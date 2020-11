Røa Torg åpnet – og det gjorde butikkene også!

Jarle Johansen smilte torsdag morgen, da Røa Torg hadde sin offisielle åpning. Men minst to ting satte en liten demper på stemningen.

Publisert: 12.11.2020 kl 11:23

Jarle Johansen (t.v) kunne opplyse om at nesten alt er klart på åpningsdagen. Her er Per-Ivar Stokkmo i Røa IL i gang med sin hilsen på åpningen. Foto: Fredrik Eckhoff

RØA: Gråværet var ikke én av disse tingene. Litt regn må man regne med i november. Men daglig leder i Røa Centrum AS, Jarle Johansen, måtte naturligvis komme inn på det helt åpenbare, nemlig at torget ikke er ferdigstilt til åpningen. Her gjenstår det en del arbeid før torget fremstår som planlagt, og det vil nok være arbeider her frem til godt utpå vinteren.

Glassbygget er det som er lengst unna ferdigstillelse, og her vil ikke Åpent Bakeri åpne før om noen måneder.

Den andre tingen Johansen var spent på da han holdt sin tale ga ordet videre til andre involverte, var om det faktisk ville bli noen åpning av butikkene denne formiddagen. Brukstillatelsen lot nemlig vente på seg, ettersom det har vært jobbet på spreng for å få lokalene klare.



Men klokken 10 kunne han og alle som åpner butikk i Røa Torg puste lettet ut. Da kom tillatelsen, og skyvedørene kunne åpne seg for de første nysgjerrige kundene.

Johansen kunne opplyse om at de aller fleste av butikkene åpner i dag, men det er noen som har noen arbeider igjen.

– I løpet av noen dager vil alle butikkene være åpne. Da vil det bare være glassbygget som ikke får åpnet en av de første dagene, sa han.

Kunsten er på plass

Selv om deler av selve torget fremdeles ikke er klart og tilgjengelig, er kunsten til Nico Widerberg på plass. «Fra bygd til by» er verket kalt, og det fremstiller en ku, en okse og en kalv.

Johansen kunne fortelle at fire kunstnere ble invitert til å komme med et forslag, og at de fikk ja fra tre av dem.

– Valget falt på Nico Widerberg, sa Johansen og kunne fortelle at kunstneren har lokale røtter blant annet gjennom at han gikk på Steinerskolen på Hovseter.



– Det er byen som preger Røa i dag, ikke bondelandet, selv om mange sikkert skulle ønske at man kunne beholdt mer distriktspreg. Men vi er heldige på Røa som har kort vei til både Bogstad Gård, Sørkedalen, Nordmarka og Bærumsmarka, så alle muligheter et tilstede for dem som bosetter seg på Røa til å komme ut i fri natur, sa han.

– For 100 år siden var det bondeland her på Røa. Småbruk, gårdsdrift og husdyr preget området, og også familien Nordengs oppvekst, sa Johansen, som selv er inngiftet i familien som i rundt 110 år har bodd på Røa og i stor del av denne perioden har eid området som nå er utviklet ved Røa torg.

Også kunstverket kommer etter hvert til å fremstå mer ferdig, når vann og belysning er på plass. Og det vil nok også ta seg enda flottere ut når arbeidene på resten av torget er klart. Men der må man smøre seg med litt tålmodighet altså.