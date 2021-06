Rød asfalt - en klimamiss?

Det er tidligere rettet kritikk mot bruken av rød asfalt i sykkelfeltene, på grunn av høye CO2-utslipp knyttet til produksjonen. Fortsatt legges det rød asfalt. Er den nå blitt mer miljøvennlig?

Publisert: 10.06.2021 kl 13:52

GRESSBANEN: Det legges rød asfalt i nye og gamle sykkelfelt over hele byen, sist i Holmenkollveien opp til krysset Stasjonsveien. I februar i fjor hadde VG en artikkel med fokus på den røde asfalten, som på grunn av produksjonsmåten har høye utslipp av CO2, sammenliknet med andre produksjonsmåter. I artikkelen blir det hevdet at med moderne produksjonsmetoder kan CO₂-utslippene reduseres med så mye som 70–95 prosent sammenlignet med tradisjonelle produksjonsmetoder. Konklusjonen var at klimakrav måtte vike for pris i denne sammenheng.

En asfaltprodusent hevder at ved å spesifisere at tilbydere skal bruke rød asfalt, og ikke åpne for alternative metoder for å markere sykkelfelt, bidrar denne kontrakten alene til øke utslippene i Oslo kommune med 261 tonn co₂.

Klimastiftelsen Zero er blant dem som er kritiske til at Bymiljøetaten ikke stiller strengere krav i anbudsbetingelsene, når det finnes andre leverandører som kan levere produkter med betydelig lavere CO2-utslipp. Saken kom opp før ny kontrakt for asfaltlegging i 2021 skulle inngås.

I den forbindelse sa daværende miljø- og samferdselsbyråd, Arild Hermstad (MDG) til VG:

Fungerende byråd for miljø og samferdsel i 2020, Arild Hermstad

– Vi er opptatt av å bruke innkjøpsmakten aktivt til å fremme stadig bedre klima- og miljøløsninger, og synes derfor det er positivt at Zero og andre aktører presser på for at vi skal stille enda strengere krav. Jeg vil be Bymiljøetaten ta initiativ til en dialogkonferanse med bransjen slik at vi kan stille enda mer ambisiøse miljøkrav i neste års kontrakt.

Er de ambisiøse målene så nådd?

Hvilke konsekvenser har så dette fått for anbudsbetingelsene i årets kontrakt og er den røde asfalten som legges nå et resultat av kontrakten for 2021? Vi spurte Bymiljøetaten, som svarer på mail ved kommunikasjonsrådgiver Jacob Kielland Haug:

"På asfaltkontrakten er det for 2021 tatt inn strengere miljøkrav enn hva som var tilfelle i 2020. De strengere miljøkravene er knyttet til kjøretøy og maskiner som skal brukes i prosjektet – blant annet utslippskrav om standard for motorteknologi for maskiner og for tyngre kjøretøy. All persontransport skal også utføres med nullutslippskjøretøy. Kravene er minimumskrav, og leverandørene blir evaluert på dette. Det er nå vekting 70/30 pris/miljø i tildelingen av kontrakten.

I tillegg er det i 2021-kontrakten stilt andre strengere krav, blant annet til kurs i energieffektiv kjøring, rapportering av drivstofforbruk o.l.

Nytt for asfaltkontrakten i 2021 er også at vi har som mål at 25% av all asfalt som legges skal være lavtemperaturasfalt. Dette vil vi bruke i gater og veier med lav trafikk for å skaffe oss erfaring med denne typen asfalt i bymiljø. Levetiden på asfaltdekkene er viktig for oss, vår asfalt slites ikke ned, den eldes i stykker. Lavtemperaturasfalt produseres ved en lavere temperatur, noe som reduserer utslipp fra produksjon.

Den røde asfalten som legges i Holmenkollveien er ikke et resultat av asfaltkontrakten for 2020, men er knyttet til kontrakten for 2021. Det medfører ikke riktighet at den røde asfalten som benyttes i dette prosjektet har svært høye utslipp av CO2 ved produksjon sammenliknet med andre produksjonsmåter – asfalten har ikke høyere utslipp en vanlig svart asfalt."

Er det da den samme røde asfalten?

- Takk for svar. Betyr dette at den røde asfalten som legges er av samme type som i 2020-kontakten, med samme produksjonsmåte og med tilsvarende CO2-utslipp som tidligere?

Det er Joakim Hjertum i Bymiljøetaten (seksjonssjef Veidrift og vedlikehold) som svarer ut de neste spørsmålene.

Svar

"Det er samme type som i 2020-kontrakten, samme produksjonsmåte og det vil være omtrent samme CO2-utslipp som i 2020. Basert på at vi har innført strengere miljøkrav på maskiner og transport (som nevnt i tidligere mail) er det sannsynlig at utslippene knyttet til dette vil bli noe redusert.

Når det gjelder strengere miljøkrav i produksjonen knyttet til lavtemperaturasfalt og mulig reduserte utslipp; Den røde asfalten i Holmenkollveien er ikke lavtemperaturasfalt. Grunnen til det er at levetiden på asfalten kan bli kortere dersom man benytter lavtemperaturasfalt. Den svarte asfalten som legges i Holmenkollveien legges heller ikke som lavtemperaturasfalt. Dette er fordi bruk av lavtemperaturasfalt i Oslo nå er i en startfase der den først vil bli benyttet på mindre trafikkerte boligveier.

Det kan også legges til at asfaltprodusentene fra år til år kan gjøre tiltak som kan føre til lavere utslipp fra produksjonen."

- Hvordan gikk det med dialogkonferansen som Bymiljøetaten skulle holde med bransjen for å oppnå mer ambisiøse miljøkrav i forbindelse med årets kontrakt. Ref. Hermstad. Ble denne noe av?

Vi har hatt dialog med byrådsavdelingen om at vi ikke anså det som formålstjenlig med en dialogkonferanse forut for 2021-kontrakten. Grunnen var at denne kontrakten har fokusert på miljøkrav innenfor transport og maskinsegmentet for å forberede markedet for Oslo kommunes krav om nullutslipp fra 2025. Disse endringene er ambisiøse hva gjelder nullutslippskjøretøy og strengere utslippskrav for maskiner. Etaten vektet også miljø 30% i anskaffelsen, noe som var nytt. Vi har også kontinuerlig dialog med byrådsavdelingen om miljøkravene som stilles i slike prosjekter.

Det kan også nevnes at vi i forbindelse med arbeidet med kontrakt for 2022 og fremover vil sende ut en markedsundersøkelse til aktuelle tilbydere der det stilles spørsmål rundt miljøkravene i våre kontrakter. Her kan leverandørene komme med innspill, blant annet miljøkravene som stilles til de."