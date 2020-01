- Røatunnel er ikke diskusjonstema

I løpet av våren skal Oslopakke 3 igjen under revisjon. Hva da med Røatunnel?

Publisert: 27.01.2020 kl 15:20

RØA: Oslopakke 3 er avhengig av kompromisser og bred enighet om veien videre mellom de borgelige og rødgrønne partiene i Oslo og Viken. Svikten i bompengeinntektene fører til at delegatene som forhandler må tenke nytt når det gjelder de store samferdselsprosjektene som Oslo står overfor. Er da planene for Røatunnel igjen i faresonen? Flere medier mener at Røatunnelen kan gå ut i de kommende forhandlingene.

Ferdig snakket

- Røatunnelen er vedtatt i bystyret både med hensyn til finansieringsmidler og tidfestet byggestart. Det er da også det eneste prosjektet som har fått finansiering og samtidig er tidfestet. Røatunnel er dermed ikke diskusjonstema i de nye forhandlingene, forsikrer Høyres gruppeleder i bystyret, Øystein Sundelin.

I juni 2019 vedtok bystyret følgende: Under avsetningene til Lokale vegtiltak og programområder Oslo skal det i handlingsprogramperioden disponeres 175 mill. kroner i planleggings- og investeringsmidler til Røatunnelen. Det planlegges for anleggsstart i 2022.

Dette kompromisset kom etter harde forhandlinger, hvor Oslopakke 3 kunne brutt sammen om byrådspartiene hadde stått fast på at Røatunnelen skulle ut av avtalen.

Ingen tilbakemeldinger

Nestleder i bystyrets Samferdsels- og miljøutvalg, Saida Begum (H), ble statssekretær i den nye regjeringen. Hun må foreløpig si farvel til bystyret, og det betyr at hun ikke lenger er Høyres forhandlingsleder i de nye forhandlingene om Oslopakke 3. Den rollen overtar nå Øystein Sundelin.

- For snart fire måneder siden stilte Høyre spørsmål til miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) om fremdriften med hensyn til Røatunnel. (se spørsmålet nederst i saken – journ.anm.). Det har vi fremdeles ikke fått svar på. Det er krevende å forholde seg til et byråd som verken svarer eller som tilsynelatende ikke følger opp bystyrevedtak. Hva er da verdien av et tverrpolitisk vedtak som har kommet etter vanskelige forhandlinger, spør Sundelin, som også peker på at det også snart er ett og et halvt år siden byrådet fikk vedtatt at det skulle utredes to alternativer for Røatunnel, lang eller kort tunnel.

- Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger om dette arbeidet, som strengt tatt er helt unødvendig. Lang tunnel er den som får minst konsekvenser for nærmiljøet, samtidig som det er svært liten forskjell i kostnader. Hva har Bymiljøetaten gjort så langt? Det vet vi rett og slett ikke. Er det noen som jobber med Røatunnel i det hele tatt? Det vet vi ikke og det er veldig provoserende. Vi må få svar på dette.

Først og fremst miljøtunnel

Sundelin understreker at Røatunnelen først og fremst blir en miljøtunnel for et område med belastende trafikk, ikke minst med økende tungtransport og varetransport.

- Byrådspartiene hevder at en tunnel vil generere mer trafikk inn og ut av Oslo. Det er en gammeldags tankegang med hensyn til utvikling av byen. Det er ingenting som indikerer at det blir flere matpakkekjørere fra Bærum. Tunnelen skal komme for å bedre nærmiljøet og skape mer levelige forhold i Røa sentrum, som er under sterk utvikling.

TUNGT: Forurensennde tungtrafikk og varebiler preger mye av trafikken i Røakrysset. Foto: Vidar Bakken

- Se hvilken betydning Lørentunnelen fikk for trafikksikkerhet og ikke minst hvilken betydning den fikk for redusering av miljøulempene med støy, støv og annen forurensing. Lørentunnelen ble ikke bygget for å øke trafikkapasiteten. Etter alle disse årene er vi forpliktet til å gi beboerne i og rundt Røa denne miljøtunnelen, som det også var enighet om i bystyret da fortettingsplanen for Røa ble vedtatt allerede i 2004. Som sagt, Røatunnel er ikke diskusjonstema i de kommende forhandlingene, avslutter Sundelin.

Spørsmål til byrådet