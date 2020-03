«Røatunnelen er død»

Akersposten har bedt Bymiljøetaten om å redegjøre for status for Røatunnel. Hvor langt har etaten kommet med forprosjekt, når kommer den til politisk behandling, og når kan vi forvente første «spadetak»? Svarene gir ingen grunn til optimisme, snarere tvert imot.

Publisert: 10.03.2020 kl 15:50

Det er ikke lystig lesning. Etaten har beregnet 8-10 år før det blir gjort noe som helst med selve tunnelen. Ikke for å være pessimistisk, men da er det bare å konstatere at denne tunnelen blir det ikke noe av. Løftene som er knyttet til Røatunnel fra byrådets side, er ikke verdt blekket som Oslopakke 3 er signert med. Odd Einar Dørum kommenterte byrådets behandling av Røatunnelen i 2019: - Vi er kjent med at en sak kan utredes i hjel med håp om at den blir glemt. Hvis den ikke blir glemt er det bare å prioritere den vekk. Han visste hva han snakket om.

Det er jo litt betegnende for sakskomplekset at Oslos største byggeprosjekt noensinne, vannbehandlingsanlegget i Husebyskogen, brukte cirka fire år på sin behandling frem til endelig vedtak i bystyret. Den store spaden stikkes i jorden om få måneder.

Under de siste forhandlingene i 2019 om Oslopakke 3 satte Høyre hardt mot hardt og truet med å gå ut av avtalen om Røatunnelen ble lagt på is. Det endte med at Røatunnelen ble med videre i Oslopakke 3 og som eneste veiprosjekt med øremerkede midler til forprosjekt og igangsettelse av selve arbeidet med 175 millioner kroner i potten. Som eneste prosjekt ble det også vedtatt at oppstart skulle skje i 2022. Hurraflagget ble heist for n’te gang på Røa.

Da skulle man jo tro at byrådet ville sette alle kluter til og be om høy prioritet av prosjektet, som i så lang tid har fått den ene utsettelsen etter den andre. For å rekapitulere de siste års hendelser. I forrige omgang skulle prosjektet igangsettes og finansieres med Oslopakke 3-midler senest fra 2020.

Men før dette måtte en konseptvalgutredning fra Bymiljøetaten på plass. Hovedtyngden av arbeidet med konseptvalgutredningen ble gjennomført i 2014. i 2015 var det rødgrønne byrådet på plass. Etter en gjennomgang hos byrådsavdelingen for Miljø og Samferdsel (MOS) ble utredningen bearbeidet høsten 2015 og så lagt frem på nytt i januar 2016.



Nye runder med blant annet kvalitetssikring, gjorde at grunnlaget for et konseptvalg ble lagt frem først høsten 2018, fire år etter at det reelle arbeidet med konseptutvalgutredningen var ferdig. Ting tar tid, men nå var det mulig med det endelige gjennombruddet.

Konseptvalget skulle behandles i bystyret, men da fant byråd Lan Marie Berg ut at det var uklart hvilket tunnelalternativ, kort eller lang tunnel, som var best. Dette måtte det arbeides videre med, til store protester fra borgerlig side. Det var fullt mulig å ta avgjørelsen der og da. De mente lang tunnel var et opplagt valg både på grunn av den ville berøre færre boliger, samt at kostnadsforskjellen var minimal. Det hjalp ikke. Bystyret vedtok i oktober 2018 at det skulle arbeides videre med de to alternativene.

Så skulle man tro at byrådsavdelingen ville sette i gang en ny bestilling til Bymiljøetaten umiddelbart, men den kom først i april 2019, nesten et halvt år etter vedtaket. Her skulle man tydeligvis ikke forhaste seg. Rett etter dette kom en ny strid på bordet da det ble tydelig mot valget i 2019, at byrådspartiene ikke hadde til hensikt å prioritere en miljøtunnel på Røa.

Dermed satte de borgerlige partiene hardt mot hardt, og truet med å trekke seg fra Oslopakke 3-avtalen om ikke tunnelen ble prioritert. Ny avtale kom på plass og som sagt med arbeidsstart for tunnelen i 2022 og med et foreløpig budsjett på 175 millioner kroner, hvor blant annet 10 millioner ble satt av til forprosjektarbeid i 2019.

En kjapp kikk på Bymiljøetatens bruk av midler i 2019 viser at de 10 millionene står ubrukt, og da var det på sin plass å få høre status for prosjektet, som nå altså i prinsippet dreier seg om å vurdere to tunnelalternativer med dertil konsekvenser og kostnader. Svaret fra Bymiljøetaten er i kortversjon at de planlegger oppstart av reguleringsplanarbeidet i løpet av våren 2020 og at det kan ta 4-5 år før saken med valgt konsept, regulering og bevilgning blir realitetsbehandlet i bystyret. Tiden mellom bevilgning og byggestart vil variere i forskjellige prosjekt, men dette kan ta inntil 4-5 år, skriver etaten. Sum: 8-10 år.

Det er ingen grunn til å tro at byrådet presser på i denne saken og det er fremdeles interessant å sammenlikne med det enorme anlegget som er vedtatt i Husebyskogen, med de konsekvenser dette får for nærområdet på kort og lang sikt. Det gikk fort og uten politisk styring, mens Røatunnelen styres i avgrunnen med drepende utredninger.

Imens dundrer tungtrafikken gjennom Røakrysset med økende styrke. Ingen har lenger troen på en Røatunnel, uansett hvilke trusler de borgerlige partiene kan varte opp med. Ingen bryr seg heller om løftene som ble gitt i forbindelse med Røaplanen i 2004, hvor en miljøtunnel var en forutsetning. Det er bare historier om brutte løfter. Likevel takk til alle dem som iherdig har vært med å kjempe for denne miljøtunnelen i mer enn 40 år.

Rest In Peace, Røatunnel – du var en god tanke.

Vidar Bakken

redaksjonssjef