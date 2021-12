Alle har vi sett de rosa bussene som har kjørt rundt i bydelene Ullern og Vestre Aker, som er blant de seks bydelene hvor tilbudet hittil har vært en prøveordning. Nå blir tilbudet innført som fast ordning i disse bydelene.

Du betaler det samme per reise som for en vanlig honnørbillett hos Ruter. Om du allerede har månedskort kan du bruke dette som betaling.

ULLERN/VESTRE AKER: Om du skal til legen, frisøren, handle, besøke noen eller et hvilket som helst ærend, så har de rosa bussene (aldersvennlig transport - journ.anm.) stilt opp. Mange fryktet at det kun skulle bli en begrenset prøveordning.

- Tilbudet om Rosa busser i de seks bydelene, er en fast ordning fra årsskiftet, sier Monica Enge Eriksen spesialrådgiver for i seksjon for eldretjenester i Oslo kommune.

Rekord i november

- Det er jeg veldig glad for å høre, sier Mari Bilben, koordinator for aldersvennlig bydel.

Hun kan fortelle at i folk i Bydel Ullern benytter seg flittig av dette tilbudet.

- Det ble rekord i november med nesten 1200 reisende, fortsetter Bilben, som kan fortelle at det har vært en oppadgående tendens helt siden juli.

Hun tror at koronaen kan være en medvirkende årsak til at de over 67 år ønsker å benytte seg av dette dør-til-dør-tilbudet fra Ruter.

- Det er første gangen en bikker 1000 reisende i en måned.

Oppleves tryggere

- Det kan virke som om folk føler seg tryggere på de Rosa bussene, fordi det svært ofte er kun en eller to i hver buss.

- Mangel på trengsel i bussene oppleves kanskje av mange som positivt?

- Det kan en ikke se bort fra.

I Bydel Ullern kan en se at i dette området er det ofte snakk om kortere turer. De Rosa bussene er for eksempel ofte å se på vei til og fra CC Vest.

- Har det kommet innspill til forbedringer av tilbudet?

- Ja, det har det.

- Som for eksempel?

- Det er ønske om å utvide tilbudet. At bussene kan begynne å kjøre tidligere enn klokken ti, men det er vanskelig fordi bussene om morgenen brukes som skolebusser. Jeg har også fått høre at sikkerhetsbeltene kan være trange, så jeg må høre med Ruter om det går an at bussene kan utstyres også med ekstra lengder til å skjøte på, sier Bilben

Bestilling på ankomstid

- Mange er sikkert ikke klar over at en kan bestille bussen, slik at en rekker frisøren, legen eller hvilken avtale en nå har.

- Hvordan gjør en det?

- Da oppgir en når en har time og så finner de ut når du må hentes.

Det er smart å beregne litt god tid i forhold til selve timen en har fordi bussene har et slingringsmonn på et kvarter i forhold til avtalt tid.

- Skal en ringe eller bruke bestillingsappen?

- Begge deler. Ruter ønsker at flere skal benytte seg av appen. Det kommer av at det kan være kø på telefonen og dermed vanskelig å få bestilt.

Bilben opplyser at det kan oppstå noen uregelmessigheter ved bruk av appen. Den fungerer ikke optimalt. Hun har hørt om at bussen har ventet ett sted, mens passasjeren har stått et annet sted.

- De elektroniske systemene blir hele tiden forbedret, sier hun.

Ta med en venn

- En må huske på at en kan ta med seg en medreisende – stor eller liten, sier Bilben. Det må betales for den medreisende på vanlig måte som på en annen Ruter-buss.

Det en ikke kan ta med seg, er kjæledyr. Det skrev Akersposten om i midten av august.

- Jeg er usikker på om folk har fått med seg at bussene er laget slik at rullestolbrukere også kan benytte seg av tilbudet, sier Mari Bilben og legger til at det selvsagt også gjelder for dem som benytter rullator.

