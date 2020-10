Redd for fortsatt trenering:

Eirik Lae Solberg (H) har i en årrekke hatt hånd om Røatunnelen i forbindelse med forhandlingene knyttet til Oslopakke 3. Han mener at byrådet fortsetter å trenere tunnelprosjektet.

RØA: Han har ikke sluppet taket i Røatunnelen, selv om han har gått over i ny sivil stilling og ikke lenger er Høyres gruppeleder i bystyret. Han har vært finansbyråd, byrådslederkandidat og opposisjonsleder i de årene han har vært Oslo Høyres frontfigur. Gang på gang har han holdt prosessen rundt Røatunnelen varm og akter ikke å slippe taket.

Reagerer kraftig

- Det har gått ut et anbud i forbindelse med forprosjektet, som skal vurdere lang eller kort tunnel. Det er jo på en måte bra og viser at prosjektet ikke er dødt, men jeg reagerer kraftig på tidsperspektivet. Vi har en avtale i Oslopakke 3 om at byggestart for Røatunnel er i 2022, som er fullt mulig å overholde om det er politisk vilje til det. Man skal huske at dette kom inn i avtalen, etter at det ble klart at trenering av avtalen i forrige omgang ikke muliggjorde oppstart av tunnel i 2020. I anbudet er det anslått et tidsperspektiv som viser at avtalen med 2022 som byggestart er forlatt. Dette går med museskritt, og det er ikke godt nok. Det legges opp til at reguleringsplan skal oversendes til plan- og bygningsetaten først i slutten av 2023, så skal reguleringsplanen behandles i bystyret og etter det kommer prosjekteringen av tunnelen. Det har ikke kommet noen begrunnelse fra byrådets side om hvorfor avtalen i Oslopakke 3 ikke blir overholdt, sier Lae Solberg og fortsetter

- Det betyr altså at det ikke vil bli noen byggestart før flere år etter 2022. Denne fremdriftsplanen er ikke i henhold til avtalen og dermed et brudd på avtalen. Jeg forventer at byrådet begynner å holde avtalene sine, sier han, og understreker at forprosjektet ikke ville kommet i gang i det hele tatt, uten at de borgerlige partiene hadde stilt krav om det i siste forhandlingsrunde om Oslopakke 3.

Alle mister troverdighet

Han viser til at det er to år siden konseptvalg for tunnelen, kort eller lang tunnel, ble behandlet i bystyret.

- Vi mente dette kunne avgjøres med en gang, fordi lang tunnel i konseptvalgutredningen viste at både kostnadene er lavere og at fordelene for nærmiljøet er klart større. I stedet vedtok byrådspartiene med støtte fra Rødt at konseptvalget skulle utredes videre. Først nå, to år etter, går altså anbudet for å gjennomføre konseptvalget ut. Dette forprosjektet skulle for lengst vært i gang. Det er en ren trenering, særlig når man ser hvilke prioriteringer og fremdrift andre prosjekter får. I anbudet står det at de skal bruke ett nytt år for å fremme anbefalt alternativ og så to år på reguleringsplan etter valgt konsept.

Han har kjent på de reaksjonene han har fått fra beboere i området og forstår den avmakten folk må føle for denne politiske prosessen.

- Når Ap/MDG-byrådet trenerer Røa-tunnelen, går det utover troverdigheten til alle som er folkevalgte i Oslo. Både de av oss som har kjempet for Røa-tunnelen og de som har akseptert den som en del av en avtale mister troverdighet. Beboere som er plaget av trafikk, luftforurensing og støy lurer jo med rette på hva politikerne driver med. Det synes jeg er fortvilende, men samtidig er det en kraftig motivasjon til fortsatt innsats for tunnelen og nærmiljøet på Røa. Det er viktig at lokale krefter fortsatt står på og synliggjør behovet for en Røatunnel. Høyre kommer aldri til å gi seg. Det går framover, men dessverre som sagt, med museskritt.

Staten forventer framdrift

Eirik Lae Solberg er med i diskusjonen når Høyre legger kabalen for Oslos representanter til stortingsvalg neste år.

- Jeg mener Stortinget og regjeringen bør engasjere seg i denne saken. Når staten, Viken og Oslo har inngått en avtale om samferdsel i Oslo-regionen gjennom Oslopakke 3, så forplikter det alle partene. Og når staten både bidrar med penger og gjennomfører noen av prosjektene, så kan staten forvente framdrift også i de prosjektene som Oslo kommune har ansvaret for, for eksempel Røa-tunnelen. Det skjer ikke her. Det er ikke slik at Oslo kommune ved byrådet, til enhver tid kan velge det som passer dem best. De har en avtale de må følge.

- Røatunnelen er faktisk det eneste prosjektet, som gjennom avtaleteksten både er tidfestet og har en klar finansiering. Kommunen er ansvarlig for framdriften. Hvis jeg kommer på Stortinget vil jeg jobbe for at de sentrale delene av Oslopakke 3 blir gjennomført, ikke minst Røatunnelen. Uansett, så må byrådet instruere Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten om raskere framgang i saken. Dette dreier seg først og fremst om nærmiljøet til innbyggerne på Røa, som også er under hardt utbyggingspress, avslutter Lae Solberg.

