Romjuls-lyspunkt for skøyteglade

Korona-pandemien stenger ned det meste, også fri bruk av isbanene. Men i romjulen har de fått til et lite unntak noen dager, og det gjelder både på Ullernbanen, Bogstad kunstisbane og på Gressbanen.

Publisert: 18.12.2020 kl 11:25

ULLERNBANEN: Idretten er avhengig av ildsjeler. En av dem heter Sverre Gaasrud, bandyformann i Ullern IF. Og han heier frem alle som vil benytte seg av skøyter.- med eller uten bandykølle, på kunstisflaten på Ullernbanen. Derfor er han fortvilet over at kommunen sier nei til publikumsaktiviteter som følge av covid-19. Likevel blir romjulen et lite lyspunkt.

Når Akersposten tar kontakt med Gaasrud, er det ingen overraskelse at han svarer fra ismaskinen på Ullernbanen. I den tilbringer han atskillige timer i en evig kamp for å skape best mulig is. Nå om dagen for bandyspillerne.

Liten gladnyhet

– Vi er lei oss for at vi ikke kan la publikum slippe til her. Denne isflaten er selvsagt også for uorganisert skøyteaktivitet – men vi har altså fått klare restriksjoner fra Oslo kommune. Og det må vi forholde oss til.

– Men en liten gladnyhet kan vi heldigvis komme med når det gjelde romjulen. Vi har fått dispensasjon fra 25. desember til 3. januar i tre timer hver dag. I tidsrommet 11-14 kan vi slippe barn og unge og alle andre til, dog ikke uten visse restriksjoner.

– Vi må registrere alle som kommer hit, og vi kan kun ha én person pr 25 kvm. For oss vil det si cirka 250 på isen. I tillegg må vi ha smittevernvakter tilstede.

– Det høres ikke bare enkelt ut?



– Nei, det er klart det er en utfordring å få folk til dugnadsjobb hver dag i hele romjulen, men vi håper å klare det. I verste fall får jeg møte hver dag selv. Dette må vi bare få til, sier Gaasrud – like entusiastisk som alltid.

Også på Bogstad og Gressbanen

Fra Røa IL meldes det om at det også på Bogstad kunstisbane er åpning for å gå på skøyter.

– Hos oss er Lille banen foreløpig satt av til publikum mellom kl. 10 og 15 i den samme perioden, sier daglig leder Roger Bjørn Haugen.

Fra Ready opplyser daglig leder Alexander Biseth-Michelsen at de også har fått grønt lys for litt publikumstid i romjulen på Gressbanen.

Her er tidene for istid på Gressbanen:



25. desember kl 11:30-13:30

26. desember kl 12:00-16:00

30. desember kl 14:00-16:00

31. desember kl 14:00-17:00

1. januar kl 14:00-17:00



– Det vil være tillatt med maksimalt 200 personer på anlegget samtidig. Dersom stor pågang, må vi eventuelt sette opp blokker, sier Biseth-Michelsen.

Følg Akersposten på Facebook