 18.00, og kan bestilles på telefon 23 24 28 50 mellom kl. 09.00 og kl. 17.00.

En kan også bestille via appen RuterBestilling.

– Appen lastes ned fra app-butikken på mobilen din, sier Tord Arve Holmedal.

Det er mulig å bestille tur basert på hente- og leveringstidspunkt via telefonbestilling og gjennom appen RuterBestilling.